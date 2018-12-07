Войны из-за украинских моряков в Керченском заливе США не планирует

Соединенные Штаты не ведут дискуссии о возможности военного ответа на действия России в Керченском проливе. Об этом сообщил в четверг председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд на конференции, организованной газетой The Washington Post.
«Не было военного ответа, не было дискуссий о военном ответе [на инцидент] в Азовском море», — сказал он.
«Во-первых, наши отношения с Украиной сосредоточены на двух вещах: мы помогаем им с реформированием своих вооруженных сил, и второе — мы обеспечили их оборонными возможностями, чтобы они могли защищать себя. Чтобы не путать два вопроса [инцидент в Азовском море и помощь Украине в целом], в настоящее время не ведется дискуссий в военном отношении [об ответе] на инцидент в Азовском море», — пояснил военачальник. Между тем он отметил, что его работа «заключается в том, чтобы у президента [США Дональда Трампа] были возможные варианты ответных действий с применением вооруженных сил».
Данфорд также добавил, что не обсуждал с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России генералом армии Валерием Герасимовым инцидент в Керченском проливе.
«Я не говорил с ним непосредственно про этот инцидент», — сказал он. Вместе с тем Данфорд отметил, что он контактирует со своим российским коллегой регулярно. «Я говорю с ним в целом на регулярной основе, мы трижды встречались с момента моего назначения и мы множество раз вели дискуссии по телефону», — отметил он.
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Ну всё, упустили шанс надавать пиндосам по щам
А может сами нападёте, а???
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Чувствую,что что-то здесь не так…
США приняли сторону Украины и не спешат на переговоры с начальником Генерального штаба ВС России.Сами тихо заходят в Чёрное море,заводят туда свою морскую экскадру и,хотя там можно оставаться на срок до 3-х недель,я думаю,что одни корабли будут выводить,а другие вновь заводить — а что им делать,у них это дело уже налаженное,да и баз везде по миру море.Так что,плохо дело,плохо….
Человек ——
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