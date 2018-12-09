Чубайс: общество за 25 лет не удосужилось сказать бизнесу спасибо за развитие страны

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Спасибо тебе, социально ответственный бизнес, и лично тебе, заботливый и затейливый Анатолий Борисович, за «ваучерный тоталитаризм».
Спасибо за то, что без зазрения совести, вы хитростью и подлостью присвоили себе принадлежащее всем, и теперь с помощью награбленного продолжаете выжимать у людей последнее.
Спасибо за то, что в начале девяностых я напоминала себе Буратино: когда у меня в доме была луковица, не было морковки, когда была морковка, не было луковицы, мяса же не было никогда – а нужно было варить суп двум крохотным детям. Зарплату ведь тогда не давали годами.
Спасибо за то, что разрушив производства, отдав институты и заводы под лавки и бордели, вы лишили меня и многих моих сверстников любимых профессий.
Спасибо за то, что заставили физиков становиться челноками, математиков – бухгалтерами, филологов – идти на панель.
Спасибо за то, что когда я иногда прихожу в свой родной электронный институт, сердце мое плачет кровавыми слезами от запустения и убогости некогда прекрасного места, средоточия умных голов и умелых рук.
Спасибо за авиационные заводы, которые сравняли с землёй, за здания вузов, переданные церкви.
Спасибо за то, что разрушили образование и обманули ожидания тех, кто мечтал сеять разумное и доброе, а вынужден симулировать педагогику.
Спасибо за то, что изуродовали науку, и что теперь тот, кто мечтал изучать Вселенную, жизнь и глубины человеческой души, занимается бесконечным бумагомаранием.
Спасибо за то, дали возможность девушкам вместо жён и матерей быть проститутками и содержанками.
Спасибо за то, что позволили многим молодым мужчинам стать бандитами или наемниками.
Спасибо за то, что ободрали пенсионеров, заставили их платить пятью годами жизни за собственные провалы.
Спасибо за то, что отняли нормальную жизнь уже у двух поколений россиян.
Спасибо за то, что россияне, доедая хрен без соли, могут любоваться вашими дворцами, яхтами, самолётами.
Спасибо за царящее на моей родине мракобесие.
Спасибо, бизнес мой родной, за то, что сделал ты со мной.
И тебя, Чубайс, благодарю покорно – в первую очередь.
http://www.vzsar.ru/blogs/4253
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Огромное спасибо за теплые слова.
Мы славно гуляли в республике вашей,
Мы доллары черпали полною чашей.
Пока вы тут пили, мы вас разорили,
Заводы продали, богатыми стали.
И вам всем здоровья, живите богато,
А мы отправляем ресурсы на запад.
И чтобы ни крошки у вас не осталось,
И чтобы здоровых детей не рождалось.
За ваши ресурсы дадим мы вам шприцев,
И спирта цистерны, до смерти упиться.
Наркотики в вены вливайте богато,
Валяйтесь, как свиньи, вблизи вашей хаты.
Для нас вы все быдло: дерьмо, папуасы,
Зачем папуасам земные запасы?
Вы слышите, свиньи, мы стали богаты,
Мы скоро отнимем у вас ваши хаты.
Дадим казино, сигареты, секс-фильмы.
Курите и пейте, рожайте дебильных.
Больные, уроды для нас не опасны
Мы их уничтожим поддельным лекарством.
Вы все постепенно умрете бомжами,
И долю такую вы выбрали сами.
И ваша земля, нам нужна без народа.
Мы вас похороним в любую погоду.
Так будьте здоровы, живите богато,
Насколько позволит вам ваша зарплата.
А если зарплата вам жить не дозволит
Так вешайся, быдло, никто не неволит.
Всегда Ваш, Анатолий Чубайс.
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Жаль, что Квачков не донёс ему благодарность от народа…
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