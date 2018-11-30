Полицейский за взятки «крышевал» бензиновый бизнес в Новосибирске

Завершено расследование уголовного дела по факту получения оперуполномоченным управления МВД Новосибирску взятки, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Железнодорожным межрайонным следственным отделом СКР по Новосибирской области совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России пресечена преступная деятельность 43-летнего оперуполномоченного уголовного розыска УМВД России по Новосибирску, в отношении которого завершено расследование уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки).

В ходе следствия установлено, что в период с 2014-го по сентябрь 2018 года оперуполномоченный городского управления МВД России получал от своего знакомого, осуществлявшего без государственной регистрации предпринимательскую деятельность по скупке и перепродаже дизельного топлива, денежные средства в качестве взяток за неисполнение им своих должностных полномочий по выявлению, предотвращению и пресечению административных правонарушений, а также за общее покровительство по службе.

Это выражалось в создании благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности без государственной регистрации путем приоритетного выявления, предотвращения и пресечения совершаемых в отношении данного лица преступлений, а также своевременного предупреждения последнего о проведении сотрудниками правоохранительных органов проверок по факту осуществления им предпринимательской деятельности без государственной регистрации, а также содействия иным способом с использованием своих должностных полномочий в принятии благоприятных решений по результатам таких проверок.

В результате эффективно проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий удалось установить, что в феврале и сентябре 2018 года оперуполномоченный, находясь на территории Дзержинского и Железнодорожного районов Новосибирска, получил от своего знакомого в несколько приемов взятку в общей сумме 72 тыс. рублей за указанные выше деяния.

Размер взятки составлял половину сумму, заработанной коммерсантом за определенный период по договоренности.

После получения второй части взятки оперуполномоченный задержан сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области с поличным.

В ходе следствия злоумышленник сознался в содеянном, в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, кроме того арест наложен на принадлежащие ему денежные средства.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

-19 октября приказом начальника главка МВД России по Новосибирской области сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.