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При какой температуре в Бердске можно не водить ребенка в детсад? И чтобы не платить

Приближаются сильные морозы, тащить малыша в такой холод как-то не очень(((( Но и платить зря тоже.

30.11.2018 2 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:
Подскажите пожалуйста, при каком температурном режиме в Бердске можно не водить ребенка в сад, чтобы не начисляли род.плату??? Приближаются сильные морозы, тащить малыша в такой холод как-то не очень(((( Но и платить зря тоже.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    ну народ!Капец! Вообще не водите ни при какой погоде,и платить ни за что не надо будет.

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  2. Ситандра

    Прочтите постановление главы об установлении платы (оно должно быть у администрации д/сада) за пребывание и питание ребенка в д/саду. Должны быть указаны причины при которых можно не водить в сад и не платить (к примеру, карантин, ремонт, ЧС). Обязательно напишите заявление заведующему дошкольным учреждением, что водить ребенка в сад не будете по таким-то причинам, сошлитесь на обстоятельства, указанные в постановлении главы. Перерасчет обязаны будут сделать.
    Если сад близко, ребенка вести нужно, в случае, если далеко — можно увезти на машине (такси стоит 100 рублей). В любом случае, решать Вам.

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