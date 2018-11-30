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Мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет закрыли въезд на Украину

В своем твиттере Петр Порошенко написал, что на этот шаг Киев пошел в связи с угрозой «формирования частных армий РФ на территории Украины» и чтобы не позволить Москве проводить операции на территории Украины.

30.11.2018 Фото: Reuters Один комментарий
 
Мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет закрыли въезд на Украину

Президент Украины Петр Порошенко                                                             Фото: Reuters

Глава украинской госпогранслужбы Цигикал уточнил, что ограничения касаются всех иностранцев, но прежде всего, относятся именно к россиянам.
Въезд граждан России в возрасте от 16 до 60 лет на Украину закрыт, напомнил президент Петр Порошенко. Ограничения коснутся только мужчин, исключения будут сделаны для «гуманитарных случаев».

«Я бы усилил требования к регистрации, особенно в областях, в которых введено военное положение», — сказал украинский лидер на совещании об усилении обороноспособности страны в пятницу утром.

В своем твиттере он написал, что на этот шаг Киев пошел в связи с угрозой «формирования частных армий РФ на территории Украины» и чтобы не позволить Москве проводить операции на территории Украины, как она «планировала еще в 2014 году».

Информацию об ограничении пропуска подтвердил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, который заявил, что ведомство усилило меры контроля на границе и ограничило въезд в страну иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации.

«В пунктах пропуска осуществляются усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации. Не пропускаются граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет, лица мужского пола», — сообщил Цигикал на совещании у президента Украины.

При этом еще весной 2014 года госпогранслужба Украины заявляла об ограничении въезда на территорию страны взрослым мужчинам — гражданам Российской Федерации.

Отношения Киева и Москвы осложнились после инцидента 25 ноября в Керченском проливе, когда российские пограничники задержали три военных судна за нарушение государственной границы РФ, и задержали членов экипажа. Впоследствии все 24 человека были арестованы по решению суда.

С 26 ноября на Украине действует военное положение.

Источник: Интерфакс


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    КОГДА :(
    КОГДА *TIRED*
    КОГДА уже наши власти примут решение о депортации всех украинских гастарбайтеров и проституток из РОССИИ ? >:o

    Thumb up 3 Thumb down 3

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