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Украина стягивает вооружение к границе с Россией

Порошенко анонсировал усиление обороны и учебные сборы в областях, где украинский президент ввел военное положение.

3.12.2018 Фото: ТАСС Нет комментариев
 
Украина стягивает вооружение к границе с Россией

Петр Порошенко

Киев передислоцирует некоторые подразделения для усиления обороны на границе с Россией, заявил Петр Порошенко. Он также анонсировал учения в приграничных областях.

«В областях, где объявлено военное положение, будут проведены и учебные сборы с резервом первой очереди», — добавил украинский лидер в ходе выступления, которое транслировал канал 112 Украина.

Уточняется, что меры будут приняты в рамках военного положения, передает РИА Новости.

Неделю назад Верховная рада одобрила указ Порошенко о введении на тридцать дней военного положения в десяти областях Украины. Это произошло после провокации СБУ в Керченском проливе, когда три украинских военных корабля нарушили госграницу России и были задержаны.

Отношения России и Украины

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала противостояния в Донбассе.

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором».

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте на юго-востоке страны, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.

Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, «что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию».


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