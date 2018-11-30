При какой температуре в Бердске можно не водить ребенка в детсад? И чтобы не платить

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ну народ!Капец! Вообще не водите ни при какой погоде,и платить ни за что не надо будет.
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Прочтите постановление главы об установлении платы (оно должно быть у администрации д/сада) за пребывание и питание ребенка в д/саду. Должны быть указаны причины при которых можно не водить в сад и не платить (к примеру, карантин, ремонт, ЧС). Обязательно напишите заявление заведующему дошкольным учреждением, что водить ребенка в сад не будете по таким-то причинам, сошлитесь на обстоятельства, указанные в постановлении главы. Перерасчет обязаны будут сделать.
Если сад близко, ребенка вести нужно, в случае, если далеко — можно увезти на машине (такси стоит 100 рублей). В любом случае, решать Вам.
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