Войны из-за украинских моряков в Керченском заливе США не планирует

Соединенные Штаты не ведут дискуссии о возможности военного ответа на действия России в Керченском проливе. Об этом сообщил в четверг председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд на конференции, организованной газетой The Washington Post.

«Не было военного ответа, не было дискуссий о военном ответе [на инцидент] в Азовском море», — сказал он.

«Во-первых, наши отношения с Украиной сосредоточены на двух вещах: мы помогаем им с реформированием своих вооруженных сил, и второе — мы обеспечили их оборонными возможностями, чтобы они могли защищать себя. Чтобы не путать два вопроса [инцидент в Азовском море и помощь Украине в целом], в настоящее время не ведется дискуссий в военном отношении [об ответе] на инцидент в Азовском море», — пояснил военачальник. Между тем он отметил, что его работа «заключается в том, чтобы у президента [США Дональда Трампа] были возможные варианты ответных действий с применением вооруженных сил».

Данфорд также добавил, что не обсуждал с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России генералом армии Валерием Герасимовым инцидент в Керченском проливе.

«Я не говорил с ним непосредственно про этот инцидент», — сказал он. Вместе с тем Данфорд отметил, что он контактирует со своим российским коллегой регулярно. «Я говорю с ним в целом на регулярной основе, мы трижды встречались с момента моего назначения и мы множество раз вели дискуссии по телефону», — отметил он.

Источник: ТАСС