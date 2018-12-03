Украина стягивает вооружение к границе с Россией

Киев передислоцирует некоторые подразделения для усиления обороны на границе с Россией, заявил Петр Порошенко. Он также анонсировал учения в приграничных областях.
«В областях, где объявлено военное положение, будут проведены и учебные сборы с резервом первой очереди», — добавил украинский лидер в ходе выступления, которое транслировал канал 112 Украина.
Уточняется, что меры будут приняты в рамках военного положения, передает РИА Новости.
Неделю назад Верховная рада одобрила указ Порошенко о введении на тридцать дней военного положения в десяти областях Украины. Это произошло после провокации СБУ в Керченском проливе, когда три украинских военных корабля нарушили госграницу России и были задержаны.
Отношения России и Украины
Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала противостояния в Донбассе.
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором».
Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте на юго-востоке страны, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.
Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, «что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию».
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