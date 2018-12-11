Мэр Бердска: не водите детей в скученные места!

Превышение эпидпорога по заболеваемости ОРВИ зарегистрировано в возрастной группе от 0 до 2 лет в Бердске. Как сообщила на совещании чиновников 10 декабря заместитель главврача бердской горбольницы Надежда Шахатова, в этом году малыши до двух лет болеют больше, чем в 2017. В остальных возрастных группах болеют либо меньше, либо также, как и в прошлом году.

Мэр Бердска Евгений Шестернин попросил доктора дать рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ.

— Рекомендации медицинских работников для детей и взрослых в эпидсезон не меняются. На первом месте вакцинопрофилактика, сбалансированное полноценное питание. Необходимо прекратить посещать с малышами общественные места, большие магазины перед новогодними праздниками, где существует скученность большого количества нездоровых взрослых людей, — подчеркнула Шахатова.

Но родители рекомендации врачей не учитывают и не прислушиваются к их советам, отметила Надежда Александровна.