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Войны из-за украинских моряков в Керченском заливе США не планирует

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Войны из-за украинских моряков в Керченском заливе США не планирует

При этом представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США отметил, что в Вашингтоне сосредоточены на помощи Киеву.

7.12.2018 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Войны из за украинских моряков в Керченском заливе США не планирует

США приняли сторону Украины

Соединенные Штаты не ведут дискуссии о возможности военного ответа на действия России в Керченском проливе. Об этом сообщил в четверг председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд на конференции, организованной газетой The Washington Post.
«Не было военного ответа, не было дискуссий о военном ответе [на инцидент] в Азовском море», — сказал он.

«Во-первых, наши отношения с Украиной сосредоточены на двух вещах: мы помогаем им с реформированием своих вооруженных сил, и второе — мы обеспечили их оборонными возможностями, чтобы они могли защищать себя. Чтобы не путать два вопроса [инцидент в Азовском море и помощь Украине в целом], в настоящее время не ведется дискуссий в военном отношении [об ответе] на инцидент в Азовском море», — пояснил военачальник. Между тем он отметил, что его работа «заключается в том, чтобы у президента [США Дональда Трампа] были возможные варианты ответных действий с применением вооруженных сил».

Данфорд также добавил, что не обсуждал с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России генералом армии Валерием Герасимовым инцидент в Керченском проливе.

«Я не говорил с ним непосредственно про этот инцидент», — сказал он. Вместе с тем Данфорд отметил, что он контактирует со своим российским коллегой регулярно. «Я говорю с ним в целом на регулярной основе, мы трижды встречались с момента моего назначения и мы множество раз вели дискуссии по телефону», — отметил он.

Источник: ТАСС


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(2) Комментариев

  1. МС

    Ну всё, упустили шанс надавать пиндосам по щам :-D
    А может сами нападёте, а???

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    • Человек

      Чувствую,что что-то здесь не так…
      США приняли сторону Украины и не спешат на переговоры с начальником Генерального штаба ВС России.Сами тихо заходят в Чёрное море,заводят туда свою морскую экскадру и,хотя там можно оставаться на срок до 3-х недель,я думаю,что одни корабли будут выводить,а другие вновь заводить — а что им делать,у них это дело уже налаженное,да и баз везде по миру море.Так что,плохо дело,плохо….
      Человек —— *IN LOVE*

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