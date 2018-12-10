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2 тысячи «желтых жилетов» задержаны во Франции за «заговор с целью совершения насилия»

Президент Франции 10 декабря обратится к нации. Он намерен представить «конкретные и немедленные меры» для разрешения ситуации, связанной с протестными акциями «желтых жилетов».

10.12.2018 Фото: pixabay 5 коммент.
 
2 тысячи желтых жилетов задержаны во Франции за заговор с целью совершения насилия

Макрон выступит с обращением к гражданам в связи с акциями протеста

Президент Франции намерен представить «конкретные и немедленные меры» для разрешения ситуации, связанной с протестными акциями «желтых жилетов», отмечает агентство.
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступит в понедельник с телеобращением к гражданам в связи с акциями протеста, охватившими крупнейшие французские города. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse.
По его данным, обращение президента запланировано на 20:00 по местному времени (22:00 мск). Как сообщила министр труда Франции Мюриэль Пенико, Макрон намерен представить «конкретные и немедленные меры» для разрешения ситуации, связанной с протестными акциями «желтых жилетов».

Как сообщал в воскресенье телеканал BFM, в понедельник Макрон также примет в Елисейском дворце представителей ведущих профсоюзов и объединений предпринимателей. Встреча будет посвящена социально-экономической ситуация во Франции в свете требований манифестантов.

В субботу во Франции прошла четвертая серия протестов движения «желтых жилетов». В Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Нанте, Тулузе и других городах манифестации сопровождались столкновениями с полицией. Число принявших участие в акциях протеста в республике превысило 136 тыс. человек.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил о том, что акции протеста «желтых жилетов» уже оборачиваются катастрофическими последствиями для французской экономики. Он сообщил, что в ходе предыдущих манифестаций ущерб ряду предприятий и торговых центров достиг уровня в 15-50% от их обычной в это время года выручки. По данным мэрии Парижа, убытки, которые понес город 1 декабря, составили €3-4 млн. Федерация автоперевозчиков Франции оценивает собственный ущерб от блокад дорог в €400 млн.

Согласно последним данным МВД Франции, в ходе субботних протестов полиция задержала почти 2 тыс. человек. Большинство из них были помещены под стражу за «заговор с целью совершения насилия» и «подстрекательство к совершению преступления».

Источник: ТАСС


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(5) Комментариев

  1. Вадим

    Вот где раздолье для кремлевских бойцов невидимого фронта…..

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  2. Аноним

    Вот где кончается демократические свободы оппозиции.
    Теперь понятно почему наши либералы как в рот воды набрали и помалкивают про события во Франции :-D
    Там особо не церемонятся: дубинкой по башке, ногами избить лежачего, в тюрьму за подстрекательство (Навальный нервно икает поди, вспоминая как из автозака онлайн репортажики вел и хихикал).
    Французы — МО-ЛО-ДЦЫ!
    Так их, провокаторов!

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    • Вадим

      Любой, кто видел видео с протестов знает, ЧТО творят бунтовщики.
      Поджог машин и закидывание полиции камнями не самые отмороженные действия.
      Когда в РФ МИРНО идущих митингующих избивают и бросают в автозаки это маленько не то, что во Франции пытаются удержать в руках общественный порядок и предотвратить погромы и нападения на полицейских.
      НЕ НАДО ПЕРЕДЕРГИВАТЬ, имеющий мозги видит принципиальную разницу.

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  3. Вадим

    «Так их, провокаторов» вот тут согласен.
    Жду информацию о провокаторах, которые растянули флаг ДНР, по-русски кричат «назад» когда приближается полиция.
    Жду подробное расследование где ясно будет обозначена роль кремлевских провокаторов в этой буче…

    Представляю визг поцреотов если бы на болотной задержали американских провокаторов))

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