Борьба с нищетой: стандарты бедности пересматривают в России

Минтруд начал работать над новой потребительской корзиной, которая должна появиться в 2021 году, и над изменением стандартов отнесения к бедности.
Об этом сказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Эта работа будет вестись для того, чтобы решить поставленную президентом страны задачу по снижению уровня бедности в России в два раза.
По словам министра, в восьми регионах страны будут запущены пилотные проекты, в рамках которых будут персонифицировано выделяться семьи с низкими доходами (ниже прожиточного минимума на человека), и для них будет выстраиваться траектория выхода из этой ситуации.
Пилотными регионами стали Приморский край, Липецкая, Томская, Новгородская, Нижегородская, Ивановская области, республики Татарстан и Кабардино-Балкария. Положительный опыт, полученный в этих регионах, будет тиражироваться на всю страну.
Что касается потребительской корзины, Топилин отметил, что потребление населения должно расти, стандарты жизни будут меняться, а значит и наполнение корзины должно стать новым, передает РГ.
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