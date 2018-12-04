Имеющий гражданство Великобритании Сергей Брилев покинет совет Минобороны

Журналист Сергей Брилев, возможно, должен будет покинуть Общественный совет при Министерстве обороны РФ в связи с наличием у него гражданства Великобритании. Такое предположение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО.
«Нарушил ли Сергей положение об общественных советах? Возможно, да», — сказал Песков. «Наверно, он не сможет дальше работать в этих советах, хотя это решение конкретных министров», — считает пресс-секретарь.
Песков подчеркнул, что такая ситуация «не красит» журналиста, но с юридической точки зрения «такой проступок не подразумевает ответственности» кроме возможного лишения права работать в составе совета. «Выиграет ли от этого совет? Нет! Но правила есть правила», — добавил Песков.
При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что никаких иных нарушений Брилев не допустил. «Можно ли иметь гражданство Великобритании и быть настоящим патриотом России? Да! И Брилев им является», — убежден Песков. «Он сделал многое для страны и делает дальше, он очень талантливый журналист, аналитик и в чем-то общественный деятель», — считает представитель Кремля.
Песков отдельно отметил, что наличием гражданства Великобритании Брилев не нарушил закон, «потому что не является госслужащим». «Он может, если хочет, быть гражданином любой страны», — сказал пресс-секретарь президента.
Согласно официальному сайту военного ведомства, одна из основных задач Общественного совета при Минобороны привлечение граждан и общественных объединений к формированию государственной политики в области обороны и ее реализации, выдвижению и поддержке гражданских инициатив, направленных на защиту конституционных прав, свобод и законных интересов граждан в рамках осуществления гражданского контроля деятельности Минобороны России.
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выгоним на всякий случай, ну не может же гражданин Британии не шпионить в России
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Вот какое же двуличие у «говорящих голов» в России!
«Можно ли иметь гражданство Великобритании и быть настоящим патриотом России? Да! И Брилев им является», — убежден Песков.
А можно ли дать присягу верности другому государству, переехать туда жить, но работать вторым лицом на центральном государственном телеканале и упрекать пенсионеров и загнанную оппозицию в недостаточном патриотизме?
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Вот интересно: если патриотом называют этого лицемера и перебежчика, то кого же тогда можно назвать предателем и пятой колонной? Прямо теряюсь в догадках, наверное нет таких!
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Возведи свою писанину в степень «-1» и получишь вопрос к Британии: «Почему вы дали гражданство /далее по вкусу/». Не потеряйся. В догадках.
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Так ли был Сталин не прав, когда ворошил всю эту чиновную бражку калёной кочергой?! Сомневаюсь. Очень.
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угу..)
Пока Навальный шум не поднял, так и молчали бы. ))
благо Песков при делах остаётся , жена у него — гражданка США , дочка — Франции , сын — Великобритании.)
Почти все ведущие-патриоты -пропагандисты нашего ТВ, включая гендиректора Эрнста, имеют на западе гражданство, дома, квартиры…как и многие путинские чиновники и олигархи..
а пятая колонна и майданщик — все равно ты ))))
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