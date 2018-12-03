«Менее 15 тысяч рублей в месяц зарабатывает каждый пятый работник в России»

Самые высокие зарплаты в России у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Hенецкой АО, самые низкие – в национальных республиках, таких как Дагестан и Карачаево-Черкесия, а также в ряде субъектов ЦФО, свидетельствуют результаты исследования заработков в российских регионах в 2017 году.

По заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг провело исследование по уровню и распределению зарплат в регионах России и составило рейтинг. В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге была использована доля высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей и доля низкооплачиваемых, заработок которых менее 15 тысяч рублей в месяц, а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.

Могут похвастаться

В целом по России 4,4% работников могут похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 100 тысяч рублей в месяц, и за год их доля увеличилась примерно на 0,3 процентного пункта. Такая зарплата почти в любой ситуации обеспечивает средний достаток для работника, а зачастую можно даже говорить о высоком финансовом благополучии при таком уровне оплаты труда. Для сравнения, медианная зарплата (половина людей получает зарплату ниже этой величины, а половина выше) в 2018 году, по оценкам РИА Рейтинг, составляла 26,9 тысяч рублей в месяц.

При этом лишь 17 регионов характеризуются долей высокооплачиваемых работников выше среднероссийского значения. В половине регионов значение данного показателя составляет менее 1,6%.

Лидерами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. В Ямало-Hенецком автономном округ (лидер рейтинга) более 27% работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, а годом ранее таких было менее 24%. При этом доля занятых с низкими зарплатами составляет лишь 1,5%, что является третьим результатом (еще меньше низких зарплат на Чукотке и в Магадане). Вторую строчку занял Чукотский автономный округ, где 26% работающих получает более 100 тысяч в месяц. На третьей – строчке по доле высоких зарплат расположился Hенецкий АО, а четвертой стала Магаданская область.

В 2017 году Москва была на третьем месте, а теперь переместилась на пятую позицию с результатом 17,6%. Всего в девяти регионах данная доля превышает 10%. Помимо вышеназванных пяти еще в четырех субъектах РФ хотя бы один работник из десяти имеет официальную зарплату выше 100 тысяч рублей: Сахалинская область – 12,7%, Ханты-Мансийский АО – Югра – 12,7%, Камчатский край – 11,7% и Республика Саха (Якутия) – 11,5%.

Как становятся лидерами

Почти все регионы первой двадцатки — это удаленные регионы (северные или дальневосточные), а также Санкт-Петербург и Москва. Таким образом, как и в советские времена, несмотря на все экономические и социальные преобразования в России в последние десятилетия, северные регионы по-прежнему конкурентоспособны на рынке труда, даже несмотря на потерю ряда советских льгот и преференций. Основной бизнес в этих регионах – добыча всевозможных природных богатств, что позволяет не только получать высокую прибыль собственникам, но и платить относительно высокую зарплату рабочим.

Часто высокие зарплаты являются компенсационными, так как уровень цен в регионах-лидерах достаточно высок. Однако компенсируется не только дороговизна текущего потребления, но и потеря в комфорте и качестве жизни из-за суровых погодных условий и удаленности от других регионов.

Высокие зарплаты в Москве и в чуть меньшей степени в Санкт-Петербурге имеют иное объяснение. В двух крупнейших городах страны расположены центральные офисы почти всех флагманов российской экономики, а также штаб-квартиры иностранных корпораций. При этом Москва является финансовым центром России, кроме того, здесь располагаются федеральные органы государственной власти, широко представлены компании, относящиеся к сферам с высокой производительностью труда (IT, интернет-бизнес и другие). Все это определяет то, что большинство топ-менеджеров и наиболее высокооплачиваемых сотрудников работают в столице или в Санкт-Петербурге.

Рядом с Москвой «богатых» меньше

В целом в 15 регионах менее 0,8% работников могут похвастаться заработком выше 100 тысяч рублей в месяц, годом ранее таких было 17 регионов. При этом в текущем рейтинге остался только один регион, где менее 0,6% работников имеют ежемесячную зарплату выше 100 тысяч рублей, хотя в прошлом рейтинге таких было сразу шесть регионов. Минимальная доля в текущем рейтинге наблюдается в Республике Адыгея – 0,59%, а годом ранее последний результат был в Республике Дагестан (0,48%), но теперь Дагестан переместился на четвертое место с конца с результатом 0,62%.

Национальные республики исторически характеризуются высокой безработицей и низкими зарплатами, поэтому низкая официальная доля высокооплачиваемых работников тут выглядит вполне логично.

При этом в число регионов с минимальной долей «богатых» работников попало много регионов центральной России: Псковская область, Тамбовская область, Брянская область, Орловская область, Ивановская область и другие. Скорее всего, отсутствие большого количества вакансий с высокой зарплатой в регионах центральной России связано с относительной близостью их к Москве, хотя можно было бы ожидать, напротив, выгод от такого соседства. Объяснить этот феномен можно тем, что многие инициативные люди имеют больше возможностей для переезда в Москву из ближайшего региона.

Кроме того, местным бизнесом можно управлять и из столицы, таким образом, центральные офисы часто расположены в Москве. Но стоит отметить, что в граничащих с Москвой регионах (Калужская область, Тульская область, Ярославская область, Тверская область, Смоленская область и Владимирская область) уже наблюдается процесс относительно быстрого формирования высокопроизводительного бизнеса, ориентированного на московский рынок. Это ведет к росту числа высокооплачиваемых работников и приводит к более высокому расположению данных регионов в рейтинге.

Низкий заработок

В целом по России каждый пятый работник зарабатывает менее 15 тысяч рублей в месяц. В 22 регионах страны более 33% людей получает менее 15 тысяч рублей в месяц. Лидером по доле низкооплачиваемых работников является Дагестан – 46%, а второй результат у Карачаево-Черкесской Республики (44%). Как показало исследование РИА Новости, в шести регионах двое из пяти работающих получают менее 15 тысяч в месяц. Таким образом, в значительном числе регионов множество работников получают достаточно низкую зарплату.

Вместе с тем, в ряде регионов, в основном, дальневосточных и северных, почти нет людей, которые зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц. Это во многом связано с тем, что цены на продукты и коммунальные услуги в северных и дальневосточных регионах очень высоки, а возможности для ведения подсобного хозяйства сильно ограничены климатическими условиями. Это накладывает определенные обязательства на работодателей, так как в случае очень низких зарплат работники могут буквально умереть с голоду или замерзнуть.

Средняя зарплата

В среднем по России среднестатистический работник может рассчитывать на зарплату 17-44 тысяч рублей в месяц, то есть в этом диапазоне получают зарплату половина работающих жителей страны, еще четверть получает больше, а четверть – меньше. Таким образом, можно говорить о том, что типичная зарплата лежит в этом интервале.

У региона лидера, Ямало-Hенецкого АО, диапазон типичной зарплаты – от 45 тысяч рублей до 107 тысяч рублей в месяц. Примерно такой же результат (43-102) на Чукотке. У 11 регионов минимальная граница самых распространенных зарплат превышает 25 тысяч рублей, а в 13 регионах работники вполне обоснованно могут рассчитывать на зарплаты выше 50 тысяч рублей в месяц. С другой стороны, в 12 регионах типичная зарплата не превышает 27 тысяч рублей в месяц.

Ожидается улучшение

Во-первых, стоит отметить, что в 2018 году произошло достаточно резкое повышение минимального размера оплаты труда. В 2017 году он был равен 7800 рублей (у ряда регионов выше), и в 2018 году МРОТ повышался дважды, до 11163 рублей в месяц. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырос за год на 43%. Скорее всего, улучшения уровня зарплат в этой связи продолжатся и в 2019 году. Таким образом, можно ожидать ускоренное сокращение доли людей с очень низкими зарплатами, скорее всего, зарплаты им подымут.

Во-вторых, исследование РИА Рейтинг 2017 года выявило тесную взаимосвязь между неравенством зарплат и уровнем безработицы. Можно говорить, что чем выше безработица в регионе, тем выше неравенство зарплат. Это можно объяснить тем, что в регионах с высокой безработицей многие люди соглашаются фактически на любой низкооплачиваемый труд. При этом безработица в России снижается достаточно сильно, и уже можно даже говорить о дефиците рабочих рук и светлых голов во многих регионах. Таким образом, по мере сокращения безработицы зарплата низкооплачиваемых работников будет подтягиваться к средней, и неравенство зарплат будет немного сокращаться.

В-третьих, может продолжиться тенденция 2018 года ощутимого роста средней зарплаты. В 2018 году заметную роль сыграли упомянутый выше рост МРОТ, а также увеличение зарплат бюджетников. Но и остальные сектора экономики показали заметный прирост средних зарплат. Поэтому в 2019 году можно также ожидать роста реальных зарплат, пусть и чуть меньшей степени, чем в 2018 году.

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Источник: РИА Новости





