Не хватает продавцов новогодних елок в Бердске

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17 000 рублей потратит россиянин на празднование Нового года
Рубите последний лес вокруг нашего города и продавайте призываете к этому? Есть искуственные и красивые -потратился раз и на всю жизнь ,а в лесхозе ветки можно купить для запаха.
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Пирогово 40 в Бердске, это где…..
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Новый посёлок
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