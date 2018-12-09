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Путин: некоторые единороссы «просто опускают всю партию «ниже плинтуса»

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Путин: некоторые единороссы «просто опускают всю партию «ниже плинтуса»

Прошу вас за этим самым тщательным образом следить: никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям, обратился лидер нации к членам главной партии страны.

9.12.2018 Фото: Кремлин.ру 13 коммент.
 
Путин: некоторые единороссы просто опускают всю партию ниже плинтуса

Выступление на пленарном заседании XVIII съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Президент России Владимир Путин выступил на XVIII съезде партии «Единая Россия». Глава государства объяснил единороссам, как относиться к людям, что такое лидерство и как заслужить авторитет. Основные высказывания президента — в материале ТАСС.

Об отношении к людям

«Ваши представители есть везде, во всех органах власти и сферах деятельности. И в абсолютном большинстве, конечно, это порядочные, профессиональные люди, патриоты России»

«Однако, нужно тоже прямо об этом сказать, (так происходит всегда и везде, во все времена и во всех местах) есть и те, кто просто пользуется конъюнктурой, с удовольствием прислоняются к власти, особенно к ведущей политической силе»

«Но и конечно, есть и такие, кто ведет себя неприлично. Прошу вас за этим самым тщательным образом следить: никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям. На любом уровне: на самом верхнем, или на самом нижнем, муниципальном»

«Если нет четкого понимания — что нужно делать и как нужно делать для развития страны — нечего приходить во власть, нечего там делать»

«Потому что институты власти формируются не для того, чтобы те, кто туда добрался, до этой власти, посматривали по сторонам, поплевывали спокойно и получали удовольствие от пребывания в каких-то креслах»

Путин отметил, что такое поведение вредно для страны, несправедливо по отношению к людям и «просто опускает всю партию «ниже плинтуса»

Он добавил, что у единороссов «повышенная ответственность — за историческую судьбу Родины, за благополучие граждан», что является целью любой политической силы

«Именно это — благополучие граждан, укрепление суверенитета страны, развитие экономики, ответственность за успешное решение масштабных прорывных задач, которые стоят сегодня перед нами»

«Лидерство — не в том, чтобы обещать манну небесную, которая возьмется неизвестно откуда. Лидерство в том, чтобы принимать ответственные и нужные стране решения. Но, конечно, при этом обязательно нужно идти к людям и показывать, разъяснять, говорить напрямую с людьми — разъяснять, почему принято такое или иное решение и почему оно является оптимальным для нашей страны и в наше время»
«Вы знаете, насколько высок запрос граждан на справедливость, честность, открытость. Чтобы соответствовать этим требованиям, нужно не отделываться от людей общими замечаниями, а нужно реально их слушать и слышать, быть вместе с ними. Чтобы граждане лично знали своих депутатов, активистов

«Единой России», могли свободно прийти к вам с любой проблемой»
По его словам, крайне важно сверять все планы с интересами и запросами людей
«Понятно, что не всегда есть возможность удовлетворить каждое представление о том, как нужно решать ту или иную проблему. Людей много. Нужно уважение к людям, разъяснять свою позицию, это не сложно»
Как отметил Путин, всем надо действовать активно, не бояться ответственности

О целях и задачах

Глава государства поблагодарил единороссов за поддержку в ходе избирательной кампании на президентских выборах 2018 года. «Это важная вещь — формирование высшего института власти в стране, вне зависимости от фамилий. Хотя, конечно, фамилии важны, но они важны только в том смысле, что за каждой фамилией должна стоять определенная программа действий», — сказал Путин, подчеркнув, что это касается как президентского, так и правительственного и любого другого уровня власти вплоть до муниципального
Путин напомнил, что программа действий власти в концентрированном виде изложена в майском указе, развернута в подготовленных правительством РФ национальных проектах и поддержана на законодательном уровне

«Но еще очень важный аспект — региональный, потому что основная работа должна быть проведена в регионах РФ. Без поддержки «Единой России» на этом — региональном, и даже на муниципальном уровне — успеха не будет. Мы должны это понять, осознать, и действовать как единая команда, исходя из общих целей и общих задач»

Путин отметил, что «Единая Россия» уже в течение многих лет доказывает свою состоятельность и способность принимать ответственные решения, а также разъяснять эти решения людям, «и потом идти на выборы и убеждать избирателя в том, что решения, которые были приняты раньше — являются правильными, а путь, который мы наметили — является единственно верным»
Путин заявил, что именно такое поведение и является лидерским
По словам президента, это лидерство является колоссальным ресурсом для достижения динамичных и содержательных перемен, ориентиры которых были обозначены в майском указе

«Только такое прорывное развитие может обеспечить кардинальное повышение качества жизни и рост благополучия граждан, защитить суверенитет, укрепить его, добиться того, чтобы Россия занимала достойное место в мире завтрашнего дня»

«Важнейшее для партии дело — это устойчивый авторитет ее представителей, а его, этот авторитет, как известно, не купишь, его можно только заслужить. Заслужить упорным трудом, искренним вниманием к нуждам людей, готовностью решать их проблемы, отстаивать правду, бороться с несправедливостью и не допускать ее самим»

Говоря о приходе молодежи в партию, Путин рекомендовал «взять на вооружение уже работающие в стране открытые конкурсы по формированию управленческого состава»
«У нас свободная, демократическая страна, а задачи развития изначально предполагают творческий поиск, реализацию новых идей и подходов. Дискуссии и конкуренция внутри самой партии — это очень эффективный инструмент для решения проблем в интересах страны»

Президент рассчитывает, «что «Единая Россия» сделает все необходимое для утверждения и внутри партии, и в обществе в целом политической культуры — дискуссии, атмосферы диалога, доверия, сотрудничества со всеми политическими силами России и как крупнейшая политическая сила страны сама выйдет на новый уровень в своей деятельности, станет партией настоящего прорывного развития России»

«Мир в целом находится в состоянии трансформации. Очень мощной, динамично развивающейся трансформации. И если мы вовремя не сориентируемся, если мы вовремя не поймем, что нам нужно делать и как, отстать можно навсегда»

«Это очень драматическая ситуация в истории нашей страны. Вообще, драматически ситуация развивается и в мире, и в нашей судьбе тоже»

Партия «Единая Россия» в этой связи должна использовать свой законодательный, организационный, кадровый потенциал для объединения и консолидации граждан, для решения задач развития и реализации общенациональной повестки дня, заключил российский лидер.


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(13) Комментариев

  1. Местный

    Куда же ниже то

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    • Аноним

      уж как пенсионная реформа «опустила» партию, тут не о плинтусе надо говорить а о ..далее нецензурная лексика.

      Thumb up 4 Thumb down 0

  2. Аноним

    а некоторые президенты с их «вертикалью властью» пробили дно лицемерия и вранья…

    Thumb up 15 Thumb down 2

  3. Аноним

    партия единая вселенная.

    Thumb up 3 Thumb down 0

  4. Иной

    А куда ещё ниже опустилось лицемерие наших зам и предов если сам Медведев нам рекомендовал всякого: типа держитесь, вам и 3000 на житьё хватит и прочее.
    Ну хватит так и хватит — хватило осознать и сделать выводы.
    Если во главе этой партии стоят такие люди как медведев то нам такая партия чужда и неприемлема.
    Хоть сто пленумов соберите — хоть пятьсот раз очерните обелённых = не верю. 8)

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  5. Гость

    Пока практикуют безнаказанность для членов партии, неспособность очиститься от «попутчиков» и карьеристов! Самые лучшие начинания будут похоронены волокитой и бессмысленными тратами «на имидж»! Да и не отмыться уже, не восстановить авторитет и престиж членства. Это прискорбно. 8)

    Thumb up 5 Thumb down 1

  6. igk63

    Нельзя опустить опущенных. :(

    Thumb up 9 Thumb down 1

  7. Аноним

    Путин: некоторые единороссы «просто опускают всю партию «ниже плинтуса.

    А поименно их назвать слабо?

    Thumb up 4 Thumb down 1

  8. Аноним

    Путин призвал единороссов:
    2003 год — работать для людей
    2010 год — не забывать о людях
    2018 год — не выражать пренебрежение к людям
    2023 год — помнить, что крепостные тоже люди
    2030 год — не казнить крепостных людей без суда…
    :(

    Thumb up 6 Thumb down 1

  9. Аноним

    НВР: Милонова распнут в его майке с надписью «Православие или смерть» :-D

    Thumb up 0 Thumb down 0

  10. Аноним

    Членам партии ПЖиВ президент придумал небольшое расширение — НП (нижеплинтусники)

    ПЖиВ(НП) :P

    Thumb up 2 Thumb down 0

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