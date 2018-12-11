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Курьеровцы, проверьте сами тепло в детской поликлинике!

Но ведь никто и не кричал, а просто попросили помочь разобраться, в чем причина низкой температуры в детской поликлинике.

11.12.2018 2 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала надежда:
Вчера прочитала заметку «Докричались, наконец-то в детской поликлинике стало тепло. Но ведь никто и не кричал, а просто попросили помочь разобраться, в чем причина низкой температуры в детской поликлинике, если администрация только рапортует и ничего не делает для того, чтобы найти причину холода, ведь батареи очень горячие. И вы, уважаемые курьеровцы, раньше чем писать о победах, проверили бы так ли там тепло и красиво.

От редакции: ок, проверим.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Если батареи горячие , а в помещении холодно, то это значит что КБУ даёт мало калорий в носителе. Т.е расход в тонночасах меньше нормы. Это сейчас по всему центру так. Для чего это делается — не знаю

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  2. Аноним

    А у нас сложилось впечатление,после посещения поликлиники,что там в коридоре гуляет ветер и все выдувает насквозь,

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