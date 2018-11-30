Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
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Скандал с голубыми волосами 6-классницы: в школе настаивают на запрете ярких волос
До 25 рублей подорожает проезд в маршрутках Бердска с 1 декабря
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Мошенники пугают и заставляют покупать за 3700 рублей пожарные датчики в Бердске
«Красивые» автономера продавать законно начнут в 2019 году
За 2 млн рублей ищут уборщика снега и мусора на окраинах Бердска
«В администрацию поступают уведомления от частных перевозчиков. Это девять городских коммерческих маршрутов. Стоимость проезда с 1 декабря в маршрутке составит 25 рублей, сообщила Нятина.»
Вывод: цены проезда задрали на 25%, а зарплаты не больше чем на 4% где логика?
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у депутатов и чиновников рост зарплат на 25 и есть!
0 0
На 25% !!!!! Беспредел! а инфляция, говорят, 2,5%….При зарплатах 15-17 тысяч рублей это Грабеж!!!
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Ну тем, кто говорит, что инфляция 2,5 % пора выдать Нобелевскую премию.
4 8
Инфляция у статистиков вычисляется хитро, т.к. повышение 1 декабря, они берут 1/12, умножают на 25% и получается 2% всего, а с января 2019 уже не учитывается.
Хотя у обычных граждан так и останется рост затрат 25% на транспорт Бердск такой маленький город, такой тариф по моему не оправдан
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Прекрасно! С холопов надо стричь и стричь. На следующий выборах будите головой думать, а не задним местом.
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На муниципальный транспорт подняли на 15,8 %, на коммерческий на 25 %. Интересно, как инфляцию считают? Или в кабинетах одна инфляция, а у народа другая?
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«На муниципальный транспорт подняли на 15,8 %, на коммерческий на 25 %. Интересно, как инфляцию считают? Или в кабинетах одна инфляция, а у народа другая?»
Дошло, как до утки на четвертые сутки! Гипотетический Пример, вы зарабатываете в администрации Бердска 150 тыс рублей в месяц и вам подымают зарплату на 4% , это 6 тысяч рублей! Пример два, вы зарабатываете квалифицированным работягой в Бердске, в месяц 20 тыс рублей(при окладе 15тыс.р) и вам подняли зарплату на 4% около 350руб ….. Ну как? Разница заметна? или опять не поняли?
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+25%. Но ведь Владимир Владимирович говорит, что инфляция 2%! Он же не может обманывать!!!
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Редакция, дайте развёрнутый материал, пожалуйста, для комментаторов, что такое инфляция, и как процент последней влияет на ценообразование. А то похоже тут многих в поисковиках забанили, кроме как строчить комменты в КСБ больше ничего не умеют.
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«А то похоже тут многих в поисковиках забанили, кроме как строчить комменты в КСБ больше ничего не умеют.»
Самокритика — первый шаг к выздоровлению…….
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просто будет место на Курьере где комментаторы будут писать комментарии по поводу инфляции.
0 0
25% это за 4 года, т.е, по 6% за год, так что нормально получается, ну и выборы прошли , держитесь
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Уже сегодня в автобусе 1 маршрута берут 22 рубля за проезд
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«Уже сегодня в автобусе 1 маршрута берут 22 рубля за проезд»
Значит у ПАТП 1 декабря уже сегодня! И нет на них никакой управы…..
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Вы выбрали эту власть. Вам и жить с ней. Поступайте как человек с Радуйтесь всему мир вам
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Это цветочки, ягодки будут в январе.
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А где сегодня были маршрутки 18? Хорошо отдохнули на выходных? Отдайте маршрут кому-нибудь другому!
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