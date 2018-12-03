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Звезда по имени «Вега» снова зажглась на радиозаводе Бердска

В музее БРЗ зрители поразились производственной мощью некогда градообразующего предприятия, которое навсегда вычеркнули из реестра после банкротства в 2001 году.(ФОТО)

3.12.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 7 коммент.
 
 

Звезда по имени «Вега» снова зажглась на радиозаводе Бердска

Первые радиолы БРЗ для нынешнего поколения настоящий раритет

Полина привела своего 6-летнего сына Иллариона в музей истории БРЗ специально в «Ночь искусств». Они решили посмотреть музейную экспозицию, узнать, чем был знаменит на весь мир Бердский радиозавод. А заодно и попытаться найти на архивных фото свою бабушку, которая много лет назад работала здесь.

Илларион с увлечением листал альбомы с фотографиями, рассматривал «древние» радиолы и проигрыватели, радиоприемники и катушечные магнитофоны. Больше всего ему понравилась переносная радиостанция размером с чемодан с наушниками и микрофоном. Оказалось, что это тоже изделие БРЗ, но только не для широкого потребителя. Дошкольник не очень понял назначение остальных приборов, экспонирующихся в заводском музее.

Бабушку на фотографиях Полине и Иллариону найти не удалось, но зато они увидели, как выглядел знаменитый бердский завод в период своего расцвета. «Ночь искусств» для некоторых зрителей сделала настоящие открытие. Открытие советского прошлого Бердска и знаменитого радиозавода, эвакуированного в войну из Харькова, а позже получившего звездное имя «Вега». Звезда БРЗ окончательно потухла в 1999 году. Об этом рассказала экскурсовод музея Нина Красноперова. Она нашла заинтересованных слушателей и зрителей среди пришедших на «Ночь искусств».

Звезда по имени «Вега» снова зажглась на радиозаводе Бердска

Бабушку на фото не нашли

Звездный час «Веги»
— Большая часть радиоаппаратуры, которую мы после войны отправляли в Киев, превратилась в некондицию — разбилась по дороге. Потому что не соответствовала упаковка. «Рекорд 47, 49, 50» пошли под маркой «Сибирь» и «Байкал», но были изготовлены на основе конструкторско-технологичской документации наших специалистов. Группа их прибыла к нам на завод в 1948 году с Петропавловского радиозавода. И сразу приняли решение, что все последующие разработки будут местными, — ввела в курс дела Нина Красноперова, знающая о заводе все.

Переходящему Красному знамени в музее БРЗ отведено особое место. Бархатное полотнище привлекало любителей селфи. Бердский радиозавод наградили Красным знаменем в 1985 году, когда он был переименован в производственное объединение «Вега». В то же время завод был удостоен ордена Трудового красного знамени, а его директор Александр Шкулов — звания Героя социалистического труда.

1985 год — это звездный час радиозавода, самый пик развития производства, стабильности. Завод гремел не только на всю страну. Он был известен далеко за ее пределами — даже в капиталистических странах, куда поставлялась продукция. Наши изделия были аттестованы знаком качества и высшими дипломами Выставки достижений народного хозяйства. БРЗ регулярно участвовал во многих международных выставках.
Нина Красноперова, экскурсовод музея БРЗ

Звезда по имени «Вега» снова зажглась на радиозаводе Бердска

Директор музея БРЗ провела экскурсию

факт
Радиолу «Байкал» запустили в производство в 1954 году. А через четыре года на ярмарке в Брюсселе ее наградили Большой серебряной медалью. «Байкал» тогда выпускали в тандеме с томским радиозаводом. Бердск поставлял Томску радиопроигрывающую часть, а они нам — электрику. Томское называлось «Томь», а бердское — «Байкал». Дизайн у двух радиол отличался.

До 1968 года БРЗ в основном выпускал ламповую продукцию. И все оптовые базы были заполнены тяжелой и громоздкой радиоаппаратурой. Тогда было принято решение перепрофилировать завод, провести его модернизацию и начать выпуск транзисторных приемников. Первый переносной маленький приемник «Вега» вышел с конвейера в 1968 году. На заводе был специально создан комсомольско-молодежный цех №2, который выпускал только «транзисторы».

Ассортимент радиоаппаратуры был настолько большой, что на имевшихся тогда площадях было невозможно разместить все производство. Поэтому в 1978 году решили приблизить производство к рабочим рукам. В Сузуне на месте сгоревшей в 1940 году мельницы был построен цех №14, куда переместили производство транзисторных приемников. А в 1985 году, когда завод стал ПО «Вега», 14-й цех переименовали в завод «Транзистор».

Тогда в состав производственного объединения вошли Бердский радиозавод — основное предприятие, — специальное конструкторское бюро, СКТБ микроэлектроники, сузунский завод «Транзистор» и участок в Линево, который выпускал динамические головки. В период с 1985 по 1989 года на ПО «Вега» работало более 15 тыс. человек. Это было самое крупное градообразующее предприятие в Бердске. Большая часть жилья и соцкультбыта в Бердске те годы были построены БРЗ. Он имел свой кирпичный завод, который снабжал все стройплощадки своим кирпичом. Заводу принадлежали 8 детских садов, 3 школы, пионерский лагерь им. Дубинина, санаторий-профилакторий «Лесная сказка», терапевтический корпус на ул. Попова, на каждой из заводских площадок была своя МСЧ.

Звезда по имени «Вега» снова зажглась на радиозаводе Бердска

С заводским знаменем разрешают делать селфи

Первоначально БРЗ располагался на ул. Линейной — сейчас эту промышленную территорию именую старой площадкой «Веги». В 1962 году началось строительство основного производственного здания на 16-м квартале. Промышленный комплекс сразу оснащали по последнему слову техники. В то время на заводе функционировали 64 робота-манипулятора, 8 автоматических линий, работали высококлассные конструкторы и инженеры, которые разрабатывали высочайшего уровня разработки. На БРЗ приезжали зарубежные делегации смотреть предприятие, перенимать опыт — что могут такого выпустить «сибирские медведи». И поражались увиденному.

— Если бы завод работал, думаю, он вполне мог бы и сейчас выпускать достойную электронную технику, компьютеры, ноутбуки и другое, — уверена Нина Ивановна.

факт
Когда первое стереофоническое изделие электрофон «Вега» представили на выставке продаже в новосибирском магазине «Орбита», между покупателями завязался спор: кто изготовитель. Это был экспериментальный показ до массового запуска в производство. Большинство склонялись к тому, то постарались рижане. А представитель отдела рекламы БРЗ, заслышав спор, заявил, что это бердчане. Никто не поверил. Но когда подошли ближе и увидели производителя, изумлению не было предела — Бердск.

Звезда по имени «Вега» снова зажглась на радиозаводе Бердска

Сувенирное радио к Олимпиаде-1980

Страх пустоты
— Как страшно сейчас смотреть на пустые цеха. Когда я приехала в Бердск 11 лет назад, было очень грустно и печально видеть разруху на «Веге», понимая, что Бердск и его люди жили за сет завода, что он приносил славу городу, давал городу все. А сейчас… Раздали по мелочам на офисы. Это так незначительно… Просто жалко людей, работавших здесь когда-то. Сейчас нет такого отношения к работникам. Как это все быстро порушилось, — поделилась впечатлениями после экскурсии социальный работник, которая опекает стариков.
Кстати, бердская соцзащита много лет занимает бывший радиозаводской садик «Белочка», который был оснащен прекрасными детскими площадками.

Кто-то из экскурсантов вспомнил, как в 80-е годы прошлого века родственники из Челябинска специально приезжали в Бердск, чтобы купить здесь «веговскую» аппаратуру.

Звезда по имени «Вега» снова зажглась на радиозаводе Бердска

Музей БРЗ остается интересным

Музей будет жить
Примечательно, что когда завершили строительство основного здания БРЗ на ул. Ленина в 1981 году, в заводоуправлении сразу предусмотрели помещения для заводского музея. Создать экспозицию не составило труда. Сейчас экспозиция пополняется лишь какими-то новыми фотографиями и письмами, которые находятся случайно в архивах, воспоминаниями ветеранов.

факт
Последнее изделие под брендом «Вега» сошло с конвейера в 1999 году. Затем предприятие обанкротили. А 12 июня 2001 года ПО исключили из реестра промышленных предприятий Бердска. С этого момента приобрести радиоаппаратуру можно только у радиолюбителей или коллекционеров. И, как оказалось, есть желающие, в интернете создают группы, ищут «веговские» изделия, сложнее всего найти ламповые приемники.

— К нам из Ханты-Мансийска два года назад приезжал руководитель женской летной пилотажной группы «Витязи» и просил разрешение фотографировать нашу аппаратуру. А в прошлом году он привез в подарок семь картин с изображением наших первых «Рекордов», которые сейчас висят в белых рамах на стенах музея, — рассказала Нина Красноперова.

Звезда по имени «Вега» снова зажглась на радиозаводе Бердска

Подарок от летчиков

Музей Бердского радиозавода, несмотря ни на что, продолжает пополняться. В «картинной галерее» появляются новые живописные работы бывших заводчан, их персональные и сборные выставки. Печатают книги стихов и прозы сотрудников БРЗ, презентации которых тоже проходят в стенах заводского музея. Недавно состоялись встречи с поэтами Ниной Ульяновой и Светланой Бондаревой.

— Те, кто не может публиковать сборники, приносят рукописи, я печатаю и сшиваю. Все равно это память, возможность почитать творчество наших ветеранов. Люди подходят, листают, интересуются, — рассказала экскурсовод музея.

Есть в музейном архиве и уникальная книга — сборник стихов Бэллы Арбит. Книга изготовлена вручную. Переплет и все листы оформлены в художественной мастерской: тексты отпечатаны на машинке на мелированной бумаге, каждый лист разрисовал художник.

— Книга сделана в единственном экземпляре и подарена музею радиозавода в 1985 году Бэллой Михайловной, которая руководила художественной мастерской на БРЗ. Это подразделение занималось эстетическим оформлением не только объектов соцкультбыта, но и всех помещений завода, — поведала Нина Красноперова.

Гори, горя, моя звезда…
Началась «Ночь искусств» в музее радиозавода с презентации чудом сохранившегося фильма о Бердске периода 1984-1985 годов. Найденные в архиве кадры кинохроники, сделанные Ефимом Медведевым, привела в порядок Татьяна Свиридова. Фильм она назвала «Не стареют душой ветераны», потому что повествует он о тогдашних выдающихся бердчанах, память которых осталась не только в сердцах их современников, но и на кинопленке.

Теперь Татьяна Свиридова взялась восстанавливать кинохронику Бердского радиозавода 1965 года, которая хранится в музее. Она планирует, что уже в 2019 году сможет показать фильм о радиозаводе. И конечно, он станет еще одним важным экспонатом в заводском музее, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

После просмотра и обсуждения фильма в «Ночь искусств» зрители отправились гулять по музею радиозавода. Многих поражало разнообразие и количество радиоаппаратуры, которую выпускал БРЗ и ПО «Вега», не сомневаясь, что Бердск гордился таким мощным производством, и недоумевая, как гигант посмели разрушить, уничтожить, растоптать.

А в это время с фотографий на стенах и в альбомах смотрели счастливые лица заводчан, уверенных в то, что делают важное и нужное дело, уверенных в завтрашнем дне, смело смотрящих вперед. Судьба распорядилась иначе…

Кто-то включил «веговский» проигрывать и поставил старую пластинку. Тихие звуки романса полились над музеем, как бы напоминая о том, как ярко и долго горела звезда Бердского радиозавода.

Звезда по имени «Вега» снова зажглась на радиозаводе Бердска

И это тоже «веговская» аппаратура

Звезда по имени «Вега» снова зажглась на радиозаводе Бердска

Альбомы с фото работников

Звезда по имени «Вега» снова зажглась на радиозаводе Бердска

История города

Звезда по имени «Вега» снова зажглась на радиозаводе Бердска

Любопытно

Звезда по имени «Вега» снова зажглась на радиозаводе Бердска

Из музейных архивов


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(7) Комментариев

  1. Аноним

    Эту Вегу можно сравнить с выражением пчелы против меда :-D После развала СССР растаскивали все как бешеные тараканы, а теперь ностальгируют по прошлому :-D :-D :-D

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  2. Вит

    Давно мечтаю сходить в этот музей. Может кто-то знает расписание его работы? Вход платный?

    Thumb up 1 Thumb down 0

    • Поросёнок Пётр

      Экспозиция истории Производственного объединения «Вега» Ул. Ленина, 89/8, 7 этаж, тел. 2-80-55
      Понедельник, вторник, среда, четверг — с 10:00 до 14:00
      Пятница – с 10:00 ч. до 13:00 ч.
      Суббота, воскресенье – выходные дни.
      Последняя пятница месяца – вход на выставки и экспозиции для посетителей в возрасте до 18 лет – бесплатно.

      Thumb up 1 Thumb down 1

  3. Аноним

    Да ладно,разные :-D :-D :-D Это вы приезжим рассказывайте :-D Отношение к заводу не имею,но видел,и многих знаю,даже почетных :-D

    Thumb up 2 Thumb down 1

  4. Аноним

    Там аукцион работники музея не проводят на радиолу?

    Thumb up 0 Thumb down 0

  5. Аноним

    Никогда звезда по имени «Вега»не загорится вновь,,,к сожалению.Растащили и присвоили.

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