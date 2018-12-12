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Массовая проверка топлива на АЗС началась в России

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Массовая проверка топлива на АЗС началась в России

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, топливо проверят досконально. Бензин марки АИ 92 исследуют по 30 критериям безопасности и качества.

12.12.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Массовая проверка топлива на АЗС началась в России

Роскачество проверит топливо на АЗС

Роскачество запускает проект по проверке качества топлива. «Пилотом» будет Ставропольский край, где после нового года будут проверен бензин на ста автозаправках.
Проект будет реализован совместно с Минпромторгом России и Росстандартом.

После того, как итоги будут подведены, аналогичные проверки пройдут в других регионах.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, топливо проверят досконально. Бензин марки АИ 92 исследуют по 30 критериям безопасности и качества.

Как отмечают в Роскачестве, чаще всего топливо фальсифицируют на базах нефтепродуктообеспечения, где оно отгружается в розницу.

Уточняется, что результаты исследования, проведенного Роскачеством, направят вместе с протоколами в Росстандарт, после чего будут приняты административные меры реагирования по выявленным нарушениям. Результаты представят на Госкомиссии.

Источник: РГ


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