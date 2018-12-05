Бердск дотационный: Из 2,6 млрд рублей собственные средства города составляют 900 млн рублей

Проект бюджета на 2019 год и плановый период с 2020 по 2021 год рассмотрели на публичных слушаниях в Бердске.

В 2019 году предусмотрены расходы в сумме 2 млрд 587 млн 80 тыс. рублей, сообщил начальник управления финансов и налоговой политики Евгений Шмендель. Это на 11 млн рублей больше, чем в 2018 году.

Автор видео Галина Панчева



Рост налоговых доходов в прогнозируемый период предусмотрен в основном за счет увеличения плановых назначений по налогу на доходы физических лиц. Удельный вес данного налога составляет 74,5%, отметил Шмендель.

Увеличение налоговых поступлений позволит предусмотреть на 2019 год доходы в сумме 591 млн рублей, в 2020 — 612 млн, в 2021 — 653 млн рублей.

Земельный налог от юридических и физических лиц является вторым по величине источником доходов бюджета города. Доля налога составляет 8,6%. На 2019 год сумма дохода от указанного налога составит 67 млн 753 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления из областного бюджета на 2019 год предлагаются к утверждению в соответствии с проектом закона об областном бюджете Новосибирской области в сумме 1 млрд 672 млн 406 тыс. рублей. Дотация — 417 млн рублей, субсидии — 215 млн рублей, субвенции — 1 млрд 35 млн рублей, иные бюджетные трансферты — 3 млн 458 тыс. рублей.

В условиях ограниченности доходной базы при формировании бюджетных ассигнований проводилась переоценка приоритетных направлений расходов, их оптимизация, исходя из результатов их исполнения, эффективности и целесообразности, подчеркнул Евгений Владимирович.

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета города на 2019 год, как и в предыдущие годы, составляют расходы на социально-культурную сферу: образование, культуру, соцполитику, физическую культуру и спорт. Их доля в общей структуре расходов составляет в 2019 году 70% (1 млрд 812 млн). В расходах на 2018 год она составляла 67,1%.

Резервный фонд бердской горадминистрации предусмотрен в сумме 4 млн рублей. Обслуживание внутреннего муниципального долга предусматривает 16 млн рублей. Источники финансирования дефицита бюджета Бердска на 2020 и 2021 годы: в целях сбалансированности в 2019 году планируется привлечение кредитных ресурсов в сумме 166 млн рублей, на погашение муниципального долга по кредитам от кредитных организаций в 2019 году планируется направить 140 млн рублей. На 2020 и 2021 годы бюджет сформирован без дефицита.

Представитель бердской общественной палаты Дмитрий Дорофеев отметил, что сейчас достаточно активно развивается проектное финансирование, когда муниципалитеты доказывают те или иные программы, и для этого выделяются федеральные, региональные средства.

— В рамках формирования бюджета на 2019 год какой объем привлекаемых средств, которые попадают под понятие «проектное финансирование? — спросил Дорофеев.

Проектным финансированием охвачено порядка 80% всех бюджетных ассигнований, ответил Шмендель.

— Проект бюджета сформирован на основании 17 муниципальных программ, и доля проектных расходов бюджета в 2019 году составляет 83,9 % от всех ассигнований, в 2018 году такая доля составляла 76,6%. С каждым годом идет рост, — подчеркнул Евгений Владимирович.

По словам Евгения Шменделя, пока 51% бюджета составляют местные доходы, но как только пойдут субсидии, этот процент пойдет на снижение. Чем больше будет субсидий из областного бюджета, тем больше доля расходов местного бюджета будет сокращаться.