Не ограничивать себя в еде на Новый год призывает Минздрав

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Эксперт пожелал, чтобы праздничный стол запомнился россиянам своим разнообразием и обилием блюд.
Он не договорил — Больше такого обилия не БУДЕТ!
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с чего бы?
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С того что потом в рай
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С того.Что цены попрут вверх,а если вы не чиновник зарплата не вырастет.
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Эксперт пожелал, чтобы праздничный стол запомнился россиянам своим разнообразием и обилием блюд … на всю оставшуюся голодную жизнь, которую обещает обеспечить наше уБогое руководство.
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Вчера в эфире программы «Доброе утро» на «Первом канале» вышел сюжет о том, как сэкономить деньги, чтобы было на что отметить Новый Год.
Очень ценные советы, спасибо «Первый»! От себя добавим, что еще можно сдавать бутылки и собирать металлолом, а кипяток хранить в термосе.
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