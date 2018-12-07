Вернул Медведеву 683 рубля доплаты ветеран труда из Магадана

В Fb-сообществе «Магаданский скептик» 5 декабря размещены два документа.
Первый — уведомление Магаданским социальным центром пенсионера Владимира Попова о том, что ему полагается ежемесячная выплата как ветерану труда с 1 ноября 2018. Ее сумма — 683 рубля 66 копеек.
Второй — письменное заявление самого пенсионера. В нем он просит переслать эти деньги премьер-министру Дмитрию Медведеву.
«В связи с тем, что ежемесячная выплата в 683 рубля унижает мое человеческое достоинство, прошу перечислить вышеуказанную сумму г-ну Медведеву Дмитрию Анатольевичу. Надеюсь, что эти деньги помогут ему в нелегкой борьбе с пенсионерами и прочим человеческим материалом», — говорится в обращении.
Как написал разместивший документы администратор сообщества Филипп Преображенский, «в истории с письмом нам бы хотелось сделать лишь одно уточнение.
Дело в том, что данная доплата установлена законодательным актом Магаданской области, а ее выплата производится из областного бюджета.
В этой связи, целесообразно бы было отправить эти деньги в адрес председателя Магаданской областной Думы, которая и приняла указанный выше закон. Ну, или в адрес губернатора», сообщает vesma.today.
Магаданский пенсионер ветеран труда Владимир Попов не обращался в региональный «Социальный центр» с просьбой перечислять полагающуюся ему выплату премьер-министру Дмитрию Медведеву. Об этом сообщил РИА Новости руководитель соццентра Анатолий Куликов.
Так он прокомментировал появившееся в соцсетях и СМИ фото заявления Попова, в котором тот пишет, что социальная выплата 683 рубля «унижает человеческое достоинство», поэтому он просит отправлять эти деньги председателю правительства.
Куликов пояснил, что речь идет о выплате, которая предоставляется ветеранам труда в качестве компенсации на оплату коммунальных услуг. Владимир Попов действительно обращался в соццентр, но по другому поводу.
«Дело в том, что сейчас он живет в поселке Сокол, но вскоре намерен переехать в Магадан, то есть меняет место прописки. Поэтому попросил временно не перечислять деньги на оплату коммуналки», — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что эти деньги перечисляются ветеранам труда и некоторым другим категориям граждан адресно, направить их на какой-либо другой счет нельзя.
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а Медведев не покраснеет и не подавится…
копейки старикам , а миллиарды свои друзьям -это для него нормально…
думаю, что путинские вообще не имеют совести и морали, только личные коммерческие интересы …
если наши кремлевские чиновники фактически гробят экономику , то почему во внешней политике они будут патриотами и государственниками ?где логика?
пропихивать интересы газпрома за рубежом вплоть до военных действий и выдавать это за внешнеполитические «успехи» — это не значит защищать государственные интересы …как говорила когда то Юлия Тимошенко о договоре с Путиным : Нефть это бизнес президентов…. только и всего , ничего государственного тут нет…пора бы людям понять это ….
а старикам и прочему «человеческому материалу» — копеечные подачки…и это еще в лучшем случае,не всегда и не всем..
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Сумасшедших в обществе немало живет.
Если бы не Дмитрий Анатольевич, ему бы и послать нечего было бы..
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