Имеющий гражданство Великобритании Сергей Брилев покинет совет Минобороны

Журналист Сергей Брилев, возможно, должен будет покинуть Общественный совет при Министерстве обороны РФ в связи с наличием у него гражданства Великобритании. Такое предположение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО.

«Нарушил ли Сергей положение об общественных советах? Возможно, да», — сказал Песков. «Наверно, он не сможет дальше работать в этих советах, хотя это решение конкретных министров», — считает пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что такая ситуация «не красит» журналиста, но с юридической точки зрения «такой проступок не подразумевает ответственности» кроме возможного лишения права работать в составе совета. «Выиграет ли от этого совет? Нет! Но правила есть правила», — добавил Песков.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что никаких иных нарушений Брилев не допустил. «Можно ли иметь гражданство Великобритании и быть настоящим патриотом России? Да! И Брилев им является», — убежден Песков. «Он сделал многое для страны и делает дальше, он очень талантливый журналист, аналитик и в чем-то общественный деятель», — считает представитель Кремля.

Песков отдельно отметил, что наличием гражданства Великобритании Брилев не нарушил закон, «потому что не является госслужащим». «Он может, если хочет, быть гражданином любой страны», — сказал пресс-секретарь президента.

Согласно официальному сайту военного ведомства, одна из основных задач Общественного совета при Минобороны привлечение граждан и общественных объединений к формированию государственной политики в области обороны и ее реализации, выдвижению и поддержке гражданских инициатив, направленных на защиту конституционных прав, свобод и законных интересов граждан в рамках осуществления гражданского контроля деятельности Минобороны России.

Источник: ТАСС