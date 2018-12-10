2 тысячи «желтых жилетов» задержаны во Франции за «заговор с целью совершения насилия»

Президент Франции намерен представить «конкретные и немедленные меры» для разрешения ситуации, связанной с протестными акциями «желтых жилетов», отмечает агентство.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступит в понедельник с телеобращением к гражданам в связи с акциями протеста, охватившими крупнейшие французские города. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse.

По его данным, обращение президента запланировано на 20:00 по местному времени (22:00 мск). Как сообщила министр труда Франции Мюриэль Пенико, Макрон намерен представить «конкретные и немедленные меры» для разрешения ситуации, связанной с протестными акциями «желтых жилетов».

Как сообщал в воскресенье телеканал BFM, в понедельник Макрон также примет в Елисейском дворце представителей ведущих профсоюзов и объединений предпринимателей. Встреча будет посвящена социально-экономической ситуация во Франции в свете требований манифестантов.

В субботу во Франции прошла четвертая серия протестов движения «желтых жилетов». В Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Нанте, Тулузе и других городах манифестации сопровождались столкновениями с полицией. Число принявших участие в акциях протеста в республике превысило 136 тыс. человек.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил о том, что акции протеста «желтых жилетов» уже оборачиваются катастрофическими последствиями для французской экономики. Он сообщил, что в ходе предыдущих манифестаций ущерб ряду предприятий и торговых центров достиг уровня в 15-50% от их обычной в это время года выручки. По данным мэрии Парижа, убытки, которые понес город 1 декабря, составили €3-4 млн. Федерация автоперевозчиков Франции оценивает собственный ущерб от блокад дорог в €400 млн.

Согласно последним данным МВД Франции, в ходе субботних протестов полиция задержала почти 2 тыс. человек. Большинство из них были помещены под стражу за «заговор с целью совершения насилия» и «подстрекательство к совершению преступления».

Источник: ТАСС