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14 тысяч 144 рубля — средняя пенсия по России

Самую высокую пенсию в России платят на Чукотке. Там ее средний размер на 1 июля этого года составлял 25 тысяч 173 рубля.

10.12.2018 Фото: pxhere.com Нет комментариев
 
14 тысяч 144 рубля средняя пенсия по России

Несколько меньше, чем на Чукотке, пенсии в Ненецком автономном округе — 22 тысячи 50 рублей

Самую высокую пенсию в России платят на Чукотке. Там ее средний размер на 1 июля этого года составлял 25 тысяч 173 рубля. Несколько меньше, чем на Чукотке, пенсии в Ненецком автономном округе — 22 тысячи 50 рублей, Магаданской области — 21 тысяча 508 рублей, Камчатском крае — 21 тысяча 342 рубля, Ямало-Ненецком автономном округе — 21 тысяча 8 рублей, пишет Российская газета. 
Средняя пенсия по России на эту же дату составляла 14 тысяч 144 рубля.

И до этого показателя не дотягивают средние пенсии в 46 регионах. А самые низкие они в Кабардино-Балкарии — в среднем 11 тысяч 413 рублей, Дагестане — 11 653 рубля, Калмыкии — 12 137 рублей.
Как пояснили в ПФР, на размер пенсии влияют многие факторы, например, продолжительность стажа, размер зарплаты, повышающие коэффициенты, установленные в северных регионах, повышающие коэффициенты, установленные в зависимости от возраста пенсионера и наличия у него на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Разное сочетание этих факторов в разных соотношениях и дает разницу средних размеров пенсии по регионам.


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