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Физлица забирают деньги из Сбербанка

Средства населения в Сбербанке сократились за ноябрь на 11 млрд руб. и составили 12,03 трлн руб.

10.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
Физлица забирают деньги из Сбербанка

Население дорого обошлось Сбербанку

Банк теряет дешевые средства на текущих счетах граждан. Сбербанк по итогам ноября вновь столкнулся с оттоком средств физлиц. Объем средств населения на текущих счетах за месяц сократился столь резко, что его не смог в полной мере компенсировать прирост вкладов. Увеличение срочных средств обеспечила акция, в рамках которой банк предложил нетипично высокую ставку, с ее помощью было привлечено более 240 млрд руб. Такой маркетинговый ход позволил банку удержать клиентов и уменьшить совокупный отток средств граждан, но негативно сказался на стоимости пассивов, указывают эксперты.

Крупнейший российский банк опубликовал в пятницу отчетность за ноябрь по российским стандартам (РСБУ). Согласно ей, по расчетам “Ъ”, средства населения в Сбербанке сократились за месяц на 11 млрд руб. и составили 12,03 трлн руб. При этом срочные вклады физлиц выросли за месяц на 2%, или на 190 млрд руб., до 9,55 трлн руб., а средства на текущих счетах сократились на 7,5%, на 201 млрд руб., и составили 2,48 трлн руб. Всего за одиннадцать месяцев года вклады в Сбербанке выросли на 4,6%, а текущие средства населения сократились на 0,2%. До этого Сбербанк терял средства населения в сентябре — тогда физлица вывели 187 млрд руб. (см. “Ъ” от 26 октября).

Существенный прирост объема вкладов в ноябре, вероятно, связан с акцией «Зеленый день», которую Сбербанк проводил в середине месяца в честь своего дня рождения. Тогда банк в течение двух дней привлекал вклады населения под высокую ставку 7,5% годовых. До этого максимальная ставка составляла 7,15% в рамках временного промовклада, а максимальная ставка среди вкладов базовой линейки оставалась на уровне 5,15%. Для сравнения: по данным Банка России, во второй декаде ноября средняя максимальная ставка в десяти крупнейших банках по объему вкладов составила 7,3%. Влияние этой акции сложно недооценить — как пояснили в пресс-службе Сбербанка, население в рамках «Зеленого дня» заключило более 380 тыс. договоров вкладов на сумму свыше 240 млрд руб.

В то же время эксперты сходятся во мнении, что отток средств с текущих счетов граждан может быть тоже связан с этой акцией. Вероятно, население просто конвертировало средства с текущих счетов в депозиты, пользуясь предложением повышенной ставки, считает аналитик Fitch Антон Лопатин. «Сбербанк в последние месяцы не только повышал ставки по вкладам, но и стал снова активно использовать акционные и сезонные предложения, что, по всей видимости, позволило сохранить часть вкладчиков, которые рассматривали альтернативы,— соглашается генеральный директор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев.— Полагаю, что на те же сезонные вклады перетекали средства с депозитов, открытых ранее с более низкими ставками, а также часть средств с текущих счетов». В пресс-службе Сбербанка, в свою очередь, сообщили, что сокращение средств на счетах банковских карт (на них приходится основная часть текущих средств физлиц) связано с «разовым отражением завершения расчетов с международными платежными системами в начале ноября».

Для банка рост объема вкладов при одновременном сокращении средств на текущих счетах означает сохранение клиентской базы, но за счет удорожания пассивов, добавляет Павел Самиев. В целом же по банковскому сектору ситуация иная, чем у Сбербанка. Так, за десять месяцев 2018 года (более поздние данные по системе недоступны), по оценке “Ъ”, объем средств на текущих счетах физлиц вырос на 28%, а во вкладах — на 15%.

Источник: Ъ


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(4) Комментариев

  1. Вовочка

    НВР:
    1. У людей, как и во всей стране, кончаются деньги и они начинают проедать запасы на черный день.
    2. Люди боятся, что государство и Сбербанк снова всех ограбят, как они это уже делали в 1991 году.

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  2. Аноним

    Свои денюшки пусть считают…Я свои посчитать сам смогу!!!!

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  3. Аноним

    глядя на обслуживание клиентов в доп. офисе на Кр. Сибири, у Гермеса это банк советского времени, полный отстой по сравнению с другими, Я давно не пользуюсь его услугами, а то карточку по замене два месяца не мог получить, то в очереди на открытие счета простоял два часа, хотя под одним номером в кабинку прошли три человека. Даже деньги принять не хотят. Пошел в другой, на Рогачева, так без очереди открыл вклад, напоили кофе и с хорошим настроением пошел домой, а Сбер даже вспоминать не хочу, вот только когда сталкиваюсь с информацией об…. этом и появляется желание высказаться по еще раз этой……

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