Против проживания рядом с онкобольными детьми собирают подписи жители дома в Москве

Жительница Москвы, координатор благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Наталья Машкова рассказала «Таким делам», что жильцы ее подъезда организовали сбор подписей против сдачи квартиры в аренду родителям онкобольных детей. Люди уверены, что рак — это вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем.

По словам Машковой, сбор подписей начала старшая по подъезду, когда узнала, что одну из квартир снимают люди с онкобольными детьми, приезжающие в Москву для лечения в центре им. Рогачева. Собственница квартиры якобы заключила договор с благотворительным фондом.

Старшая по подъезду оставила у консьержа обращение к жильцам, где назвала квартиру «онкодиспансером» и призвала людей проголосовать за запрет нахождения онкобольных в их доме.

Наталья Машкова уточнила, что женщина также активно агитирует жильцов в пользу своей инициативы и рассказывает людям «про 157 заразных вирусов».

«Аргументы их железобетонные: ведь болеют дети! Маленькие! Значит, передается вирусом. Почему не болеют их родители и все окружающие тогда, раз это так заразно, ответить мне не смогли», — рассказала Машкова. По ее словам, соседка также обратилась с жалобой в Роспотребнадзор.

Женщина говорит, что все-таки надеется «на вменяемость жителей», и указывает, что в действительности эта петиция не имеет юридической силы, поскольку люди вправе сдавать свою квартиру кому посчитают нужным. Машкова также собирается развесить в подъезде информационные материалы о том, что рак не передается воздушно-капельным путем.

У многих российских благотворительных фондов существует практика аренды квартир для своих иногородних подопечных: государство зачастую финансирует людям только квоты на лечение, а на проживание — нет. Об этом, в частности, рассказывала административный директор фонда помощи онкобольным людям «АдВита» Елена Грачева.

«Такие дела» ранее попросили врача-онколога Максима Котова и директора службы помощи онкобольным «Ясное утро» Ольгу Гольдман рассказать, в чем разница между онконастороженностью и канцерофобией.

Эксперт прокомментировала слова москвички о «заразных» онкобольных

Позиция москвички, которая хочет выселить семью онкобольного ребенка из дома из-за боязни заразиться, может нанести ребенку серьезную психологическую травму, считает директор Национального медицинского исследовательского центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, профессор Галина Новичкова.

Ранее на сайте takiedela.ru появилась информация, что жительница одного из домов в Москве собирает подписи против того, чтобы родители онкобольных детей, которые проходят лечение в центре имени Рогачева, снимали квартиру в их подъезде, заявляя о «рассаднике инфекций» и о том, что рак, по ее мнению, является заразным заболеванием.

— Такая позиция — это иллюстрация абсолютной безграмотности. И к сожалению, мы сталкиваемся с подобным не в первый раз… Говоря о том, что заболевание инфекционное, эта инициативная группа ведет себя безграмотно. Наносится непоправимая психологическая травма ребенку и его семье. Поражает такое немилосердие к тем, кто нуждается в данный момент в нашей помощи и поддержке. А ведь в такой ситуации может оказаться каждый, — рассказала РИА Новости Новичкова.

Она пояснила, что рак появляется тогда, когда в здоровой клетке происходит спонтанная генетическая поломка и клетка начинает активно делиться. Как правило, собственный иммунитет их распознает и уничтожает. Но бывает, что они выходят из-под контроля иммунной системы, и тогда из этих клеток развивается тот или иной вид рака, уточнила Новичкова.

— Природа таких поломок неизвестна. Но абсолютно достоверно известно, что инфекции, в том числе вирусные, не являются причиной развития онкологических заболеваний», — отметила директор центра.

Лечение рака у детей, по ее словам, происходит с помощью интенсивной химиотерапии, а для лечения лейкозов часто нужна пересадка костного мозга. Эта тяжелая терапия приводит к ослаблению иммунитета — поэтому дети носят маски. Они не могут никого заразить. Скорее мы опасны для них: любая банальная инфекция в их жизни может оказаться смертельной, — добавила Новичкова.

— Когда мы говорим о лечении онкобольного, то подразумеваем длительный период — от полугода и дольше. Общемировая практика, так же как и у нас в России, такова, что лечение проходит в несколько этапов: в стационаре и амбулаторно. Интенсивный этап лечения — пересадка костного мозга, операции, высокодозная химиотерапия — всегда стационар. Амбулаторно больные получают необходимые исследования и менее интенсивную терапию. Поэтому часть наших пациентов живут на съемных квартирах в близком к клинике районе. Они не могут уехать домой, потому что лечение еще не закончено. А в регионах далеко не всегда дети могут получить квалифицированную помощь, — пояснила Новичкова.

По материалам сайтов: Такие дела и РИА Новости