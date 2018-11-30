До 25 рублей подорожает проезд в маршрутках Бердска с 1 декабря

На 3 и 5 рублей подорожает проезд в муниципальных автобусах и маршрутках Бердска с 1 декабря.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина, приказом департамента по тарифам №346-ТС от 13 ноября 2018 года утвержден регулируемый тариф на перевозки в пассажирском транспорте. По муниципальным маршрутам регулярных перевозок в автомобильном транспорте одна поездка будет стоить 22 рубля. В Бердске девять муниципальных автобусных маршрутов, на которых предоставлены льготы для пассажиров, отметила Нятина. С 1 декабря проезд в автобусах бердского автотранспортного предприятия будет обходится в 22 рубля. Поездка подорожает на три рубля.

В администрацию поступают уведомления от частных перевозчиков. Это девять городских коммерческих маршрутов. Стоимость проезда с 1 декабря в маршрутке составит 25 рублей, сообщила Нятина.

Объявления о подорожании проезда с 1 декабря уже появились как в салонах муниципального транспорта, так и коммерческого.

Последний раз цены на проезд в городском транспорте поднимали в 2015 году. Поездка в автобусе стоила 19 рублей, в маршрутке — 20 рублей.