Всем нищим подарили по $15 к Новому году в Таиланде

В преддверии новогодних праздников правительство Таиланда решило сделать подарок малоимущим обладателям социальных карт, которых в королевстве насчитывается 11,4 миллиона человек. Каждый из них получит по 500 батов (15 долларов) в качестве разовой выплаты.

Как сообщила в понедельник газета Nation, на эту акцию выделено 5,5 миллиарда батов (167,7 миллиона долларов). Перевод средств начался в субботу и завершится в понедельник. Люди выстраиваются в очереди у банкоматов, пишет ТАСС.

Несмотря на то, что обладатели соцкарт были благодарны за такой подарок, критики выступили с осуждением правительства. Они назвали эту инициативу попыткой завоевать поддержку населения в преддверии всеобщих выборов, которые пройдут 24 февраля.

Отмечается, что более пяти миллионов малоимущих тайцев живут за чертой бедности, зарабатывая меньше 30 тысяч батов в год (920 долларов).

Источник: РГ