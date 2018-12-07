Сошел с ума от пыток житель Бердска

Тоненькую брошюрку, с любовью «одетую» в картон и подшитую зелеными нитками, 20 лет бережно хранит житель Бердска Олег Булатов.

Труд Е. Н. Сметанина и Ф. Л. Уразова на правах рукописи «Бердск в прошлом и настоящем» был издан в 1957 году. Долгие годы книжка находилась у кого-то из бердчан, пока в 1998 году не попала в макулатуру — сортировать ее вместе со школьниками пришлось Олегу Булатову. Тогда ему на глаза и попалась брошюрка. Пролистал. Выбрасывать было жалко. Забрал домой. Потом сам не раз перечитывал эту книжку. Теперь собирается передать ее в музей.

В книжке всего 18 страниц. Но в ней собрана бесценная информация об истории Бердска со дня основания до 1957 года. Неизвестно, кому она принадлежала до Булатова, но по всему видно, владелец постоянно использовал ее, делал пометки, дополнял вырезками из газет.

На 18 страницах вместилась информация о возникновении острога, купцах Гороховых и их огромных доходах, о партизанском движении в Бердске, где рассказывается о зверских пытках партизан.

В августе 1919 года белогвардейцы схватили Деньгина и его товарищей Лесюка, Головцова и Останина. Их жестоко пытали. Во время страшных пыток и угроз пропустить через мельничные жернова партизан Останин сошел с ума. Его отпустили домой.

10 сентября 1919 года колчаковцы расстреляли Деньгина, Лесюка и Головцова.

Ранней весной 1920 года бердчане организовали гражданскую панихиду и похороны героев Гражданской войны. В братской могиле были погребены боле 30 погибших партизан.

Интересны и газетные заметки конца 50-х годов. В одной из них Г. Солдатов рассказывает о том, как в 1919 году они с товарищами выявляли и арестовывали бердских предателей, выдававших колчаковцам партизан.

Подробности — в ближайшее время.