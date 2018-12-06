Протест в Госдуме против «пенсионки»: как отреагирует власть?
Депутаты от КПРФ (инициаторы Обращения), «Справедливой России» и ЛДПР окончательно убедились в том, что массовый социальный протест против пенсионной реформы, вопреки надеждам «единороссов» и исполнительной власти, вовсе не «рассасывается» и в перспективе не исчезнет.
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Суть времени:
Протест в Госдуме против «пенсионки»: как отреагирует власть?
Депутаты оппозиционных фракций Госдумы все-таки решились консолидировать голоса и подать в Конституционный Суд РФ Обращение с требованием отменить статьи 4 и 7 Закона о пенсионной реформе, которые предписывают повышение пенсионного возраста мужчин с 60 до 65 лет и женщин с 55 до 60 лет. При этом главным юридическим обоснованием Обращения стала ссылка на пункт 2 статьи 55 Конституции России, который запрещает принимать в РФ законы, которые отменяют или умаляют права и свободы граждан.
Такое решение показывает, что депутаты от КПРФ (инициаторы Обращения), «Справедливой России» и ЛДПР окончательно убедились в том, что массовый социальный протест против пенсионной реформы, вопреки надеждам «единороссов» и исполнительной власти, вовсе не «рассасывается» и в перспективе не исчезнет. И значит, дистанцирование от этого протеста неизбежно будет лишать парламентскую оппозицию политического будущего.
Перспективы Обращения пока неясны.
Во-первых, сколько именно депутатских подписей собрано под Обращением — не раскрывается. И если их число ненамного превышает необходимые 20% состава Госдумы (90 голосов), нельзя исключать, что неявное административное и политическое давление на подписантов (и в виде «кнута», и в виде «пряника») способно быстро, еще до принятия иска в КС, сократить число «подписантов» ниже 90 и лишить Обращение юридической силы.
Во-вторых, даже после принятия Обращения на рассмотрение в КС — неясны шансы на положительное решение Конституционного Суда. И потому, что независимость КС от административного давления нигде в мире (Россия вовсе не исключение) не бывает абсолютной. И потому, что в Конституции вопросы законодательного обеспечения принципа «Россия — социальное государство» изложены в разных статьях, совокупность которых допускает не вполне однозначную интерпретацию этого принципа.
И наконец, нужно понимать, что хотя многолетний председатель КС Валерий Зорькин неоднократно проявлял административно-политическую неуступчивость, а также во многих своих статьях и публичных выступлениях подчеркивал, что Россия ни в коем случае не должна нарушать базовые принципы «социального государства», решение по обсуждаемому Обращению принимают две Палаты Суда (10 и 9 членов). И что судьи КС назначаются Советом Федерации РФ по представлению президента РФ и могут (это не раз проявлялось в особых мнениях членов Суда) иметь разные
социально-политические убеждения и правовые позиции.
В любом случае, возникновение данного Обращения в КС, на фоне острого гражданского неприятия пенсионной реформы и неуклонного снижения доверия к фактически правящей партии «Единая Россия», означает, что Россия уже вошла в новую, далеко не спокойную, политическую реальность.
(Бялый Юрий Вульфович — Вице-президент по научной работе Международного общественного фонда «Экспериментальный творческий центр» (г. Москва))
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Не уверена, что получится, но полностью поддерживаю. Не уверена потому что много уверток, но шаг серьезный и в каком-то смысле уникальный.
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Хочется верить, что закон восторжествует, но… вполне они могут профукать это начинание. Надо готовиться к худшему, пусть лучшее станет приятным сюрпризом.
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Кто-то ещё сомневается в полной мизантропии разжиревших «едроссов»? Эти клоуны приняли хоть один закон во благо народа?
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Очень умиляют люди до сих пор считающие системную оппозицию оппозицией.
В заголовке логическая ошибка-они и есть власть, ничем од едросни не отличающаяся.
Никак толком никто не отреагирует, ничего не зменят, кроме обезумевшего электората послушно отдавшего в ближайшие «выборы»в так называемую госдуму свои голоса.
Какая степень дремучести должна быть в мозгах чтобы до сих пор не видеть что происходит.
Уверен, воскресни мавроди и миллионы баранов понесут снова деньги в ммм, причем не чтобы успеть поднять бабло в начале пирамиды а свято веря во вложения под 1000 процентов годовых.
Такие же ктакие бесконечно будут «выбирать» себе балаболов, которые вечно будут драть с них десять шкур.
Д*билы, б***ь (с) С. Лавров
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У нас нет никакого «Конституционного суда», с таким же успехом можно жаловаться в «Спортлото».
Та контора, которая скрывается под вывеской «Конституционный суд» и под руководством давно уже впавшего в старческую деменцию Зорькина, не имеет никакого отношения к Конституции, от слова совсем.
Решение о «пенсионном грабеже» принято, народ в подавляющей массе своей безмолвствует, а значит, согласен с оным, всё, вопрос закрыт. Одиночные пикеты и взывание к совести депутатов (ааахахаха, уже смешно) абсолютно бессмысленные мероприятия. Если бы к Кремлю и Госдуме вышли хотя бы 100 000 человек, был бы совсем другой разговор, но их нет
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