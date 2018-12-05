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Замерзло топливо: Автобус с 25 пассажирами встал на трассе «Новосибирск-Павлодар»

Новосибирскавтодор помогает терпящим бедствие на региональных трассах. Только за последние сутки в 30-градусный мороз 18 раз водители попросили помощи. Пассажиров отвезли на автовокзал, автобус — в ремонт.

5.12.2018 Фото: Сибуправтодор Нет комментариев
 
Замерзло топливо: Автобус с 25 пассажирами встал на трассе Новосибирск Павлодар

«Автодор» вывел технику на новосибирские трассы

За первые 5 дней декабря специалисты ОАО «Новосибирскавтодор» оказывали помощь водителям транспортных средств 34 раза, в том числе 18 раз за последние сутки.

Основной причиной обращения за помощью в этот период становилось замёрзшее топливо и поломка транспортного средства, а также съезд в кювет, попадание воздуха в топливную систему и севший аккумулятор. Чаще всего помощь оказывалась Коченевском, Мошковском и Черепановском районах.

Сегодня, 5 декабря, около 7 утра помощь потребовалась 25 пассажирам автобуса Новосибирск – Павлодар. На 25 км трассы K-17 автобус остановился на обочине из-за того, что замерзло топливо. Сообщение об этом поступило в Ордынское ДРСУ. На место происшествия выехал мастер – осмотрев автобус, он связался с администрацией Кочковского района, где было принято решение отправить за пассажирами другой автобус и доставить их на автовокзал в р.п. Кочки, а автобус на ремонт.

Генеральный директор ОАО «Новосибирскавтодор» Роман Власов, говоря о зимнем содержании автомобильных дорог, отметил: «Наша диспетчерская служба круглосуточно следит за ситуацией на обсуживаемых нами участках автомобильных дорог – мы оперативно убираем снег, устраняем гололед и при необходимости оказываем помощь водителям. И все же, в сильные морозы лучше воздержаться от дальних поездок, иногда даже техника не выдерживает. В такие моменты важно вовремя успеть оказать помощь».


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