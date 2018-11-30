Рынок труда на 238 рабочих мест увеличится в Бердске

Планируется открытие 238 новых рабочих мест в 2019 году в Бердске. В том числе 83 за счет новых предприятий, сообщила 29 ноября на публичных слушаниях по проекту прогноза плана социально-экономического развития на 2109 год начальник управления экономразвития Юлия Бадрина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», численность безработных на конец октября составляла 491 человек. Уровень безработицы по Бердску составил 0,9%. Количество вакансий — 1092.

Бердский ЦЗН сообщил, что ООО «Голубое озеро» объявило о режиме неполного рабочего времени с 1 ноября 2018 года до 30 апреля 2019 года. О предстоящем высвобождении рабочих мест объявили ООО «Кроха» (сократят 1 человека), Централизованная библиотечная система (1 человек) и ООО «Эйвен Бьюти» (5 человек).