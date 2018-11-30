При какой температуре в Бердске можно не водить ребенка в детсад? И чтобы не платить

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаПодскажите пожалуйста, при каком температурном режиме в Бердске можно не водить ребенка в сад, чтобы не начисляли род.плату??? Приближаются сильные морозы, тащить малыша в такой холод как-то не очень(((( Но и платить зря тоже.