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Портрет коррупционера: коммуникабельный и эмоционально устойчивый 40-летний мужчина

Лишь треть осужденных по соответствующим статьям признаются, что их побудило к этому низкое материальное обеспечение, отметили в Генпрокуратуре.

7.12.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Портрет коррупционера: коммуникабельный и эмоционально устойчивый 40 летний мужчина

Взятки берут не от бедности

Генпрокуратура РФ составила психологический портрет среднестатистического коррупционера и рассказала о его мотивации. Как сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, исследования проводил университет Генпрокуратуры совместно с психологами.

По словам Куренного, портрет, который рисуется при первых мыслях о коррупционере, очень сильно отличается от реального. «Традиционно приписывают какие-то негативные психологические характеристики этим людям, достаточно четкие — меркантильность, корыстолюбие, жадность, преобладание материальных ценностей в общей системе ценностей этого человека, стремление к богатству, властолюбие бесконечное», — сказал он в интервью в интернет-канале ведомства «Эфир».

Исследования опровергли данное мнение и выявили, что на самом деле коррупционеры, как правило, — это активные, энергичные, инициативные люди. «Они очень коммуникабельны, они невероятно эмоционально устойчивы, в том числе в очень стрессовых ситуациях, они готовы много работать, они обладают высокой степенью самоконтроля. Это объективная картина», — сказал Куренной.

У коррупционеров есть и типичные черты. В основном это должностные преступники, мужчины. Средний возраст взяточника составляет 40 лет. «Но доля женщин, совершивших преступление коррупционной направленности, почти в два раза выше, чем доля женщин во всех остальных преступлениях», — отметил представитель Генпрокуратуры.

84% взяточников — это люди с высшим образованием. «У них есть семья, дети. Типичный коррупционер, как правило, не злоупотребляет спиртным, не принимает наркотики, не имеются к нему претензии в бытовом плане, он не нарушает общественный порядок», — отметил Куренной.

Мотивация коррупционера
По словам Куренного, всего лишь треть осужденных по статьям, которые связаны с коррупцией, признаются, что их побудило к этому низкое материальное обеспечение. «На самом деле, нет. Но корыстная мотивация все равно для них доминирующая. Просто они бы хотели жить еще лучше, чем тот уровень жизни, который они могут себе позволить», — сказал он.

Но при этом только четверть коррупционеров признают, что именно низкие моральные качества толкают их на этот путь. «На самом деле мотивация другая — это потребность в самоутверждении, в каком-то повышении своего авторитета, обладании властью, это может быть корпоративная солидарность, а может быть месть руководству», — пояснил Куренной.

«Еще один важный момент. Наличие в нашем государстве проблемы коррупции как раз лучше всего осознают именно сами коррупционеры», — отметил представитель Генпрокуратуры.

Источник: ТАСС


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