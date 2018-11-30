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За 2 млн рублей ищут уборщика снега и мусора на окраинах Бердска

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За 2 млн рублей ищут уборщика снега и мусора на окраинах Бердска

Муниципалам не хватает сил для уборки территорий города. К ней привлекают предпринимателей и социально ориентированные некоммерческие организации

30.11.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой 2 коммент.
 
За 2 млн рублей ищут уборщика снега и мусора на окраинах Бердска

В ноябре за несколько дней выпало большое количество осадков

Для выполнения работ по текущему содержанию улиц поселков Нового, Светлого и Речкуновки ищет подрядчика Центр муниципальных услуг Бердска. Электронный аукцион со стартовой ценой 1 млн 400 тыс. рублей был запущен 29 ноября. Торги пройдут утром 10 декабря. К участию в закупке допускаются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. Услуги по чистке, уборке и прочему на поселковых улицах победитель тендера должен предоставить с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года.

В этот же день на сайте госзакупок был размещен тендер на выполнение работ по текущему содержанию улиц поселка Вега. Стартовая цена контракта — 350 тыс. рублей. Аукцион состоится 7 декабря. Сроки поставки услуг — с 1 января по 30 июня 2019 года.

В ноябре выпало большое количество осадков. Дорожные службы хоть и были готовы к зиме, с трудом справлялись с уборкой городской дорожно-уличной сети. После обильного снегопада в минувшие выходные, в первую очередь были очищены магистральные дороги, затем пришло время внутриквартальных и частного сектора. На утро 26 ноября большую часть работ ЦМУ выполнил.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    За 2 миллиона , А что не за 57 ?
    В реальности снегоуборщик будет получать не более 20 т и то с задержками и с разбиением на белое и черное .
    Или у нас тут столько компаний которые только стот в очереди на конкурс .
    Опять лысый мутодавр мутит воздух .

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    • Аноним

      Зарегистрируй ИП и возьмись — в чем проблема то?
      Правда работать придется и выслушивать от жителей про качество, а это посложнее чем на клавиши давить сидеть и ныть….

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