КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 2-ю квартиру
Продам 1-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Пять новых автобусов купят для муниципального ПАТП Бердска

Инструкция: как не погибнуть в лифте в Бердске

Отменить бесплатную регистрацию в аэропортах предлагает «Победа»

Как отдохнуть в Крыму за счет работодателя

Пьяных «пачками задерживают» в общественных местах полицейские Бердска

Имеющий гражданство Великобритании Сергей Брилев покинет совет Минобороны

Задайте свой вопрос начальнику полиции Бердска!

Выбирают меню школьного обеда через портал столичного мэра

Проблема Бердска: Тротуаров нет, дороги заужены из-за снега

Самолет врезался в дом в Мексике

Последние комментарии

Декабрь 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  


Оставлять больше денег муниципалитетам хочет губернатор Травников

Глава Новосибирской области считает, что «допущен серьезный перекос, серьезное искажение межбюджетных отношений» и намерен это исправить.

4.12.2018 Фото: nso.ru Один комментарий
 
Оставлять больше денег муниципалитетам хочет губернатор Травников

На заседании правительства

Новые возможности откроются для муниципалитетов — это предусмотрено в проекте нового регионального закона, разработанного по поручению главы Новосибирской области Андрея Травникова. Законопроект рассмотрели и одобрили 3 декабря на заседании правительства Новосибирской области под председательством губернатора.

«В системе из года в год по многим направлениям мы с регионального уровня фактически напрямую финансируем многие расходы муниципальных полномочий. Я считаю, что допущен серьезный перекос, серьезное искажение межбюджетных отношений», — уверен Андрей Травников.

Глава региона ранее уже давал поручение разработать план мероприятий по повышению финансовой самостоятельности муниципалитетов. Принятие законопроекта, который позволит передать часть норматива доходов от упрощенной системы налогообложения в бюджеты городских округов и муниципальных районов, станет первым важным шагом по решению этого вопроса.

«Я предлагаю это решение не откладывать, чтобы коллеги могли это учесть при окончательном чтении своих бюджетов и, как я уже сказал, закрыть те самые обязательные муниципальные расходы собственными доходами. Быть заинтересованными в дополнительном повышении своей доходной базы», — заявил Андрей Травников.

Кроме того, передача дополнительно доходного источника повысит заинтересованность местных властей в качественном взаимодействии с субъектами малого и среднего предпринимательства, которые в основном являются плательщиком этого налога. В том числе, более эффективно будут производиться действия, направленные на мобилизацию налоговой задолженности.

О важности и необходимости внедрения единого норматива отчислений заявил и Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

«Мы поддержим эти изменения. У глав появится стимул для работы: для создания условий по развитию малого и среднего бизнеса, инфраструктуры. Появится и больше возможностей для исполнения наказов избирателей», — подчеркнул Андрей Шимкив.

Выступивший на заседании заместитель председателя правительства региона — министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко представил доклад «О проекте закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «О единых нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образований Новосибирской области от налога на доходы физических лиц, передаче в бюджеты сельских поселений Новосибирской области налоговых доходов от федеральных налогов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района, и межбюджетных трансфертах между областным бюджетом Новосибирской области и бюджетами муниципальных образований Новосибирской области».

По словам министра, законопроект, направлен на повышение собственной доходной базы муниципальных районов и городских округов. Его предметом является установление единых нормативов отчислений по налогам, взимаемым в связи с применением упрощенной системы налогообложения с 1 января 2019 года.

Нормативы отчислений для муниципальных районов составят 30%, для городских округов и Новосибирска — 10%, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Также Виталий Голубенко предложил заключить соглашение с городскими округами и Новосибирском, которое бы зафиксировало самостоятельное исполнение тех расходных обязательств, которые могут быть финансово обеспечены этими дополнительными доходными источниками. В частности, речь идёт об обязательствах по обеспечению надлежащего роста заработной платы в бюджетной сфере тех категорий работников, которые регулируются отдельными указами президента РФ; по повышению зарплат, которое производится в связи с ежегодным ростом прожиточного минимума; а также — по индексации зарплат работник бюджетной сферы, которое не регулируется специальными документами.

«Это сбалансированное решение, которое позволит повысить доходную базу муниципалитетов и их бюджетную самостоятельность. В этом виде дохода заложен хороший потенциал для роста. Теперь всё будет зависеть от работы на местах», — подчеркнул губернатор.

Члены правительства одобрили представленный документ. Проект закона будет направлен на рассмотрение в Законодательное собрание Новосибирской области.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Интернет магазин строительных материалов: делайте покупки правильно! «Мусорный коллапс» предрекает в Бердске обвиняемый в растрате 1,4 млн рублей Пять новых автобусов купят для муниципального ПАТП Бердска

(1) Комментарий

  1. Аноним

    =…передача дополнительно доходного источника повысит заинтересованность местных властей в качественном взаимодействии с субъектами малого и среднего предпринимательства, которые в основном являются плательщиком этого налога…=

    — вроде как, неплохо. Разве что, условия для предпринимательства столь разные по разным территориям. Поживём — увидим.

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка на ремонт телевизоров
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика