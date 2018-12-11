Курьеровцы, проверьте сами тепло в детской поликлинике!

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаВчера прочитала заметку «Докричались, наконец-то в детской поликлинике стало тепло. Но ведь никто и не кричал, а просто попросили помочь разобраться, в чем причина низкой температуры в детской поликлинике, если администрация только рапортует и ничего не делает для того, чтобы найти причину холода, ведь батареи очень горячие. И вы, уважаемые курьеровцы, раньше чем писать о победах, проверили бы так ли там тепло и красиво.

От редакции: ок, проверим.