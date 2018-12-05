Максим Совбанов: Вылететь из программы «Безопасные и качественные дороги» может Бердск

Комитет горсовета Бердска по промышленности под председательством Владимира Голубева рассмотрел планы на бюджет Бердска на 2019-й и плановый период 2020-2021 годов вчера, 4 декабря.

Директор управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов рассказал народным избранникам, что на содержание города в следующем году потребуется порядка 97 800 000 рублей. Экономисты УЖКХ заявляли 115 000 000 рублей, однако начфин горадминистрации согласовал меньшую сумму.

Так, урезаны 5 000 000 рублей на расходы по погрузке и вывозу снега, 1 400 000 рублей на покупку песко-соляной смеси и 4 500 000 рублей на текущий ремонт дорог.

На ремонт дороги, ведущей к лагерю «Орбита», заложены 1 200 000 рублей. Еще 15 539 000 рублей будут выделены Центру муниципальных услуг на текущий и аварийный ремонт городских дорог.

-Меня тревожит исполнение программ, в которые заложены областные и федеральные деньги. У нас не дополучено финансирование на разработку проектной документации, экспертизы проектов и сметы для того, чтобы мы смогли спокойно отрабатывать программы БКД. Если мы не реализуем эти работы по проектам, то мы вылетаем из программы и в Бердске ничего не сможем сделать. Это серьезный вопрос, без его решения мы не сможем двигаться дальше, — резюмировал Максим Совбанов.

Депутаты с ним согласились, предполагая, что запуск в эксплуатацию нового детсада в микрорайоне Южном даст большую нагрузку на две магистрали, соединяющие микрорайон с центром города. По словам Голубева, городу нужны новые или реконструированные дороги. Директор УЖКХ заявил, что нынешняя ситуация на дороге требует расширение минимум до 4 полос движения.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Максим Совбанов отметил, что вопрос по финансированию разработки проектно-сметной документации для участия в программе БКД, в горадминистарции решается. Подчеркнув, что в городе необходимо проводить работы по паспортизации всех городских дорог, на которую также требуются бюджетные деньги.