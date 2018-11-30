Запрещает выходить на лед под угрозой штрафа МЧС в Новосибирской области

Спасатели Бердска каждый год помогают провалившимся под лед рыбакам
В связи с приходом в Новосибирскую область низких температур, на многих водных объектах продолжается процесс укрепления ледяного покрова. Официально открытых ледовых переправ ещё нет.
Государственная инспекция по маломерным судам напоминает о том, что выход на неокрепший лед может привезти не только к тяжелым последствиям для вашего здоровья, но и к денежному штрафу.
За нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах штраф составляет:
— для граждан — от 300 до 1000;
— для должностных лиц — от 1500 до 3000;
— для юридических лиц – от 5000 до 8000.
В соответствии с Законом Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» запрещены и являются административными правонарушениями:
— выезд на лед транспортных средств вне ледовых переправ;
— выход на лед в местах, где выставлены запрещающие знаки;
— выход на лед в периоды ледостава и освобождения ото льда.
-Главное управление МЧС России по Новосибирской области призывает родителей проводить беседы со своими детьми на тему правил безопасности на льду. Любителям рыбной ловли следует как можно внимательнее ознакомиться с законами. Возможно, для кого-то сумма штрафов покажется незначительной, но важнее думать о своём здоровье и здоровье близких, а не о кошельке, — заявили в спасательном ведомстве.
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