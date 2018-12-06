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Протест в Госдуме против «пенсионки»: как отреагирует власть?

Депутаты оппозиционных фракций Госдумы все-таки решились консолидировать голоса и подать в Конституционный Суд РФ Обращение с требованием отменить статьи 4 и 7 Закона о пенсионной реформе, которые предписывают повышение пенсионного возраста мужчин с 60 до 65 лет и женщин с 55 до 60 лет. При этом главным юридическим обоснованием Обращения стала ссылка на пункт 2 статьи 55 Конституции России, который запрещает принимать в РФ законы, которые отменяют или умаляют права и свободы граждан.

Такое решение показывает, что депутаты от КПРФ (инициаторы Обращения), «Справедливой России» и ЛДПР окончательно убедились в том, что массовый социальный протест против пенсионной реформы, вопреки надеждам «единороссов» и исполнительной власти, вовсе не «рассасывается» и в перспективе не исчезнет. И значит, дистанцирование от этого протеста неизбежно будет лишать парламентскую оппозицию политического будущего.

Перспективы Обращения пока неясны.

Во-первых, сколько именно депутатских подписей собрано под Обращением — не раскрывается. И если их число ненамного превышает необходимые 20% состава Госдумы (90 голосов), нельзя исключать, что неявное административное и политическое давление на подписантов (и в виде «кнута», и в виде «пряника») способно быстро, еще до принятия иска в КС, сократить число «подписантов» ниже 90 и лишить Обращение юридической силы.

Во-вторых, даже после принятия Обращения на рассмотрение в КС — неясны шансы на положительное решение Конституционного Суда. И потому, что независимость КС от административного давления нигде в мире (Россия вовсе не исключение) не бывает абсолютной. И потому, что в Конституции вопросы законодательного обеспечения принципа «Россия — социальное государство» изложены в разных статьях, совокупность которых допускает не вполне однозначную интерпретацию этого принципа.

И наконец, нужно понимать, что хотя многолетний председатель КС Валерий Зорькин неоднократно проявлял административно-политическую неуступчивость, а также во многих своих статьях и публичных выступлениях подчеркивал, что Россия ни в коем случае не должна нарушать базовые принципы «социального государства», решение по обсуждаемому Обращению принимают две Палаты Суда (10 и 9 членов). И что судьи КС назначаются Советом Федерации РФ по представлению президента РФ и могут (это не раз проявлялось в особых мнениях членов Суда) иметь разные

социально-политические убеждения и правовые позиции.

В любом случае, возникновение данного Обращения в КС, на фоне острого гражданского неприятия пенсионной реформы и неуклонного снижения доверия к фактически правящей партии «Единая Россия», означает, что Россия уже вошла в новую, далеко не спокойную, политическую реальность.

(Бялый Юрий Вульфович — Вице-президент по научной работе Международного общественного фонда «Экспериментальный творческий центр» (г. Москва))