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Мэр Бердска: не водите детей в скученные места!

Не водить детей в супермаркеты в сезон гриппа призывают врачи Бердска и глава города. В этом году малыши до двух лет болеют больше, чем в 2017.

11.12.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Мэр Бердска: не водите детей в скученные места!

Лучшая защита от ОРВИ и гриппа — вакцинопрофилактика

Превышение эпидпорога по заболеваемости ОРВИ зарегистрировано в возрастной группе от 0 до 2 лет в Бердске. Как сообщила на совещании чиновников 10 декабря заместитель главврача бердской горбольницы Надежда Шахатова, в этом году малыши до двух лет болеют больше, чем в 2017. В остальных возрастных группах болеют либо меньше, либо также, как и в прошлом году.

Мэр Бердска Евгений Шестернин попросил доктора дать рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ.

— Рекомендации медицинских работников для детей и взрослых в эпидсезон не меняются. На первом месте вакцинопрофилактика, сбалансированное полноценное питание. Необходимо прекратить посещать с малышами общественные места, большие магазины перед новогодними праздниками, где существует скученность большого количества нездоровых взрослых людей, — подчеркнула Шахатова.

Но родители рекомендации врачей не учитывают и не прислушиваются к их советам, отметила Надежда Александровна.


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