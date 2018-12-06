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Ножом в школе угрожал ученикам и педагогам подросток в Москве

По предварительным данным, причиной поступка 16-летнего школьника могла стать плохая отметка. Нападавшего обезвредили и передали врачам.

6.12.2018 Фото: СКР Нет комментариев
 
 

Ножом в школе угрожал ученикам и педагогам подросток в Москве

СК расследует происшествие со школьником

Следственный комитет начал проверку после инцидента в столичной школе. Сегодня, 6 декабря, 16-летний ученик пришел с канцелярским ножом в школу на юго-востоке Москвы. Он угрожал ученикам, учителям, а также угрожал покончить с собой. Подростка удалось обезвредить, с ним работают специалисты.

Из школы были эвакуированы учителя и ученики. По предварительным данным, причиной поступка подростка могла стать плохая отметка. Подростка, который пришел в школу с ножом, передали врачам.

Ситуацию в московской школе №1359 прокомментировал в эфире радио Sputnik председатель управляющего совета при школе №1359 Александр Валов.

«Все разрешилось, подростка передали полиции, охранник своевременно обнаружил предмет. Прибыла группа психологов, полицейский наряд, скорая помощь. На месте был директор школы, все благополучно, пострадавших нет», – рассказал Александр Валов.

Инциденты со школьниками – всегда вызов, заявил радио Sputnik кандидат психологических наук, доцент МГПУ Лариса Овчаренко.

«Инцидент со школьником, с ножом – это всегда какой-то вызов, возможность привлечь к себе внимание. Это, как правило, возможность прокричать, что что-то вокруг не устраивает. Если пришел в школу с ножом и угрожал учителям, одноклассникам, угрожал суицидальными попытками, агрессия направлена на себя, на окружающую среду. Такое случается, когда есть мощная неудовлетворенность тем, что происходит вокруг, в семье, в школе, потому что ребенок проводит там максимальное количество времени. Когда подростку кажется, что на него никто не обращает внимания, он кричит о том, что на него обратить внимание надо. Какого внимания он хочет, всегда большой вопрос. В этом заключается то самое внимательное отношение родителей, педагогов, чтобы понять, что было необходимо ребенку», – считает Лариса Овчаренко.


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