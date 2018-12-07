АО «РЭС» призывает соблюдать правила электробезопасности в новогодние праздники

Новый год – это один из самых любимых праздников в нашей стране. К сожалению, именно в праздничные дни, которые сопровождаются длительными выходными, происходит всплеск случаев нарушения правил безопасности, в том числе вблизи электроустановок и при обращении с электроприборами.

Как известно, в нашей стране есть замечательная традиция – встречать Новый год запусками фейерверков. Однако это красивое и захватывающее зрелище может быть весьма опасным. АО «РЭС» особенно обращает внимание на недопустимость запуска фейерверков в охранных зонах воздушных линий электропередачи – непосредственно под ЛЭП или в пределах 10-25 м от них в зависимости от класса напряжения. Неудачный запуск новогодних салютов вполне может привести не только к аварийному отключению электроснабжения потребителей, но и к более тяжелым последствиям – короткому замыканию и последующему обрыву провода, который, упав на землю, может нести смертельную опасность. К месту обрыва категорически запрещено приближаться, о случившемся следует незамедлительно сообщить по телефону, указанному на ближайшей к месту повреждения подстанции, либо по телефону 112.

Если вы стали очевидцем нарушения правил электробезопасности – не оставайтесь безучастными и не проходите мимо – предупредите о недопустимости подобных действий и возможных последствиях. Тем самым, вы не только поможете обеспечить соблюдение закона и предотвратить возможную аварийную ситуацию, но и, вероятно, спасете чьи-то жизни.

Отдельно стоит отметить, что время новогодних каникул характеризуется значительными нагрузками на электрические сети, ведь праздничные хлопоты сопровождаются повсеместным использованием различных электроприборов. Многие люди на праздники выезжают за город, где активно используют электрообогреватели. В итоге, дни перед Новым годом и сама новогодняя ночь, как правило, становятся периодом максимального потребления электроэнергии в году.

Подготовка к главным праздникам в году – дело затратное во всех смыслах, а том числе и в части энергоресурсов. Не удивительно, что находятся люди, которые не прочь снизить сумму счетов за электричество, но одни используют энергосберегающие технологии, а другие – различные противозаконные ухищрения.

Энерговоры осуществляют потребление электроэнергии сверх расчетной нагрузки, превышая технические возможности сети по передаче. Значительные перегрузки в питающей магистрали и трансформаторных подстанциях способствуют возникновению аварийных ситуаций в электроустановках и чреваты не только массовыми отключениями потребителей, в том числе, социально-значимых объектов, но и реальной угрозой возникновения пожара из-за перегрева проводки, пробоев изоляции и коротких замыканий.

В практике оперативных служб АО «РЭС» уже имели место быть подобные случаи, когда из-за несознательного поведения отдельных граждан в новогоднюю ночь без света остались их соседи. И только благодаря усилиям энергетиков, находящихся на круглосуточном дежурстве даже в праздничные дни, электроснабжение потребителей было оперативно восстановлено.

В предстоящие новогодние праздники на страже бесперебойного электроснабжения жителей Новосибирской области будет находиться 41 оперативно-выездная бригада АО «РЭС» и 42 единицы техники в полной готовности реагировать на любые аварийные ситуации. Общая численность персонала, находящегося на круглосуточном дежурстве, составит 205 человек.

Тем не менее, АО «РЭС» напоминает о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности, что позволит избежать аварийных ситуаций и их негативных последствий, и сделает новогодние праздники не только радостными, но и безопасными.

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