Макрон ввел чрезвычайное положение во Франции

Глава республики также сообщил о желании построить трудовую Францию, в которой «дети будут жить лучше их родителей».

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в понедельник о чрезвычайном экономическом положении в стране. Его выступление транслировалось в эфире телеканала BFM.

«В первую очередь я бы хотел объявить о чрезвычайном экономическом и социальном положении в стране», — заявил он.

«Мы ответим на чрезвычайное экономическое и социальное положение сильными мерами: более быстрым снижением налогов, более правильным управлением расходами, а не только их сокращением», — пояснил президент.

«Я ожидаю, что правительство продолжит трансформацию нашей страны, в пользу которой наш народ проголосовал уже 18 месяцев назад», — отметил он. По словам Макрона, стране требуется «глубокая реформа», которая подразумевает компенсации безработным и достойные пенсии. «Нам нужны более справедливые, простые и понятные правила, которые компенсируют усилия на работе», — отметил он.

Вместе с тем президент напомнил о том, что «каждый должен выполнить свой долг». Среди прочего он упомянул о необходимости «меняться, учитывая срочность нашего долга, климатического и бюджетного».

Обещания президента

Макрон пообещал повышение минимальной зарплаты в стране с 2019 года. «Минимальная зарплата повысится с 2019 года на €100 в месяц», — сказал он. Он также сообщил, что «сверхурочные часы не будут облагаться налогом».

Кроме этого, по его словам, все работающие французы получат в конце года необлагаемую налогом премию, а «для тех, кто получает меньше €2 тыс. в месяц, будет отменено повышение пенсионного налога, введенное в этом году». «Пенсионеры представляют ценную часть нашей нации», — подчеркнул французский лидер.

Он также сообщил, что «в ближайшее время собирается встретиться с мэрами городов, чтобы подготовить фундамент для общественного договора». «Мы не будем дальше вести наши дела так, как будто ничего не произошло», — сказал Макрон.

Макрон отметил, что хочет построить трудовую Францию. «Мы хотим добиться Франции, где есть достоинство, работа, Франции, где наши дети жили бы лучше нас», — подчеркнул он. Для этого, по его словам, необходимо уделить большое внимание среднему и высшему образованию, «чтобы они [граждане] могли свободно жить и трудиться».

«Наша страна сейчас переживает исторический период. Мое служение — для вас. Наше единственное сражение — за Францию», — заявил президент республики.

Кроме этого, Макрон пообещал добиться от представителей крупных корпораций, чтобы те приняли участие в развитии страны. «Большие предприятия и наиболее богатые граждане должны помочь нации добиться успеха, — сказал он. — Я соберу их и приму решения на этот счет на этой неделе».

Вместе с тем президент дал понять, что не собирается возвращать так называемый налог на богатство, о чем просили многие участники движения. «Наиболее богатые уезжают, и наша страна ослабевает, — пояснил он, говоря о перспективах возвращения этого сбора. — В соответствии с обещаниями, данными вам, я отменил этот налог, чтобы инвестиции шли в нашу экономику и помогали создавать рабочие места». Глава государства напомнил, что дополнительные сборы сохранились лишь в отношении роскошной недвижимости.

«Однако парламент и правительство должны пойти дальше и положить конец незаконным преимуществам и уклонению от уплаты налогов, — подчеркнул он. — Руководители французских предприятий должны платить налоги во Франции, а крупные предприятия, которые получают большие прибыли, должны платить налоги».

«Желтые жилеты»

Во Франции с 17 ноября проходят акции протеста движения «желтых жилетов», выступающих против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. Манифестации зачастую сопровождаются столкновениями с полицией и беспорядками. Несмотря на сделанные в последнее время уступки по части налогов и роста минимального уровня зарплат, «желтые жилеты» намерены продолжать свои акции.

Согласно последним данным правоохранительных органов, общее число задержанных в ходе акций протеста движения «желтых жилетов» с середины ноября превысило 4,5 тыс. человек. Из этого числа 4099 человек находятся под стражей за «заговор с целью совершения насилия» и «подстрекательство к совершению преступления».

Источник: ТАСС