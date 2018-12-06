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Не хватает продавцов новогодних елок в Бердске

В мэрии начали прием заявок на участие в расширенных продажах натуральных хвойных деревьев. В городе откроют три елочных базара.

6.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Не хватает продавцов новогодних елок в Бердске

Елочный базар традиционно работает на главной площади Бердска

Отдел промышленности, торговли и развития предпринимательства администрации Бердска ведет прием заявок на участие в расширенных продажах натуральных хвойных деревьев и веток в преддверии нового 2019 года.

В целях удовлетворения потребности населения в товарах и услугах, обеспечения своевременной подготовки и организации торгового обслуживания населения в городе Бердске пройдут расширенные продажи натуральных хвойных деревьев и веток хвойных деревьев в предпраздничные дни Нового 2019 года по адресам:

1) в районе дома № 90 по ул. Ленина (площадь Горького);

2) в районе дома № 121 по ул. Первомайской;

3) в районе дома № 40 по ул. Пирогова (ДЦ «Октябрь»).

По вопросам участия обращаться в отдел промышленности, торговли и развития предпринимательства администрации города Бердска: ул. Горького, 9, каб. 5, тел. (38341) 3-08-00, 2-00-26.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Рубите последний лес вокруг нашего города и продавайте призываете к этому? Есть искуственные и красивые -потратился раз и на всю жизнь ,а в лесхозе ветки можно купить для запаха.

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  2. Аноним

    Пирогово 40 в Бердске, это где…..

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