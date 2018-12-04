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Пьяных «пачками задерживают» в общественных местах полицейские Бердска

На правонарушителей составили административные протоколы. Им придется заплатить штраф.(ВИДЕО)

4.12.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Пьяных пачками задерживают в общественных местах полицейские Бердска

Полицейские на прошлой неделе не допустили тяжких и особо тяжких преступлений

За прошедшую неделю зарегистрировано 358 сообщений о происшествиях в ОМВД Бердска. Из них шесть преступлений: два раскрыты, два раскрыты из ранее нераскрытых, сообщил на совещании чиновников 3 декабря начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов.

В отдел МВД были доставлены 18 человек. Выявлено 30 административных нарушений, из них пять — нарушение миграционного законодательства, один иностранец выдворен за пределы Бердска. Остальные нарушения связаны с употреблением спиртного и появлением в общественных местах в нетрезвом виде.

Автор видео Галина Панчева

Проводились профилактические мероприятия «Дебитор» по взысканию просроченной задолженности, «Район» — по выявлению административных правонарушений и раскрытию нераскрытых преступлений. Тяжких и особо тяжких преступлений за прошедшую неделю допущено не было, отметил Соколов.


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