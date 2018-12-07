Сбил двух девочек и пенсионерку на «зебре» и скрылся с места ДТП автомобиль в Бердске

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И чо?
Камеры на каждом столбу, а безопасности как не было так и нет.
Только трещат от жадности карманы и щеки их владельцев.
Хотя бы объединили камеры в онлайн-сеть с архивом в облаке.
Но камеры не для этого поставили.
Они не следят и не останавливают.
Дооптимизировалисся.
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Горького не пересекается с Комсомольской уже много лет…Комсомольская,в наши дни,примыкает к Горького.Речь о переходе от Горького 3 к Горького 4,и это один из главных переходов нашего города.Тогда вопрос:почему на таком переходе(соединяющем несколько кварталов Бердска)до сих пор нет ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ,как теперь искать негодяя?А иуде ссыковатому такие слова:судьба найдет тебя,жалкое и никчёмное созданье…
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Тоже думал, где же Горького может пересекать Комсомольскую)
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