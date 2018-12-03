Звезда по имени «Вега» снова зажглась на радиозаводе Бердска

Полина привела своего 6-летнего сына Иллариона в музей истории БРЗ специально в «Ночь искусств». Они решили посмотреть музейную экспозицию, узнать, чем был знаменит на весь мир Бердский радиозавод. А заодно и попытаться найти на архивных фото свою бабушку, которая много лет назад работала здесь.

Илларион с увлечением листал альбомы с фотографиями, рассматривал «древние» радиолы и проигрыватели, радиоприемники и катушечные магнитофоны. Больше всего ему понравилась переносная радиостанция размером с чемодан с наушниками и микрофоном. Оказалось, что это тоже изделие БРЗ, но только не для широкого потребителя. Дошкольник не очень понял назначение остальных приборов, экспонирующихся в заводском музее.

Бабушку на фотографиях Полине и Иллариону найти не удалось, но зато они увидели, как выглядел знаменитый бердский завод в период своего расцвета. «Ночь искусств» для некоторых зрителей сделала настоящие открытие. Открытие советского прошлого Бердска и знаменитого радиозавода, эвакуированного в войну из Харькова, а позже получившего звездное имя «Вега». Звезда БРЗ окончательно потухла в 1999 году. Об этом рассказала экскурсовод музея Нина Красноперова. Она нашла заинтересованных слушателей и зрителей среди пришедших на «Ночь искусств».

Звездный час «Веги»

— Большая часть радиоаппаратуры, которую мы после войны отправляли в Киев, превратилась в некондицию — разбилась по дороге. Потому что не соответствовала упаковка. «Рекорд 47, 49, 50» пошли под маркой «Сибирь» и «Байкал», но были изготовлены на основе конструкторско-технологичской документации наших специалистов. Группа их прибыла к нам на завод в 1948 году с Петропавловского радиозавода. И сразу приняли решение, что все последующие разработки будут местными, — ввела в курс дела Нина Красноперова, знающая о заводе все.

Переходящему Красному знамени в музее БРЗ отведено особое место. Бархатное полотнище привлекало любителей селфи. Бердский радиозавод наградили Красным знаменем в 1985 году, когда он был переименован в производственное объединение «Вега». В то же время завод был удостоен ордена Трудового красного знамени, а его директор Александр Шкулов — звания Героя социалистического труда.

1985 год — это звездный час радиозавода, самый пик развития производства, стабильности. Завод гремел не только на всю страну. Он был известен далеко за ее пределами — даже в капиталистических странах, куда поставлялась продукция. Наши изделия были аттестованы знаком качества и высшими дипломами Выставки достижений народного хозяйства. БРЗ регулярно участвовал во многих международных выставках.

Нина Красноперова, экскурсовод музея БРЗ

факт

Радиолу «Байкал» запустили в производство в 1954 году. А через четыре года на ярмарке в Брюсселе ее наградили Большой серебряной медалью. «Байкал» тогда выпускали в тандеме с томским радиозаводом. Бердск поставлял Томску радиопроигрывающую часть, а они нам — электрику. Томское называлось «Томь», а бердское — «Байкал». Дизайн у двух радиол отличался.

До 1968 года БРЗ в основном выпускал ламповую продукцию. И все оптовые базы были заполнены тяжелой и громоздкой радиоаппаратурой. Тогда было принято решение перепрофилировать завод, провести его модернизацию и начать выпуск транзисторных приемников. Первый переносной маленький приемник «Вега» вышел с конвейера в 1968 году. На заводе был специально создан комсомольско-молодежный цех №2, который выпускал только «транзисторы».

Ассортимент радиоаппаратуры был настолько большой, что на имевшихся тогда площадях было невозможно разместить все производство. Поэтому в 1978 году решили приблизить производство к рабочим рукам. В Сузуне на месте сгоревшей в 1940 году мельницы был построен цех №14, куда переместили производство транзисторных приемников. А в 1985 году, когда завод стал ПО «Вега», 14-й цех переименовали в завод «Транзистор».

Тогда в состав производственного объединения вошли Бердский радиозавод — основное предприятие, — специальное конструкторское бюро, СКТБ микроэлектроники, сузунский завод «Транзистор» и участок в Линево, который выпускал динамические головки. В период с 1985 по 1989 года на ПО «Вега» работало более 15 тыс. человек. Это было самое крупное градообразующее предприятие в Бердске. Большая часть жилья и соцкультбыта в Бердске те годы были построены БРЗ. Он имел свой кирпичный завод, который снабжал все стройплощадки своим кирпичом. Заводу принадлежали 8 детских садов, 3 школы, пионерский лагерь им. Дубинина, санаторий-профилакторий «Лесная сказка», терапевтический корпус на ул. Попова, на каждой из заводских площадок была своя МСЧ.

Первоначально БРЗ располагался на ул. Линейной — сейчас эту промышленную территорию именую старой площадкой «Веги». В 1962 году началось строительство основного производственного здания на 16-м квартале. Промышленный комплекс сразу оснащали по последнему слову техники. В то время на заводе функционировали 64 робота-манипулятора, 8 автоматических линий, работали высококлассные конструкторы и инженеры, которые разрабатывали высочайшего уровня разработки. На БРЗ приезжали зарубежные делегации смотреть предприятие, перенимать опыт — что могут такого выпустить «сибирские медведи». И поражались увиденному.

— Если бы завод работал, думаю, он вполне мог бы и сейчас выпускать достойную электронную технику, компьютеры, ноутбуки и другое, — уверена Нина Ивановна.

факт

Когда первое стереофоническое изделие электрофон «Вега» представили на выставке продаже в новосибирском магазине «Орбита», между покупателями завязался спор: кто изготовитель. Это был экспериментальный показ до массового запуска в производство. Большинство склонялись к тому, то постарались рижане. А представитель отдела рекламы БРЗ, заслышав спор, заявил, что это бердчане. Никто не поверил. Но когда подошли ближе и увидели производителя, изумлению не было предела — Бердск.

Страх пустоты

— Как страшно сейчас смотреть на пустые цеха. Когда я приехала в Бердск 11 лет назад, было очень грустно и печально видеть разруху на «Веге», понимая, что Бердск и его люди жили за сет завода, что он приносил славу городу, давал городу все. А сейчас… Раздали по мелочам на офисы. Это так незначительно… Просто жалко людей, работавших здесь когда-то. Сейчас нет такого отношения к работникам. Как это все быстро порушилось, — поделилась впечатлениями после экскурсии социальный работник, которая опекает стариков.

Кстати, бердская соцзащита много лет занимает бывший радиозаводской садик «Белочка», который был оснащен прекрасными детскими площадками.

Кто-то из экскурсантов вспомнил, как в 80-е годы прошлого века родственники из Челябинска специально приезжали в Бердск, чтобы купить здесь «веговскую» аппаратуру.

Музей будет жить

Примечательно, что когда завершили строительство основного здания БРЗ на ул. Ленина в 1981 году, в заводоуправлении сразу предусмотрели помещения для заводского музея. Создать экспозицию не составило труда. Сейчас экспозиция пополняется лишь какими-то новыми фотографиями и письмами, которые находятся случайно в архивах, воспоминаниями ветеранов.

факт

Последнее изделие под брендом «Вега» сошло с конвейера в 1999 году. Затем предприятие обанкротили. А 12 июня 2001 года ПО исключили из реестра промышленных предприятий Бердска. С этого момента приобрести радиоаппаратуру можно только у радиолюбителей или коллекционеров. И, как оказалось, есть желающие, в интернете создают группы, ищут «веговские» изделия, сложнее всего найти ламповые приемники.

— К нам из Ханты-Мансийска два года назад приезжал руководитель женской летной пилотажной группы «Витязи» и просил разрешение фотографировать нашу аппаратуру. А в прошлом году он привез в подарок семь картин с изображением наших первых «Рекордов», которые сейчас висят в белых рамах на стенах музея, — рассказала Нина Красноперова.

Музей Бердского радиозавода, несмотря ни на что, продолжает пополняться. В «картинной галерее» появляются новые живописные работы бывших заводчан, их персональные и сборные выставки. Печатают книги стихов и прозы сотрудников БРЗ, презентации которых тоже проходят в стенах заводского музея. Недавно состоялись встречи с поэтами Ниной Ульяновой и Светланой Бондаревой.

— Те, кто не может публиковать сборники, приносят рукописи, я печатаю и сшиваю. Все равно это память, возможность почитать творчество наших ветеранов. Люди подходят, листают, интересуются, — рассказала экскурсовод музея.

Есть в музейном архиве и уникальная книга — сборник стихов Бэллы Арбит. Книга изготовлена вручную. Переплет и все листы оформлены в художественной мастерской: тексты отпечатаны на машинке на мелированной бумаге, каждый лист разрисовал художник.

— Книга сделана в единственном экземпляре и подарена музею радиозавода в 1985 году Бэллой Михайловной, которая руководила художественной мастерской на БРЗ. Это подразделение занималось эстетическим оформлением не только объектов соцкультбыта, но и всех помещений завода, — поведала Нина Красноперова.

Гори, горя, моя звезда…

Началась «Ночь искусств» в музее радиозавода с презентации чудом сохранившегося фильма о Бердске периода 1984-1985 годов. Найденные в архиве кадры кинохроники, сделанные Ефимом Медведевым, привела в порядок Татьяна Свиридова. Фильм она назвала «Не стареют душой ветераны», потому что повествует он о тогдашних выдающихся бердчанах, память которых осталась не только в сердцах их современников, но и на кинопленке.

Теперь Татьяна Свиридова взялась восстанавливать кинохронику Бердского радиозавода 1965 года, которая хранится в музее. Она планирует, что уже в 2019 году сможет показать фильм о радиозаводе. И конечно, он станет еще одним важным экспонатом в заводском музее, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

После просмотра и обсуждения фильма в «Ночь искусств» зрители отправились гулять по музею радиозавода. Многих поражало разнообразие и количество радиоаппаратуры, которую выпускал БРЗ и ПО «Вега», не сомневаясь, что Бердск гордился таким мощным производством, и недоумевая, как гигант посмели разрушить, уничтожить, растоптать.

А в это время с фотографий на стенах и в альбомах смотрели счастливые лица заводчан, уверенных в то, что делают важное и нужное дело, уверенных в завтрашнем дне, смело смотрящих вперед. Судьба распорядилась иначе…

Кто-то включил «веговский» проигрывать и поставил старую пластинку. Тихие звуки романса полились над музеем, как бы напоминая о том, как ярко и долго горела звезда Бердского радиозавода.