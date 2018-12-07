Сбил двух девочек и пенсионерку на «зебре» и скрылся с места ДТП автомобиль в Бердске

На перекрестке в Бердске автомобиль сбил троих пешеходов и скрылся.

ДТП произошло около 18.30 сегодня, 7 декабря, на пересечении улиц Горького и Комсомольской. Причем, наезд случился на пешеходном переходе, рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы.

Свидетели происшествия успели запомнить номер серебристого автомобиля — С 385 СА. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», полицейские объявили в розыск скрывшуюся с места ДТП машину.

«Курьер. Среда. Бердск» выяснил, что под колеса авто попали две девочки в возрасте 13 и 14 лет, а также пожилая женщина. К счастью, пострадавшие не получили серьезных травм.

На «скорой» всех троих доставили в больницу. Доктор их осмотрел, сделал снимки и отпустил домой.