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До 25 рублей подорожает проезд в маршрутках Бердска с 1 декабря

Одна поездка по городу в муниципальном автобусе будет стоить 22 рубля. Цену билета установил департамент по тарифам Новосибирской области.

30.11.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой 18 коммент.
 
До 25 рублей подорожает проезд в маршрутках Бердска с 1 декабря

В бердских маршрутках уже предупредили пассажиров об изменении цены

На 3 и 5 рублей подорожает проезд в муниципальных автобусах и маршрутках Бердска с 1 декабря.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина, приказом департамента по тарифам №346-ТС от 13 ноября 2018 года утвержден регулируемый тариф на перевозки в пассажирском транспорте. По муниципальным маршрутам регулярных перевозок в автомобильном транспорте одна поездка будет стоить 22 рубля. В Бердске девять муниципальных автобусных маршрутов, на которых предоставлены льготы для пассажиров, отметила Нятина. С 1 декабря проезд в автобусах бердского автотранспортного предприятия будет обходится в 22 рубля. Поездка подорожает на три рубля.

В администрацию поступают уведомления от частных перевозчиков. Это девять городских коммерческих маршрутов. Стоимость проезда с 1 декабря в маршрутке составит 25 рублей, сообщила Нятина.

Объявления о подорожании проезда с 1 декабря уже появились как в салонах муниципального транспорта, так и коммерческого.

Последний раз цены на проезд в городском транспорте поднимали в 2015 году. Поездка в автобусе стоила 19 рублей, в маршрутке — 20 рублей.


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(18) Комментариев

  1. Аноним

    «В администрацию поступают уведомления от частных перевозчиков. Это девять городских коммерческих маршрутов. Стоимость проезда с 1 декабря в маршрутке составит 25 рублей, сообщила Нятина.»

    Вывод: цены проезда задрали на 25%, а зарплаты не больше чем на 4% где логика? :-| :-| :-|

    Thumb up 20 Thumb down 5

  2. Женщина

    На 25% !!!!! Беспредел! а инфляция, говорят, 2,5%….При зарплатах 15-17 тысяч рублей это Грабеж!!!

    Thumb up 22 Thumb down 6

    • Аноним

      Ну тем, кто говорит, что инфляция 2,5 % пора выдать Нобелевскую премию. :-D

      Thumb up 4 Thumb down 8

      • Гы

        Инфляция у статистиков вычисляется хитро, т.к. повышение 1 декабря, они берут 1/12, умножают на 25% и получается 2% всего, а с января 2019 уже не учитывается.

        Хотя у обычных граждан так и останется рост затрат 25% на транспорт :( Бердск такой маленький город, такой тариф по моему не оправдан :(

        Thumb up 12 Thumb down 4

  3. ФАГ

    Прекрасно! С холопов надо стричь и стричь. На следующий выборах будите головой думать, а не задним местом.

    Thumb up 22 Thumb down 10

  4. Аноним

    На муниципальный транспорт подняли на 15,8 %, на коммерческий на 25 %. Интересно, как инфляцию считают? Или в кабинетах одна инфляция, а у народа другая?

    Thumb up 11 Thumb down 5

    • Аноним

      «На муниципальный транспорт подняли на 15,8 %, на коммерческий на 25 %. Интересно, как инфляцию считают? Или в кабинетах одна инфляция, а у народа другая?»

      Дошло, как до утки на четвертые сутки! Гипотетический Пример, вы зарабатываете в администрации Бердска 150 тыс рублей в месяц и вам подымают зарплату на 4% , это 6 тысяч рублей! Пример два, вы зарабатываете квалифицированным работягой в Бердске, в месяц 20 тыс рублей(при окладе 15тыс.р) и вам подняли зарплату на 4% около 350руб ….. Ну как? Разница заметна? или опять не поняли? ;)

      Thumb up 0 Thumb down 0

  5. Иван

    +25%. Но ведь Владимир Владимирович говорит, что инфляция 2%! Он же не может обманывать!!!

    Thumb up 11 Thumb down 6

  6. Лука

    Редакция, дайте развёрнутый материал, пожалуйста, для комментаторов, что такое инфляция, и как процент последней влияет на ценообразование. А то похоже тут многих в поисковиках забанили, кроме как строчить комменты в КСБ больше ничего не умеют.

    Thumb up 8 Thumb down 8

    • Аноним

      «А то похоже тут многих в поисковиках забанили, кроме как строчить комменты в КСБ больше ничего не умеют.»

      Самокритика — первый шаг к выздоровлению…….

      Thumb up 6 Thumb down 3

  7. Аноним

    25% это за 4 года, т.е, по 6% за год, так что нормально получается, ну и выборы прошли , держитесь 8)

    Thumb up 4 Thumb down 5

  8. назарик

    Уже сегодня в автобусе 1 маршрута берут 22 рубля за проезд

    Thumb up 3 Thumb down 1

    • Аноним

      «Уже сегодня в автобусе 1 маршрута берут 22 рубля за проезд»

      Значит у ПАТП 1 декабря уже сегодня! И нет на них никакой управы…..

      Thumb up 5 Thumb down 2

  9. Аноним

    Вы выбрали эту власть. Вам и жить с ней. Поступайте как человек с *IN LOVE* Радуйтесь всему :-D мир вам :-D

    Thumb up 6 Thumb down 4

  10. Михаил

    Это цветочки, ягодки будут в январе.

    Thumb up 3 Thumb down 3

  11. Аноним

    А где сегодня были маршрутки 18? Хорошо отдохнули на выходных? Отдайте маршрут кому-нибудь другому!

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