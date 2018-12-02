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За мошенничество с нефтью на 500 млн рублей 4,5 года колонии дал суд Новосибирска

Кроме того, двое осужденных экс-директоров нефтебазы «Красный яр» должны заплатить штраф в размере 500 тыс. рублей каждый.

2.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
За мошенничество с нефтью на 500 млн рублей 4,5 года колонии дал суд Новосибирска

Приговор еще не вступил в законную силу

В Новосибирске вынесен приговор по делу о хищении денежных средств на нефтебазе, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

В 2015 году в полицию поступило сообщение от руководства нефтебазы «Красный яр», расположенной в Новосибирском районе, где была обнаружена крупная недостача денежных средств. После проведения проверки следователем Главного следственного управления было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ).

В ходе предварительного следствия установлено, что двое заместителей генерального директора нефтебазы в течение 2014-2015 годов формировали по месту работы подложные бухгалтерские документы, отражая в учете фиктивные поставки нефтепродуктов от организации, зарегистрированной на подставное лицо.

В результате действий указанных лиц была сформирована кредиторская задолженность на сумму свыше 500 миллионов рублей. Указанные денежные средства обвиняемые под ложным предлогом погашения имеющейся задолженности перечислили на расчетный счет фиктивного поставщика нефтепродуктов, после чего обналичили их и распорядились по своему усмотрению.

В декабре 2015 года арбитражный суд Новосибирской области принял решение о начале процедуры банкротства предприятия. В обеспечение исполнения приговора и возможной конфискации имущества наложен арест на имущество обвиняемых, в том числе объекты недвижимости и личный автотранспорт, а также банковские вклады на общую сумму свыше 50 миллионов рублей.

По информации областной прокуратуры, приговор по делу о хищении денег на нефтебазе «Красный Яр»
вынес 30 ноября Железнодорожный районный суд Новосибирска в отношении 36-летних Максима Зеленского и Алексея Петровичева. Они признаны виновными в мошенничество в особо крупном размере.

Злоумышленники похитили денежные средства ОАО «Нефтебаза «Красный Яр» под видом фиктивной кредиторской задолженности перед подконтрольной им организацией ООО «Камом», образовавшейся путем внесения в программу 1 С ложных сведений о якобы имевших место поставках топлива данной организацией.

Суд с учетом правовой позиции государственного обвинителя приговорил обоих подсудимых к 4 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.


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(4) Комментариев

  1. Олег

    Крайними сделали двух заместителей, директора решили ни в чем не обвинять.
    Фактически обвиняемые делали из АИ 92 на бумаге АИ 95, из ДТ летнего — ДТ зимний (смешивая с авиационным керосином), а прибыль выводили на свою подставную фирму. В том числе присвоили хранившееся на нефтебазе топливо Лукойла — ДТ арктика и его с летним ДТ мешали и продавали.

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  2. Аноним

    Приговором посмеялись, так что ли…

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  3. Аноним

    «а также банковские вклады на общую сумму свыше 50 миллионов рублей.»»Суд с учетом правовой позиции государственного обвинителя приговорил обоих подсудимых к 4 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей.»

    Заплатить с 50млн, всего 500 тысяч? Это 1%? ИП 6% платят, а физ лицо 13%….. Теперь я знаю где надо арбайтен…… ;)

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  4. корунд

    Да что и сказать…В «правовой» стране живём. :-D

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