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Только цветы: дарить подарки врачам и учителям запретят в России

Сейчас для учителей и врачей действует статья 575 Гражданского кодекса, в которой прописано, что работникам культуры, образования, здравоохранения нельзя дарить подарок дороже 3 тысяч рублей.

10.12.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Только цветы: дарить подарки врачам и учителям запретят в России

Врачам и учителям могут запретить принимать любые подарки, кроме цветов

Антикоррупционные стандарты могут распространиться на врачей, учителей и других служащих организаций, подведомственных госорганам субъектов и органам местного самоуправления, для таких работников будет действовать запрет на получение любых подарков, кроме цветов и канцелярской продукции, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента развития государственной службы Минтруда Дмитрий Баснак.
Всемирный день борьбы с коррупцией отмечается 9 декабря, для России этот месяц значим вдвойне — 25 декабря исполняется десять лет закону о противодействии коррупции.
На кого распространяется инициатива
Баснак сообщил, что в конце ноября правительство внесло в Госдуму законопроект, который распространит антикоррупционные стандарты на работников ряда должностей в организациях, подведомственных госорганам субъектов и органам местного самоуправления. Сейчас такие стандарты распространены только на федеральных служащих.
По словам Баснака, сюда войдут учреждения, предприятия, структуры, которые финансируются из бюджета. «Например, почти все учреждения здравоохранения и образования. Также предусматривается распространение стандартов на организации, которые созданы и контролируются государственными корпорациями», — пояснил он.
Как рассказал Баснак, на всех работников этих организаций предлагается распространить «запрет на получение подарков в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе бюджетных учреждений — то есть это касается и врачей, учителей».
К таким работникам предъявят и требования о необходимости сообщать работодателю о возникновении конфликта интересов и о фактах склонения к коррупции.
Баснак добавил, что популярная у пациентов практика благодарить врачей коньяком является сомнительной.
«Минздрав России неоднократно предупреждал, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Поэтому дарить врачу бутылку коньяка в целом сомнительно», — заявил он.
Только цветы и блокноты
Сейчас для учителей и врачей действует статья 575 Гражданского кодекса, в которой прописано, что работникам культуры, образования, здравоохранения нельзя дарить подарок дороже 3 тысяч рублей. Таким образом, в случае, если законопроект будет принят, вообще нельзя будет дарить подарки, кроме цветов, канцелярской печатной продукции или ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения, награды от работодателя или вышестоящей организации.
За нарушение работникам грозит дисциплинарная ответственность, предусмотренная Трудовым кодексом. «Замечание, выговор или увольнение — останется на усмотрение работодателя. Всегда нужно соблюдать баланс интересов как работника, так и работодателя. Если никакой коррупционной составляющей нет, то и увольнять, по нашему мнению, по общему основанию нецелесообразно», — сказал Баснак.
Комплекс изменений
Собеседник агентства сообщил, что кроме запрета на дарение подарков, предусматривается подготовка перечня должностей в организациях, замещение которых связано с коррупционным риском. По общему правилу, это должности руководителей, главных бухгалтеров и должности, связанные с осуществлением финансово-хозяйственных полномочий.
Для них будут более серьезные запреты, ограничения и обязанности: например, надо будет представлять сведения о доходах и расходах; будет запрещено заниматься предпринимательской деятельностью без согласия работодателя. Согласие работодателя потребуется и для участия в деятельности органов управления и контроля иной коммерческой организации.
Кроме того, такие работники будут не вправе осуществлять трудовую деятельность в случае близкого родства или свойства, если осуществление трудовой деятельности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.
Им будет запрещено и осуществление оплачиваемой деятельности, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

Источник: РИА Новости


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