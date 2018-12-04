Оставлять больше денег муниципалитетам хочет губернатор Травников

Новые возможности откроются для муниципалитетов — это предусмотрено в проекте нового регионального закона, разработанного по поручению главы Новосибирской области Андрея Травникова. Законопроект рассмотрели и одобрили 3 декабря на заседании правительства Новосибирской области под председательством губернатора.

«В системе из года в год по многим направлениям мы с регионального уровня фактически напрямую финансируем многие расходы муниципальных полномочий. Я считаю, что допущен серьезный перекос, серьезное искажение межбюджетных отношений», — уверен Андрей Травников.

Глава региона ранее уже давал поручение разработать план мероприятий по повышению финансовой самостоятельности муниципалитетов. Принятие законопроекта, который позволит передать часть норматива доходов от упрощенной системы налогообложения в бюджеты городских округов и муниципальных районов, станет первым важным шагом по решению этого вопроса.

«Я предлагаю это решение не откладывать, чтобы коллеги могли это учесть при окончательном чтении своих бюджетов и, как я уже сказал, закрыть те самые обязательные муниципальные расходы собственными доходами. Быть заинтересованными в дополнительном повышении своей доходной базы», — заявил Андрей Травников.

Кроме того, передача дополнительно доходного источника повысит заинтересованность местных властей в качественном взаимодействии с субъектами малого и среднего предпринимательства, которые в основном являются плательщиком этого налога. В том числе, более эффективно будут производиться действия, направленные на мобилизацию налоговой задолженности.

О важности и необходимости внедрения единого норматива отчислений заявил и Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

«Мы поддержим эти изменения. У глав появится стимул для работы: для создания условий по развитию малого и среднего бизнеса, инфраструктуры. Появится и больше возможностей для исполнения наказов избирателей», — подчеркнул Андрей Шимкив.

Выступивший на заседании заместитель председателя правительства региона — министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко представил доклад «О проекте закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «О единых нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образований Новосибирской области от налога на доходы физических лиц, передаче в бюджеты сельских поселений Новосибирской области налоговых доходов от федеральных налогов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района, и межбюджетных трансфертах между областным бюджетом Новосибирской области и бюджетами муниципальных образований Новосибирской области».

По словам министра, законопроект, направлен на повышение собственной доходной базы муниципальных районов и городских округов. Его предметом является установление единых нормативов отчислений по налогам, взимаемым в связи с применением упрощенной системы налогообложения с 1 января 2019 года.

Нормативы отчислений для муниципальных районов составят 30%, для городских округов и Новосибирска — 10%, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Также Виталий Голубенко предложил заключить соглашение с городскими округами и Новосибирском, которое бы зафиксировало самостоятельное исполнение тех расходных обязательств, которые могут быть финансово обеспечены этими дополнительными доходными источниками. В частности, речь идёт об обязательствах по обеспечению надлежащего роста заработной платы в бюджетной сфере тех категорий работников, которые регулируются отдельными указами президента РФ; по повышению зарплат, которое производится в связи с ежегодным ростом прожиточного минимума; а также — по индексации зарплат работник бюджетной сферы, которое не регулируется специальными документами.

«Это сбалансированное решение, которое позволит повысить доходную базу муниципалитетов и их бюджетную самостоятельность. В этом виде дохода заложен хороший потенциал для роста. Теперь всё будет зависеть от работы на местах», — подчеркнул губернатор.

Члены правительства одобрили представленный документ. Проект закона будет направлен на рассмотрение в Законодательное собрание Новосибирской области.