Путин: некоторые единороссы «просто опускают всю партию «ниже плинтуса»

Президент России Владимир Путин выступил на XVIII съезде партии «Единая Россия». Глава государства объяснил единороссам, как относиться к людям, что такое лидерство и как заслужить авторитет. Основные высказывания президента — в материале ТАСС.

Об отношении к людям

«Ваши представители есть везде, во всех органах власти и сферах деятельности. И в абсолютном большинстве, конечно, это порядочные, профессиональные люди, патриоты России»

«Однако, нужно тоже прямо об этом сказать, (так происходит всегда и везде, во все времена и во всех местах) есть и те, кто просто пользуется конъюнктурой, с удовольствием прислоняются к власти, особенно к ведущей политической силе»

«Но и конечно, есть и такие, кто ведет себя неприлично. Прошу вас за этим самым тщательным образом следить: никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям. На любом уровне: на самом верхнем, или на самом нижнем, муниципальном»

«Если нет четкого понимания — что нужно делать и как нужно делать для развития страны — нечего приходить во власть, нечего там делать»

«Потому что институты власти формируются не для того, чтобы те, кто туда добрался, до этой власти, посматривали по сторонам, поплевывали спокойно и получали удовольствие от пребывания в каких-то креслах»

Путин отметил, что такое поведение вредно для страны, несправедливо по отношению к людям и «просто опускает всю партию «ниже плинтуса»

Он добавил, что у единороссов «повышенная ответственность — за историческую судьбу Родины, за благополучие граждан», что является целью любой политической силы

«Именно это — благополучие граждан, укрепление суверенитета страны, развитие экономики, ответственность за успешное решение масштабных прорывных задач, которые стоят сегодня перед нами»

«Лидерство — не в том, чтобы обещать манну небесную, которая возьмется неизвестно откуда. Лидерство в том, чтобы принимать ответственные и нужные стране решения. Но, конечно, при этом обязательно нужно идти к людям и показывать, разъяснять, говорить напрямую с людьми — разъяснять, почему принято такое или иное решение и почему оно является оптимальным для нашей страны и в наше время»

«Вы знаете, насколько высок запрос граждан на справедливость, честность, открытость. Чтобы соответствовать этим требованиям, нужно не отделываться от людей общими замечаниями, а нужно реально их слушать и слышать, быть вместе с ними. Чтобы граждане лично знали своих депутатов, активистов

«Единой России», могли свободно прийти к вам с любой проблемой»

По его словам, крайне важно сверять все планы с интересами и запросами людей

«Понятно, что не всегда есть возможность удовлетворить каждое представление о том, как нужно решать ту или иную проблему. Людей много. Нужно уважение к людям, разъяснять свою позицию, это не сложно»

Как отметил Путин, всем надо действовать активно, не бояться ответственности

О целях и задачах

Глава государства поблагодарил единороссов за поддержку в ходе избирательной кампании на президентских выборах 2018 года. «Это важная вещь — формирование высшего института власти в стране, вне зависимости от фамилий. Хотя, конечно, фамилии важны, но они важны только в том смысле, что за каждой фамилией должна стоять определенная программа действий», — сказал Путин, подчеркнув, что это касается как президентского, так и правительственного и любого другого уровня власти вплоть до муниципального

Путин напомнил, что программа действий власти в концентрированном виде изложена в майском указе, развернута в подготовленных правительством РФ национальных проектах и поддержана на законодательном уровне

«Но еще очень важный аспект — региональный, потому что основная работа должна быть проведена в регионах РФ. Без поддержки «Единой России» на этом — региональном, и даже на муниципальном уровне — успеха не будет. Мы должны это понять, осознать, и действовать как единая команда, исходя из общих целей и общих задач»

Путин отметил, что «Единая Россия» уже в течение многих лет доказывает свою состоятельность и способность принимать ответственные решения, а также разъяснять эти решения людям, «и потом идти на выборы и убеждать избирателя в том, что решения, которые были приняты раньше — являются правильными, а путь, который мы наметили — является единственно верным»

Путин заявил, что именно такое поведение и является лидерским

По словам президента, это лидерство является колоссальным ресурсом для достижения динамичных и содержательных перемен, ориентиры которых были обозначены в майском указе

«Только такое прорывное развитие может обеспечить кардинальное повышение качества жизни и рост благополучия граждан, защитить суверенитет, укрепить его, добиться того, чтобы Россия занимала достойное место в мире завтрашнего дня»

«Важнейшее для партии дело — это устойчивый авторитет ее представителей, а его, этот авторитет, как известно, не купишь, его можно только заслужить. Заслужить упорным трудом, искренним вниманием к нуждам людей, готовностью решать их проблемы, отстаивать правду, бороться с несправедливостью и не допускать ее самим»

Говоря о приходе молодежи в партию, Путин рекомендовал «взять на вооружение уже работающие в стране открытые конкурсы по формированию управленческого состава»

«У нас свободная, демократическая страна, а задачи развития изначально предполагают творческий поиск, реализацию новых идей и подходов. Дискуссии и конкуренция внутри самой партии — это очень эффективный инструмент для решения проблем в интересах страны»

Президент рассчитывает, «что «Единая Россия» сделает все необходимое для утверждения и внутри партии, и в обществе в целом политической культуры — дискуссии, атмосферы диалога, доверия, сотрудничества со всеми политическими силами России и как крупнейшая политическая сила страны сама выйдет на новый уровень в своей деятельности, станет партией настоящего прорывного развития России»

«Мир в целом находится в состоянии трансформации. Очень мощной, динамично развивающейся трансформации. И если мы вовремя не сориентируемся, если мы вовремя не поймем, что нам нужно делать и как, отстать можно навсегда»

«Это очень драматическая ситуация в истории нашей страны. Вообще, драматически ситуация развивается и в мире, и в нашей судьбе тоже»

Партия «Единая Россия» в этой связи должна использовать свой законодательный, организационный, кадровый потенциал для объединения и консолидации граждан, для решения задач развития и реализации общенациональной повестки дня, заключил российский лидер.