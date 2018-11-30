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Рынок труда на 238 рабочих мест увеличится в Бердске

В связи с открытиями новых предприятий в 2019 году появятся 83 вакансии. А в 2018-м в Бердске увольняют сотрудников.

30.11.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Рынок труда на 238 рабочих мест увеличится в Бердске

Сейчас найти работу в Бердске непросто

Планируется открытие 238 новых рабочих мест в 2019 году в Бердске. В том числе 83 за счет новых предприятий, сообщила 29 ноября на публичных слушаниях по проекту прогноза плана социально-экономического развития на 2109 год начальник управления экономразвития Юлия Бадрина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», численность безработных на конец октября составляла 491 человек. Уровень безработицы по Бердску составил 0,9%. Количество вакансий — 1092.

Бердский ЦЗН сообщил, что ООО «Голубое озеро» объявило о режиме неполного рабочего времени с 1 ноября 2018 года до 30 апреля 2019 года. О предстоящем высвобождении рабочих мест объявили ООО «Кроха» (сократят 1 человека), Централизованная библиотечная система (1 человек) и ООО «Эйвен Бьюти» (5 человек).


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