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Менее 15 тысяч рублей в месяц зарабатывает каждый пятый работник в России

Названы регионы России с самыми высокими и самыми низкими зарплатами.

3.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 15 коммент.
 
Менее 15 тысяч рублей в месяц зарабатывает каждый пятый работник в России

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Самые высокие зарплаты в России у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Hенецкой АО, самые низкие – в национальных республиках, таких как Дагестан и Карачаево-Черкесия, а также в ряде субъектов ЦФО, свидетельствуют результаты исследования заработков в российских регионах в 2017 году.
По заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг провело исследование по уровню и распределению зарплат в регионах России и составило рейтинг. В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге была использована доля высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей и доля низкооплачиваемых, заработок которых менее 15 тысяч рублей в месяц, а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.

Могут похвастаться
В целом по России 4,4% работников могут похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 100 тысяч рублей в месяц, и за год их доля увеличилась примерно на 0,3 процентного пункта. Такая зарплата почти в любой ситуации обеспечивает средний достаток для работника, а зачастую можно даже говорить о высоком финансовом благополучии при таком уровне оплаты труда. Для сравнения, медианная зарплата (половина людей получает зарплату ниже этой величины, а половина выше) в 2018 году, по оценкам РИА Рейтинг, составляла 26,9 тысяч рублей в месяц.

При этом лишь 17 регионов характеризуются долей высокооплачиваемых работников выше среднероссийского значения. В половине регионов значение данного показателя составляет менее 1,6%.

Лидерами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. В Ямало-Hенецком автономном округ (лидер рейтинга) более 27% работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, а годом ранее таких было менее 24%. При этом доля занятых с низкими зарплатами составляет лишь 1,5%, что является третьим результатом (еще меньше низких зарплат на Чукотке и в Магадане). Вторую строчку занял Чукотский автономный округ, где 26% работающих получает более 100 тысяч в месяц. На третьей – строчке по доле высоких зарплат расположился Hенецкий АО, а четвертой стала Магаданская область.
В 2017 году Москва была на третьем месте, а теперь переместилась на пятую позицию с результатом 17,6%. Всего в девяти регионах данная доля превышает 10%. Помимо вышеназванных пяти еще в четырех субъектах РФ хотя бы один работник из десяти имеет официальную зарплату выше 100 тысяч рублей: Сахалинская область – 12,7%, Ханты-Мансийский АО – Югра – 12,7%, Камчатский край – 11,7% и Республика Саха (Якутия) – 11,5%.

Как становятся лидерами
Почти все регионы первой двадцатки — это удаленные регионы (северные или дальневосточные), а также Санкт-Петербург и Москва. Таким образом, как и в советские времена, несмотря на все экономические и социальные преобразования в России в последние десятилетия, северные регионы по-прежнему конкурентоспособны на рынке труда, даже несмотря на потерю ряда советских льгот и преференций. Основной бизнес в этих регионах – добыча всевозможных природных богатств, что позволяет не только получать высокую прибыль собственникам, но и платить относительно высокую зарплату рабочим.

Часто высокие зарплаты являются компенсационными, так как уровень цен в регионах-лидерах достаточно высок. Однако компенсируется не только дороговизна текущего потребления, но и потеря в комфорте и качестве жизни из-за суровых погодных условий и удаленности от других регионов.

Высокие зарплаты в Москве и в чуть меньшей степени в Санкт-Петербурге имеют иное объяснение. В двух крупнейших городах страны расположены центральные офисы почти всех флагманов российской экономики, а также штаб-квартиры иностранных корпораций. При этом Москва является финансовым центром России, кроме того, здесь располагаются федеральные органы государственной власти, широко представлены компании, относящиеся к сферам с высокой производительностью труда (IT, интернет-бизнес и другие). Все это определяет то, что большинство топ-менеджеров и наиболее высокооплачиваемых сотрудников работают в столице или в Санкт-Петербурге.

Рядом с Москвой «богатых» меньше
В целом в 15 регионах менее 0,8% работников могут похвастаться заработком выше 100 тысяч рублей в месяц, годом ранее таких было 17 регионов. При этом в текущем рейтинге остался только один регион, где менее 0,6% работников имеют ежемесячную зарплату выше 100 тысяч рублей, хотя в прошлом рейтинге таких было сразу шесть регионов. Минимальная доля в текущем рейтинге наблюдается в Республике Адыгея – 0,59%, а годом ранее последний результат был в Республике Дагестан (0,48%), но теперь Дагестан переместился на четвертое место с конца с результатом 0,62%.

Национальные республики исторически характеризуются высокой безработицей и низкими зарплатами, поэтому низкая официальная доля высокооплачиваемых работников тут выглядит вполне логично.

При этом в число регионов с минимальной долей «богатых» работников попало много регионов центральной России: Псковская область, Тамбовская область, Брянская область, Орловская область, Ивановская область и другие. Скорее всего, отсутствие большого количества вакансий с высокой зарплатой в регионах центральной России связано с относительной близостью их к Москве, хотя можно было бы ожидать, напротив, выгод от такого соседства. Объяснить этот феномен можно тем, что многие инициативные люди имеют больше возможностей для переезда в Москву из ближайшего региона.

Кроме того, местным бизнесом можно управлять и из столицы, таким образом, центральные офисы часто расположены в Москве. Но стоит отметить, что в граничащих с Москвой регионах (Калужская область, Тульская область, Ярославская область, Тверская область, Смоленская область и Владимирская область) уже наблюдается процесс относительно быстрого формирования высокопроизводительного бизнеса, ориентированного на московский рынок. Это ведет к росту числа высокооплачиваемых работников и приводит к более высокому расположению данных регионов в рейтинге.

Низкий заработок
В целом по России каждый пятый работник зарабатывает менее 15 тысяч рублей в месяц. В 22 регионах страны более 33% людей получает менее 15 тысяч рублей в месяц. Лидером по доле низкооплачиваемых работников является Дагестан – 46%, а второй результат у Карачаево-Черкесской Республики (44%). Как показало исследование РИА Новости, в шести регионах двое из пяти работающих получают менее 15 тысяч в месяц. Таким образом, в значительном числе регионов множество работников получают достаточно низкую зарплату.

Вместе с тем, в ряде регионов, в основном, дальневосточных и северных, почти нет людей, которые зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц. Это во многом связано с тем, что цены на продукты и коммунальные услуги в северных и дальневосточных регионах очень высоки, а возможности для ведения подсобного хозяйства сильно ограничены климатическими условиями. Это накладывает определенные обязательства на работодателей, так как в случае очень низких зарплат работники могут буквально умереть с голоду или замерзнуть.

Средняя зарплата
В среднем по России среднестатистический работник может рассчитывать на зарплату 17-44 тысяч рублей в месяц, то есть в этом диапазоне получают зарплату половина работающих жителей страны, еще четверть получает больше, а четверть – меньше. Таким образом, можно говорить о том, что типичная зарплата лежит в этом интервале.

У региона лидера, Ямало-Hенецкого АО, диапазон типичной зарплаты – от 45 тысяч рублей до 107 тысяч рублей в месяц. Примерно такой же результат (43-102) на Чукотке. У 11 регионов минимальная граница самых распространенных зарплат превышает 25 тысяч рублей, а в 13 регионах работники вполне обоснованно могут рассчитывать на зарплаты выше 50 тысяч рублей в месяц. С другой стороны, в 12 регионах типичная зарплата не превышает 27 тысяч рублей в месяц.

Ожидается улучшение
Во-первых, стоит отметить, что в 2018 году произошло достаточно резкое повышение минимального размера оплаты труда. В 2017 году он был равен 7800 рублей (у ряда регионов выше), и в 2018 году МРОТ повышался дважды, до 11163 рублей в месяц. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырос за год на 43%. Скорее всего, улучшения уровня зарплат в этой связи продолжатся и в 2019 году. Таким образом, можно ожидать ускоренное сокращение доли людей с очень низкими зарплатами, скорее всего, зарплаты им подымут.

Во-вторых, исследование РИА Рейтинг 2017 года выявило тесную взаимосвязь между неравенством зарплат и уровнем безработицы. Можно говорить, что чем выше безработица в регионе, тем выше неравенство зарплат. Это можно объяснить тем, что в регионах с высокой безработицей многие люди соглашаются фактически на любой низкооплачиваемый труд. При этом безработица в России снижается достаточно сильно, и уже можно даже говорить о дефиците рабочих рук и светлых голов во многих регионах. Таким образом, по мере сокращения безработицы зарплата низкооплачиваемых работников будет подтягиваться к средней, и неравенство зарплат будет немного сокращаться.

В-третьих, может продолжиться тенденция 2018 года ощутимого роста средней зарплаты. В 2018 году заметную роль сыграли упомянутый выше рост МРОТ, а также увеличение зарплат бюджетников. Но и остальные сектора экономики показали заметный прирост средних зарплат. Поэтому в 2019 году можно также ожидать роста реальных зарплат, пусть и чуть меньшей степени, чем в 2018 году.

Полная версия исследования
Источник: РИА Новости



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(15) Комментариев

  1. Вадим

    Нам часто говорят о средней зарплате, мол она растет и выглядит прилично (42000 по РФ).
    При этом никогда не упоминают понятие «медианная», а она в условиях дичайшего расслоения по доходам гораздо объективнее отражает картинку действительности.
    Интересная цифра фигурирует в статье:17-44 тысяч рублей в месяц, половина населения её получает (но разброс 17-44 это ооочень большой разброс)
    В итоге медианная зарплата (половина населения получает меньше ее, половина-больше) едва ли потянет на 22-24 тыр в месяц. А это граница нищеты…

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    • Вадим

      Пример: зп рядового инженера заводов структуры роскосмоса 350 баксов
      Зарплата гендира роскосмоса 96000 баксов.
      Если взять 100 рядовых инженеров и гендира их средняя зп составит 1297 баксов, что выглядит очень красиво ;)

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    • Аноним

      «никогда не упоминают понятие «медианная» … медианная зарплата (половина населения получает меньше ее, половина-больше) едва ли потянет на 22-24 тыр в месяц. А это граница нищеты…»

      Статью читал? Третий абзац сверху. :-D

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  2. Аноним

    «Менее 15 тысяч рублей в месяц зарабатывает каждый пятый работник в России»

    Наверняка речь не про работников, а рабочие места. То есть, каждое пятое рабочее место.. Это либо «работа для пенсионеров», либо место помимо которого люди ещё работают, либо рабочие места в сельской местности.

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    • a.danilov

      ну, то есть вы осознаёте, что «работа для пенсионеров» это то, на что выжить невозможно и необходимо работать в нескольких местах?

      Thumb up 4 Thumb down 1

      • Аноним

        Как раз вижу в этом не проблему, а достоинство.
        Есть подработка для пенсионеров. Есть рабочие места на неполный рабочий день или с неполной загрузкой рабочей недели. Это рынок.

        Другое дело что скажем в деревне Х рабочих мест совсем нет кроме Почты России или госучреждений. В деревне Y что побольше рабочие места есть, но в ограниченном количестве. Это совсем другая проблема. Не стоит при этом забывать что в сельской местности проживает четверть населения.

        Thumb up 0 Thumb down 4

        • a.danilov

          предсказуемый ответ))
          Зачем пенсионерам «подработка»? Пенсии на жизнь не хватает?
          Или, просто по привычке- занимать чужие рабочие места?

          Thumb up 2 Thumb down 1

          • Аноним

            Вам дать ссылки на то что в Японии или США пенсии на жизнь не хватает? Это помимо того что многим хочется ощущать себя востребованным и работают будучи давно уже на пенсии, особенно с нашими возрастами, как, например, мои родители которым около 70ти.

            Thumb up 0 Thumb down 4

          • Аноним

            «занимать чужие рабочие места?»
            Это другая проблема и я не думаю что речь в этом случае о низкооплачиваемых местах.

            Вот что такое рынок. Это когда естественным образом создаётся баланс предложения и спроса. Предложение наверняка есть, тк сейчас мы живём в разносторонней экономике.
            Когда государство вводит ограничения вроде минимальной зарплаты, оно вмешивается в естественное положение дел и благодаря этому может получиться так что пенсионеру труднее найти работу. Это не совсем правильно.

            Thumb up 0 Thumb down 1

        • a.danilov

          странно, что вы вдруг о проблемах села заговорили. Всегда ж говорили, что мол, всё ненужное отмирает.

          Thumb up 1 Thumb down 1

          • Аноним

            И что дальше. Постоянно что-то отмирает, что-то появляется. Это не моментальный процесс. Наше общество сильно изменилось за последние сто лет. А изменения были медленные если смотреть в рамках года или пяти.

            Thumb up 0 Thumb down 1

    • Аноним

      посмотрите колонку слева с вакансиями — кухонный работник -15000 — сотрудник зоопарка — 15000
      я тоже работаю в подобном санаторий и тоже за 15000
      и много людей работает за зарплату в 15000-18000 — и горничные и воспитатели и кухонные работники и администраторы
      почти год стояла в центре занятости — работы с более высокой зарплатой не нашла

      Thumb up 2 Thumb down 1

      • Аноним

        Воспитатели наверное побольше таки получают, а вы скорее всего имели ввиду нянечек.

        Кухонный работник… представляю девушку молодую без опыта без нифига. Работник зоопарка.. пенсионам наверное, хбз.
        Всякие вакансии должны быть. На рынке должны быть разные вакансии.

        Thumb up 1 Thumb down 3

        • Аноним

          я сама работаю воспитателем за 15000
          в прошлом году предлагали работу воспитателем в муниципальном саду за 9000 — с высшим образованием но без категории
          в этом году предлагали в частном саду за 15000 — один день работать с 7.30 до 16.30 другой день с 9.00 до 19.00 — по пятидневке — по 9 -10 часов в день

          Thumb up 1 Thumb down 1

          • Аноним

            Зашёл на яндекс набрал Бердск воспитатель работа. Вакансии
            14 тр. Опыт работы 0 лет
            20-25 тр. Опыт работы 3 года.
            Что не так?

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