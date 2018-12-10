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Всем нищим подарили по $15 к Новому году в Таиланде

Малоимущих в королевстве насчитывается 11,4 млн человек. На акцию выделено $167,7 млн.

10.12.2018 Фото: pixabay Один комментарий
 
Всем нищим подарили по $15 к Новому году в Таиланде

Власти Таиланда подарили малоимущим по 15 долларов к Новому году

В преддверии новогодних праздников правительство Таиланда решило сделать подарок малоимущим обладателям социальных карт, которых в королевстве насчитывается 11,4 миллиона человек. Каждый из них получит по 500 батов (15 долларов) в качестве разовой выплаты.
Как сообщила в понедельник газета Nation, на эту акцию выделено 5,5 миллиарда батов (167,7 миллиона долларов). Перевод средств начался в субботу и завершится в понедельник. Люди выстраиваются в очереди у банкоматов, пишет ТАСС.

Несмотря на то, что обладатели соцкарт были благодарны за такой подарок, критики выступили с осуждением правительства. Они назвали эту инициативу попыткой завоевать поддержку населения в преддверии всеобщих выборов, которые пройдут 24 февраля.

Отмечается, что более пяти миллионов малоимущих тайцев живут за чертой бедности, зарабатывая меньше 30 тысяч батов в год (920 долларов).

Источник: РГ


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    У нас только обворовать могут :-D мы не тай.

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