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Сбил двух девочек и пенсионерку на «зебре» и скрылся с места ДТП автомобиль в Бердске

Наезд на пешеходов произошел на перекрестке улиц Горького и Комсомольской. Полиция объявила в розыск авто-нарушителя.

7.12.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Сбил двух девочек и пенсионерку на зебре и скрылся с места ДТП автомобиль в Бердске

Полицейские разыскивают скрывшийся с места ДТП автомобиль

На перекрестке в Бердске автомобиль сбил троих пешеходов и скрылся.

ДТП произошло около 18.30 сегодня, 7 декабря, на пересечении улиц Горького и Комсомольской. Причем, наезд случился на пешеходном переходе, рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы.

Свидетели происшествия успели запомнить номер серебристого автомобиля — С 385 СА. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», полицейские объявили в розыск скрывшуюся с места ДТП машину.

«Курьер. Среда. Бердск» выяснил, что под колеса авто попали две девочки в возрасте 13 и 14 лет, а также пожилая женщина. К счастью, пострадавшие не получили серьезных травм.

На «скорой» всех троих доставили в больницу. Доктор их осмотрел, сделал снимки и отпустил домой.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    И чо?
    Камеры на каждом столбу, а безопасности как не было так и нет.
    Только трещат от жадности карманы и щеки их владельцев.
    Хотя бы объединили камеры в онлайн-сеть с архивом в облаке.
    Но камеры не для этого поставили.
    Они не следят и не останавливают.
    Дооптимизировалисся.

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  2. Аноним

    Горького не пересекается с Комсомольской уже много лет…Комсомольская,в наши дни,примыкает к Горького.Речь о переходе от Горького 3 к Горького 4,и это один из главных переходов нашего города.Тогда вопрос:почему на таком переходе(соединяющем несколько кварталов Бердска)до сих пор нет ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ,как теперь искать негодяя?А иуде ссыковатому такие слова:судьба найдет тебя,жалкое и никчёмное созданье…

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