Вернул Медведеву 683 рубля доплаты ветеран труда из Магадана

В Fb-сообществе «Магаданский скептик» 5 декабря размещены два документа.

Первый — уведомление Магаданским социальным центром пенсионера Владимира Попова о том, что ему полагается ежемесячная выплата как ветерану труда с 1 ноября 2018. Ее сумма — 683 рубля 66 копеек.

Второй — письменное заявление самого пенсионера. В нем он просит переслать эти деньги премьер-министру Дмитрию Медведеву.

«В связи с тем, что ежемесячная выплата в 683 рубля унижает мое человеческое достоинство, прошу перечислить вышеуказанную сумму г-ну Медведеву Дмитрию Анатольевичу. Надеюсь, что эти деньги помогут ему в нелегкой борьбе с пенсионерами и прочим человеческим материалом», — говорится в обращении.

Как написал разместивший документы администратор сообщества Филипп Преображенский, «в истории с письмом нам бы хотелось сделать лишь одно уточнение.

Дело в том, что данная доплата установлена законодательным актом Магаданской области, а ее выплата производится из областного бюджета.

В этой связи, целесообразно бы было отправить эти деньги в адрес председателя Магаданской областной Думы, которая и приняла указанный выше закон. Ну, или в адрес губернатора», сообщает vesma.today.

Магаданский пенсионер ветеран труда Владимир Попов не обращался в региональный «Социальный центр» с просьбой перечислять полагающуюся ему выплату премьер-министру Дмитрию Медведеву. Об этом сообщил РИА Новости руководитель соццентра Анатолий Куликов.

Так он прокомментировал появившееся в соцсетях и СМИ фото заявления Попова, в котором тот пишет, что социальная выплата 683 рубля «унижает человеческое достоинство», поэтому он просит отправлять эти деньги председателю правительства.

Куликов пояснил, что речь идет о выплате, которая предоставляется ветеранам труда в качестве компенсации на оплату коммунальных услуг. Владимир Попов действительно обращался в соццентр, но по другому поводу.

«Дело в том, что сейчас он живет в поселке Сокол, но вскоре намерен переехать в Магадан, то есть меняет место прописки. Поэтому попросил временно не перечислять деньги на оплату коммуналки», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что эти деньги перечисляются ветеранам труда и некоторым другим категориям граждан адресно, направить их на какой-либо другой счет нельзя.







