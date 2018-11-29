Вы случайно повредили товар в магазине…Нужно платить?

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Вы случайно повредили товар в магазине…

Была недавно свидетелем неприятного случая, произошедшего в одном из магазинов нашего города…(неважно какого, т.к. такие случаи происходят очень часто). Трое покупателей, по виду – мужчины, набрали полную корзину товара, в том числе три бутылки водки и направились для расчета к кассе.

На кассе, в силу того, что действия их были не совсем уверены (т.к. были слегка «навеселе»), один выронил из рук бутылку и она с успехом разбилась об пол вдребезги!

Дальше подошел директор магазина, охранник и данная «троица» с пеной у рта, визгливыми голосами, пытаясь перекрыть голоса трех женщин доказывала, что не обязана платить за не купленный товар!

Когда директор сообщила о вызове ГБР, эти не совсем мужчины бросили весь набранный товар и просто сбежали…

Так как, обязаны они были платить за порчу или нет? Уже хотя бы одно то, что они одеты в мужскую одежду, должно заставлять их делать мужские поступки! Ну а по-закону…

Итак: Вы случайно повредили товар в магазине…

Момент передачи вещи имеет важное значение в договоре купли-продажи. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента, когда, в соответствии с законом, продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю. До этого момента все риски, связанные со случайной гибелью или повреждением товара, лежат на собственнике данного товара, т.е. на продавце.

Статья 493 ГК РФ «Форма договора розничной купли-продажи»: «… договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара. …»

ВЫ НЕ ОБЯЗАНЫ ПЛАТИТЬ ЗА СЛУЧАЙНО РАЗБИТЫЙ ТОВАР.

Существует единственный способ заставить Вас оплатить разбитый товар — в судебном порядке магазин должен доказать, что Вы нанесли ущерб умышленно. Если продавец станет обвинять вас в таком умысле, напомните ему, что все это нужно ещё доказать в суде. Главное — настаивайте на том, что данный товар стоял неудобно и Вы абсолютно случайно его задели. И даже если это дело дойдёт до суда, доказать обратное магазину будет практически невозможно. Следует отметить, что ввязываться в тяжбу магазин вряд ли захочет…

Многие потребители считают, что до тех пор пока они не оплатили товар и не получили чек, т.е. не стали собственниками товара, они не несут ответственность за повреждение или гибель этого товара. На самом деле это не так. Магазин, как правило, идет на встречу покупателю и не заставляет оплатить банку разбитого майонеза за 20 рублей, т.к. если Вы откажетесь оплачивать, взыскать с Вас эту сумму через суд будет стоить гораздо больше. Если же магазин захочет получить с Вас стоимость испорченного товара, он сможет это сделать совершенно законно.

Давайте заглянем в Гражданский кодекс РФ, а именно в статью 459, речь в которой идет об ответственности продавца за товар, который еще не был продан. В ней сказано:

«Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента, когда в соответствии с законом или договором продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю».

продавец полностью выполняет свои обязанности, когда выдает Вам кассовый чек. Об этом нам говорит статья 493 того же кодекса: «Если иное не предусмотрено законом или договором розничной купли-продажи… договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату»—

Казалось бы всё верно, пока Вы не оплатили товар и не получили чек, риск за порчу товара на Вас никто не может переложить. Однако же это не так. Пока Вы не оплатили товар, Вы не являетесь покупателем и при причинении Вами ущерба магазину против Вас действует совсем другая статья — 1064 Гражданского кодекса РФ, которая говорит: «Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред».

-об этом же нам говорят Федеральные правила розничной торговли («О примерных правилах работы предприятия розничной торговли и основных требованиях к работе мелкорозничной торговой сети«).|Пункт 42 этих правил гласит: «В соответствии с гражданским законодательством, нормативными актами при выборе и покупке товара покупатель обязан: возмещать предприятию ущерб за поврежденные по его вине товары». Поэтому магазин имеет право потребовать от Вас оплатить испорченный товар, а если Вы не согласны — добиться своего через суд. Иначе получается,

что можно спокойно походить по магазину, поколотить товар и спокойно удалиться, не оплатив испорченное. Впрочем, в той же статье 1064 ГК РФ есть замечательный пункт: «Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине».

ПРИМЕР:

Если Вы взяли бутылку в руки и не удержали ее, то в этом полностью Ваша вина и придется эту бутылку оплатить. Однако же если Вы поскользнулись на свежевымытом полу и с размаху снесли целый стеллаж с дорогим виски — в этом полностью вина магазина, и Вы имеете право не оплачивать испорченный товар.

Вы поставили товар на ленту кассы, кассир нажала на кнопку, лента двинулась и бутылка упала на пол, при этом разбившись. Здесь тоже полностью вина магазина и Вы не обязаны оплачивать стоимость этой бутылки.

Покупатель проходя через узкий проход между стеллажами в продуктовом магазине, зацепила подолом шубы стоящий чуть ли не на полу, кетчуп в стеклотаре. Бутылка слетела с полки и, естественно, разбилась». Казалось бы, вина магазина на лицо — злополучная бутылка с кетчупом стояла неудобно и покупатель не виновен в этом инциденте. Но на самом деле в этой истории много нюансов, которые могут трактоваться как в пользу покупателя, так и в пользу магазина. Давайте рассмотрим их подробнее.

если покупательница тренировала балетное па в проходе, или же кружилась в ритме вальса в торговом зале, то это, несомненно, вина покупательницы, и она обязана оплатить стоимость разбитого кетчупа. Но если покупательница пробиралась через проход, заставленный коробками и банками и физически не могла пройти не задев чего либо, то это полностью вина магазина и никто не может заставить оплатить испорченный товар.

Согласно ГОСТ 51773-2001 «Розничная торговля. Классификация предприятий» расстояние между параллельно расположенными стеллажами должно быть не менее 1,4 метра. Практически тоже самое утверждает нам и СНиП 2.08.02-89* «Общественные

здания и сооружения» (пункт 1.111):

Ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале должна быть не менее, м:

• 1,4 — при торговой площади до 100 м2

• 1,6 — при торговой площади св.100 до 150 м2

• 2 — при торговой площади св. 150 до 400 м2

• 2,5 — при торговой площади св. 400 м2

Если эта норма нарушена, смело апеллируйте к ней и грозите жалобой в Государственный пожарный надзор. От требований продавца не останется и следа, если это нарушение действительно есть и именно оно привело к порче товара. За подобное нарушение Администрация магазина может быть привлечена к административной ответственности.

Давайте разберем случаи, когда виновен покупатель, а когда магазин.

Виновен покупатель

• если вы взяли в руки товар, и по неосторожности выронили его и разбили;

• если к порче товара привело ваше «неестественное» поведение в торговом зале (бег,

драки, нахождение в состоянии алкогольного опьянения и т.п.);

• если вы намеренно разбили тот или иной товар (например, взяли в руки бутылку дорого виски и со словами «вот вам, буржуи» со всего размаху кинули бутылку об стену);

В этих случаях вы причинили магазину ущерб по своей вине и обязаны его возместить в полном объеме. После оплаты этот товар становится вашей собственностью, и Вы теоретически можете собрать остатки огурцов из разбившейся банки и забрать их. Стоит отметить, что в данном случае статья 18 («Последствия продажи товара ненадлежащего качества») Закона о защите прав потребителей не применяется, и Вы не сможете потребовать от продавца заменить товар ненадлежащего качества на аналогичный. Ведь в данном случае Вы являетесь не покупателем, а

ответчиком. Так же магазин не станет для Вас собирать и мыть эти огурцы.

Многие утверждают, что в цену товара заложен риск порчи. Да, в некоторых магазинах это действительно так. И магазин может пойти Вам навстречу, не потребовав оплатить товар. Но никто не может запретить магазину взыскать с вас стоимость товара по закону в случае вашей вины. Кроме того, в сетях эконом класса, где стоимость товара ниже, риск порчи не вносят в цену, чтобы сделать цену дешевле. Тут администрация магазина, несомненно, потребует возместить стоимость.

Виновен магазин

• если в торговом зале узкие проходы, которые не отвечают нормам, или же эти

проходы заставлены коробками, «горками» из товара;

• если товар расположен на стеллаже неустойчиво, и взяв одну банку, вы разрушили

«всю конструкцию»;

• если в магазине мокрый пол, и вы испортили товар поскользнувшись;

• если товар разбился, упав с ленты на кассе;

В этих случаях вина полностью лежит на магазине, и никто не вправе требовать с Вас возмещения ущерба.

Если же администрация магазина будет требовать от Вас оплатить испорченный товар, который был испорчен не по Вашей вине, смело требуйте жалобную книгу, и оставляйте в ней запись о случившемся. При этом потребуйте от администрации составления акта о порче товара, в котором обязательно напишите свои соображения по этому поводу, например что в проходе был мокрый пол или ширина прохода не соответствует нормам. Заручитесь поддержкой как минимум двух свидетелей случившегося (это могут быть как Ваши родственники и друзья, так и другие

покупатели магазина). Так же сообщите, что Вы не намерены оплачивать стоимость товара, и если администрация желает, она может потребовать возмещения через суд. Вы имеете на это полное право. В 99% случаях инцидент будет исчерпан и никто судится с Вами не будет, ведь ни один представитель администрации не захочет подвергать магазин дополнительным проверкам, при которых вскроется, что расстояние между рядами действительно меньше, чем установлено законодательством. Штраф в этом случае будет намного больше, чем стоимость испорченного Вами

товара.

Так же учтите, что для составления акта потребуются ваши паспортные данные. Ни в коем случае не давайте свой паспорт в руки представителям магазина, ведь они могут забрать его в залог. Это не допустимо, Вы можете просто продиктовать данные паспорта, не показывая его никому. Но и это вы не обязаны делать, требовать документы могут только сотрудники милиции, но никак не продавцы или охранники.

В случае, если охранник магазина не выпускает Вас до тех пор, пока Вы не оплатите стоимость испорченного товара (а он имеет на это право — Вы посягнули на чужую собственность), напомните ему о существовании статьи 203 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет за превышение полномочий служащими ЧОП. Сотрудник охраны должен остановить Вас вежливо и аккуратно. Если он действует грубо — то статья 203 УК РФ это как раз про него. Вежливо сообщите охраннику, что вы готовы возместить ущерб,

но только после того как Ваша вина будет доказана судом.

Таким образом, отправляясь в магазин, будьте внимательны и осторожны. Если Вы разобьете «пол-литра вдребезги» по своей вине, Вам придется оплатить данное недоразумение. Но если же вина магазина очевидна — не бойтесь, закон на Вашей стороне.

Куда жаловаться

На мокрые полы, неустойчивое расположение товара на полках — в Роспотребнадзор

На узкие проходы, на коробки между стеллажами — в Государственный пожарный надзор.