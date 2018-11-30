КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
Продам 2х. ком. квартиру на мик-не 31
продам
Продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Захлопнул двери перед стариком и уехал водитель автобуса №109 рейса «Бердск-Академгородок»

Рецепты, новости, предложения кафе на сайте «ФудБердск»

Борьба с нищетой: стандарты бедности пересматривают в России

Рынок труда на 238 рабочих мест увеличится в Бердске

Скандал с голубыми волосами 6-классницы: в школе настаивают на запрете ярких волос

SOS: Холера хозяйничает в 37 странах

Мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет закрыли въезд на Украину

Инструкция: Как записать ребенка в школу Бердска

Потоп в Бердске: ливневки не выдержали напора грунтовых вод в 15-градусный мороз

Пенсионный фонд: как купить пенсионные баллы

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Захлопнул двери перед стариком и уехал водитель автобуса №109 рейса «Бердск-Академгородок»

Инцидент произошел на остановке «Гидродинамика». Пожилой мужчина не дождался, когда откроется задняя дверь автобуса, а пока дошел до передней — водитель закрыл дверь и уехал.

30.11.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Предоставлено читателем "Курьер. Среда. Бердск" Александром Один комментарий
 
Захлопнул двери перед стариком и уехал водитель автобуса №109 рейса Бердск Академгородок

Очевидцы происшествия зафиксировали госномер автобуса

Об инциденте на остановке «Гидродинамика» в новосибирском Академгородке с пожилым мужчиной рассказал «Курьер. Среда. Бердск» бердчанин Александр сегодня, 30 ноября.

-Пассажирам автобуса маршрута №109, по направлению Академгородок- Бердск пришлось вчера, 29 ноября, наблюдать позорное поведение его водителя. Примерно с 17:30 до 18:30 водитель на остановке «Гидродинамика» не открыл задние двери пожилому мужчине, который долго ждал автобус на остановке. Когда же дедушка подошёл к передней двери — водитель закрыл двери и уехал. На замечания и просьбы пассажиров никак не отреагировал. Автобус принадлежит ИП Шестаковой, — написал в «Курьер. Среда. Бердск» Александр.

Очевидцы происшествия запечатлели автобус, водитель которого поступил по-хамски. Госномер транспорта — В 035 МУ154. Ведущий эксперт-юрист отдела транспорта и дорожного хозяйства бердской мэрии Екатерина Пошехонова сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что муниципальная служба не курирует маршруты, следующие из Бердска в Новосибирск.

-Мы курируем пассажирские автобусы маршрутов с №1 по №26, в том числе и дачные автобусы. Маршрут №109 относится к министерству транспорта и дорожного хозяйства по Новосибирской области, — констатировала Екатерина Романовна.

В отделе управлении организации пассажирских перевозок регионального минтранса «Курьер. Среда. Бердск» сообщили, что прокомментировать ситуацию может только в ИП Шестакова. «Курьер. Среда. Бердск» не дозвонился до исполнительного директора ИП Шестакова Валентины Матавиловой — телефон абонента выключен. Мы готовы выслушать позицию ИП ШЕстаковой о данной истории. Продолжение — в ближайшее время.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Захлопнул двери перед стариком и уехал водитель автобуса №109 рейса «Бердск-Академгородок» Рецепты, новости, предложения кафе на сайте «ФудБердск» Борьба с нищетой: стандарты бедности пересматривают в России

(1) Комментарий

  1. Аноним

    «Захлопнул двери перед стариком и уехал водитель автобуса №109 рейса «Бердск-Академгородок»

    В Бердске, вообще правило хорошего тона, закрыть двери перед носом потенциального пассажира, не только ПАТПских автобусах, но, что удивительно иногда даже маршрутчики этим занимаются!!! А некоторые ПАТПские автобусы и маршрутки ещё вдобавок, любит ронять пассажиров не только в салоне , но иногда автобусы роняют пассажиров из дверей автобуса на асфальт……

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка на ремонт телевизоров
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика