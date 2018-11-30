Очевидцы происшествия зафиксировали госномер автобуса
Об инциденте на остановке «Гидродинамика» в новосибирском Академгородке с пожилым мужчиной рассказал «Курьер. Среда. Бердск» бердчанин Александр сегодня, 30 ноября.
-Пассажирам автобуса маршрута №109, по направлению Академгородок- Бердск пришлось вчера, 29 ноября, наблюдать позорное поведение его водителя. Примерно с 17:30 до 18:30 водитель на остановке «Гидродинамика» не открыл задние двери пожилому мужчине, который долго ждал автобус на остановке. Когда же дедушка подошёл к передней двери — водитель закрыл двери и уехал. На замечания и просьбы пассажиров никак не отреагировал. Автобус принадлежит ИП Шестаковой, — написал в «Курьер. Среда. Бердск» Александр.
Очевидцы происшествия запечатлели автобус, водитель которого поступил по-хамски. Госномер транспорта — В 035 МУ154. Ведущий эксперт-юрист отдела транспорта и дорожного хозяйства бердской мэрии Екатерина Пошехонова сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что муниципальная служба не курирует маршруты, следующие из Бердска в Новосибирск.
-Мы курируем пассажирские автобусы маршрутов с №1 по №26, в том числе и дачные автобусы. Маршрут №109 относится к министерству транспорта и дорожного хозяйства по Новосибирской области, — констатировала Екатерина Романовна.
В отделе управлении организации пассажирских перевозок регионального минтранса «Курьер. Среда. Бердск» сообщили, что прокомментировать ситуацию может только в ИП Шестакова. «Курьер. Среда. Бердск» не дозвонился до исполнительного директора ИП Шестакова Валентины Матавиловой — телефон абонента выключен. Мы готовы выслушать позицию ИП ШЕстаковой о данной истории. Продолжение — в ближайшее время.
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«Захлопнул двери перед стариком и уехал водитель автобуса №109 рейса «Бердск-Академгородок»
В Бердске, вообще правило хорошего тона, закрыть двери перед носом потенциального пассажира, не только ПАТПских автобусах, но, что удивительно иногда даже маршрутчики этим занимаются!!! А некоторые ПАТПские автобусы и маршрутки ещё вдобавок, любит ронять пассажиров не только в салоне , но иногда автобусы роняют пассажиров из дверей автобуса на асфальт……
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