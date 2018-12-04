Пьяных «пачками задерживают» в общественных местах полицейские Бердска

За прошедшую неделю зарегистрировано 358 сообщений о происшествиях в ОМВД Бердска. Из них шесть преступлений: два раскрыты, два раскрыты из ранее нераскрытых, сообщил на совещании чиновников 3 декабря начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов.

В отдел МВД были доставлены 18 человек. Выявлено 30 административных нарушений, из них пять — нарушение миграционного законодательства, один иностранец выдворен за пределы Бердска. Остальные нарушения связаны с употреблением спиртного и появлением в общественных местах в нетрезвом виде.

Автор видео Галина Панчева



Проводились профилактические мероприятия «Дебитор» по взысканию просроченной задолженности, «Район» — по выявлению административных правонарушений и раскрытию нераскрытых преступлений. Тяжких и особо тяжких преступлений за прошедшую неделю допущено не было, отметил Соколов.