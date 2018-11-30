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Борьба с нищетой: стандарты бедности пересматривают в России

Правительство меняет потребительскую корзину и запускает пилотные проекты, чтобы выполнить задачу президента по снижению уровня бедности в два раза.

30.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Борьба с нищетой: стандарты бедности пересматривают в России

В России 20 млн человек живут за чертой бедности

Минтруд начал работать над новой потребительской корзиной, которая должна появиться в 2021 году, и над изменением стандартов отнесения к бедности.

Об этом сказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Эта работа будет вестись для того, чтобы решить поставленную президентом страны задачу по снижению уровня бедности в России в два раза.

По словам министра, в восьми регионах страны будут запущены пилотные проекты, в рамках которых будут персонифицировано выделяться семьи с низкими доходами (ниже прожиточного минимума на человека), и для них будет выстраиваться траектория выхода из этой ситуации.

Пилотными регионами стали Приморский край, Липецкая, Томская, Новгородская, Нижегородская, Ивановская области, республики Татарстан и Кабардино-Балкария. Положительный опыт, полученный в этих регионах, будет тиражироваться на всю страну.

Что касается потребительской корзины, Топилин отметил, что потребление населения должно расти, стандарты жизни будут меняться, а значит и наполнение корзины должно стать новым, передает РГ.


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