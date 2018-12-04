Отменить бесплатную регистрацию в аэропортах предлагает «Победа»

Лоукостер «Победа», озабоченный минимизацией своих расходов, предложил Минтрансу отменить норму, обязывающую авиакомпании организовывать регистрацию пассажиров в аэропорту. Эту услугу сейчас автоматически включают в стоимость билета, и платеж поступает аэропорту, но «Победа» предлагает сделать бесплатной лишь онлайн-регистрацию. Так авиакомпании смогут сэкономить на аренде стоек. Предполагается, что при этом цена авиабилетов снизится, но собеседники “Ъ” на рынке отмечают, что идея «Победы» приведет к росту расходов аэропортов на создание автоматических стоек приема багажа.

Авиакомпания «Победа» (лоукостер «Аэрофлота») предложила Минтрансу убрать из федеральных авиационных правил (ФАП) обязанность перевозчика включать в цену билета плату за регистрацию в аэропорту. «Сейчас, даже если клиент регистрируется онлайн, мы все равно платим аэропорту за эту услугу, которая фактически не используется,— сказал гендиректор «Победы» Андрей Калмыков РБК.— И эти расходы, конечно, закладываются в цену билета. Но нам давно пора переосмыслить подход к технологии регистрации и дать возможность пассажирам самим решать, за что платить и на чем экономить».

Сегодня авиакомпании арендуют стойки регистрации в аэропортах, расходы на аренду и работу персонала на стойке включены в цену билета. В «Победе» отмечают, что каждый аэропорт ставит свои условия по стоимости регистрации. «Одинаково то, что мы платим, даже если пассажир регистрировался онлайн»,— говорят в лоукостере. При отмене обязательной регистрации на стойке сдача багажа будет вестись через автоматическую стойку (drop-off), считают в компании. «Победа» с осени уже ввела платную регистрацию в зарубежных аэропортах (онлайн-регистрация бесплатна), неожиданно мотивировав это ростом топливных расходов.

Виталий Савельев, гендиректор «Аэрофлота», 25 мая

Виталий Савельев, гендиректор «Аэрофлота», 25 мая

Победа» ничего не нарушает, поэтому ограничивать ее в чем-либо чрезвычайно опасно.

В Минтрансе подтвердили получение обращения «Победы» и считают целесообразным обсудить его со всеми участниками отрасли, в том числе с Общероссийским объединением пассажиров и другими общественными организациями. В объединении и аэропортах не ответили “Ъ”. Президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков заявил «РИА Новости», что компания поддерживает отмену обязательного включения в авиабилеты платы за регистрацию. По его словам, это давно реализовано за рубежом, и было бы правильно обязать аэропорты не брать деньги с авиакомпании, если пассажир не прошел регистрацию на стойках.

Но источники “Ъ” в аэропортах оценивают идею осторожно. Один из собеседников “Ъ” говорит, что инициатива прогрессивная и соответствует мировой практике, «но многое зависит от конкретного механизма внедрения, технологий обслуживания, готовности инфраструктуры и необходимых инвестиций при перераспределении потока пассажиров к самостоятельной регистрации». По его словам, инвестиции потребуются на закупку и обслуживание систем drop-off. Другой источник “Ъ” считает, что новые правила снизят доходы аэропортов. «Не исключено, что операторы аэровокзалов попытаются компенсировать потерю дохода за счет повышения стоимости других услуг»,— говорит он.

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев отмечает, что в Воздушном кодексе и ФАП нет обязательства авиакомпаний включать расходы на регистрацию в цену билета. «В ФАП-82 говорится, что перевозчик обязан обеспечить процесс регистрации, но ни слова о том, за деньги будет организован процесс или нет». Чтобы сделать регистрацию платной, нужно обойти ограничения ФЗ «О защите прав потребителей», по которым запрещается обусловливать приобретение одних услуг покупкой других и регламентируется необходимость брать с пассажира письменное согласие за оплату регистрации на стойке. «Это значит, что вносить изменения нужно будет в Воздушный кодекс, проводить их через Госдуму, что связано с противодействием со стороны депутатов, традиционно защищающих интересы пассажиров»,— полагает эксперт.

Источник: Ъ