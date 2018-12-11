Снежные «шапки» и сосульки с крыш и балконов приказал убрать мэр Бердска

В минувшие выходные дежурные по городу обращали внимание на наличие сосулек и «снежных» шапок на крышах многоэтажных домов в Бердске.

По словам начальника отдела опеки и попечительства Натальи Леонидовой, проводившей рейд по городу 8 декабря, на крышах домов №63 и 54 в Микрорайоне, №4 по ул. Лунной и №11 по ул. К. Маркса она зафиксировала сосульки и снежные «шапки».

Информация о нарушении правил благоустройства была направлена в диспетчерскую службу УК «Сибирский стандарт» и начальнику отдела энергетики и ЖКХ Татьяне Золотухиной.

Мэр Бердска поручил взять на контроль дома по данным адресам и проверить их при очередном обходе.

— Особое внимание прошу обратить на козырьки балконов, самостоятельно оборудованные жителями, если они находятся над подъездами или над проходными зонами, где люди сокращают дорогу и ходят по тропинке под этими балконами, — обратился к подчиненным Шестернин.