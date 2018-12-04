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Не ограничивать себя в еде на Новый год призывает Минздрав

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Не ограничивать себя в еде на Новый год призывает Минздрав

Эксперт пожелал, чтобы праздничный стол запомнился россиянам своим разнообразием и обилием блюд. Но посоветовал ограничивать себя в употреблении алкоголя.

4.12.2018 Фото: pixabay 6 коммент.
 
Не ограничивать себя в еде на Новый год призывает Минздрав

С Новым годом!

Главный внештатный диетолог Минздрава, советский и российский ученый по проблемам питания Виктор Тутельян в беседе с RT рассказал, что в новогоднюю ночь россиянам не стоит ограничивать себя в употреблении блюд.

По мнению специалиста, при отсутствии заболеваний любой человек может не ограничивать себя в еде во время празднования Нового года.

«Если у человека нет заболевания, если это самый обычный, более-менее здоровый человек, он может есть все: самое вкусное, самое хорошее, самое нарядное, приятное», — считает Тутельян.

Ученый также пожелал, чтобы праздничный стол запомнился россиянам своим разнообразием и обилием блюд.

«Пусть новогодний стол запомнится навсегда или, по крайней мере, на год… Это время надежд, поэтому должно быть все нарядно, празднично, вкусно и обильно», — добавил диетолог.

Однако, эксперт посоветовал ограничивать себя в употреблении алкоголя.

Источник: РИА Новости


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(6) Комментариев

  1. Игорь

    Эксперт пожелал, чтобы праздничный стол запомнился россиянам своим разнообразием и обилием блюд.
    Он не договорил — Больше такого обилия не БУДЕТ!

    Thumb up 13 Thumb down 2

  2. Аноним

    С того.Что цены попрут вверх,а если вы не чиновник зарплата не вырастет.

    Thumb up 8 Thumb down 1

  3. Аноним

    Эксперт пожелал, чтобы праздничный стол запомнился россиянам своим разнообразием и обилием блюд … на всю оставшуюся голодную жизнь, которую обещает обеспечить наше уБогое руководство.

    Thumb up 4 Thumb down 0

  4. Аноним

    Вчера в эфире программы «Доброе утро» на «Первом канале» вышел сюжет о том, как сэкономить деньги, чтобы было на что отметить Новый Год.
    Очень ценные советы, спасибо «Первый»! От себя добавим, что еще можно сдавать бутылки и собирать металлолом, а кипяток хранить в термосе. :-!

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