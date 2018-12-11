ДТП: Петиция в поддержку сбитой 4-летней Маши из Линева набрала больше 1000 подписей

Под петицией в Следственный комитет на change.org с призывом не дать уйти от ответственности водителю, сбившему на пешеходном переходе в Линево Искитимского района 4-летнюю девочку, за два дня подписались 950 человек. Петицию на сайте разместила Юлия Федосеева:

«В Новосибирской области, п. г. т. Линево, 7 декабря около 18:05 семья переходила через дорогу по пешеходном переходу, мама держала двоих детей за руки, третья девочка шла рядом, они уже почти прошли переход, как из-за поворота вылетела машина, девочка испугалась побежала и тут же ее сбивает машина, водитель в нетрезвом состоянии, попытался скрыться, но его полиция задержала. Он ехал около 100 км (видно по видео), при том, что скоростной режим 40, а дальше перехода 20.Он бывший полицейский, может поднять свои связи и уйти от ответственности, прошу не дайте ему уйти от ответственности. Девочка в коме в тяжелом состоянии».

Как сообщал сайт «Весь Искитим», 7 декабря в 18.00 в поселке Линево 48-летний водитель, управляя автомобилем Peugeot 4007, двигался по проспекту Мира и у дома №42/1 допустил наезд на 4-летнюю девочку. Ребенок с матерью переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девочка получила различные травмы, бригада скорой помощи доставила ее в медицинское учреждение. Водитель иномарки попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции во дворе дома №42 по проспекту Мира. В отношении него составлены административные протоколы по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 12.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и ч. 2 ст. 12.27 КоАП (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

В сети появилось видео, как Peugeot 4007 сбивает девочку 7 декабря в р.п. Линево Искитимского района. Видео выложили с камеры видеонаблюдения.

Видео Константина Шаймарданова



Пострадавшая в ДТП 4-летняя Машенька до сих пор находится в реанимации. Ее отец Владимир Козлов теперь думает только об одном: пусть с дочкой все будет хорошо.

— Знакомые меня успокаивают, мол, в детской реанимации работают очень хорошие врачи и они сделают все возможное для ребенка, — рассказал сайту «Весь Искитим» 11 декабря Владимир Козлов.

В семье Козловых воспитывают пятерых детей. Маша — самая младшая. В тот злополучный день супруга Владимира Анастасия забрала детей из детского сада и направилась к супермаркету «Мария-Ра», где ее ждала заловка, чтобы забрать и увезти детей на выходные к бабушке и дедушке.

Когда Анастасия с детьми переходила через дорогу, двоих, 5-летнего Мишу и 7-летнюю Елену, она держала за руки, Маша же держалась за ручку сумки.

— Когда вылетела машина, Маша, скорее всего, по инерции сделала шаг вперед, или может быть она услышала, что машина приближается, и хотела выглянуть из-за матери. Мать сказала, что когда переходили дорогу, расстояние было большое. Боковым зрением увидела, что машина летит с бешеной скоростью. Говорит, что просто оцепенела, ноги стали ватными. Не знала, кого за что схватить, — рассказал Владимир Александрович.

Водитель остановился в 50-100 метрах от места ДТП. Потом он подошел и извинился, у матери прощения попросил, описывает происходившее со слов очевидцев Козлов. Очевидцы же и утверждали, что от водителя разило спиртным. Затем виновник ДТП уехал. Полицейские задержали его во дворе дома.

— Очевидцы писали в комментариях, что его видели за рулем автомобиля после ДТП два дня подряд. Может без прав ездил, а может и не он ездил, я этого сказать не могу, — отметил Владимир.

По словам Козлова, в больнице Маше поставили диагноз «тупая травма живота, тяжелый ушиб головного мозга». Погрузили ее в искусственную кому. Спустя три дня обнаружили еще и сотрясение головного мозга, назначили дополнительное лечение.

— Вчера вывели из комы, привели в сознание. На вопросы отвечает, понимает, где она и что с ней произошло. Ребенок есть ребенок — маму не увидела, закапризничала. Ее опять усыпили. Сегодня будут смотреть травматологи. Если будет наблюдаться улучшение, то из реанимации ее переведут в реанимацию, — отметил отец пострадавшего в ДТП ребенка.

Девушка, написавшая петицию в адрес СК, не знакома Владимиру Козлову — вышла на него в контакте. Попросила поставить подпись под петицией.

— Есть информация, что водитель совершивший ДТП, служил в органах и звание у него немаленькое. Сейчас, вроде бы он начальник службы безопасности на предприятии, — акцентировал Владимир Козлов.

Источник: Весь Искитим