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ЛДПР поздравляет Павла Дятлова

Желаем крепкого сибирского здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях, достойно работать на благо нашего города и его жителей!

29.11.2018 Один комментарий
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написало Бердское местное отделение ППП «ЛДПР»:

Бердское местное отделение ППП «ЛДПР» поздравляет с Днём рождения, руководителя Административно-технической инспекции г. Бердска- Дятлова Павла Викторовича!

Желаем крепкого сибирского здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях, достойно работать на благо нашего города и его жителей!

С уважением, координатор БМО ППП «ЛДПР», Горобец И.П.


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Новый номер «Свидетеля»: а снег идёт… За грант на обучение в плехановском РЭУ борются 26 тыс. школьников из Новосибирской области ЛДПР поздравляет Павла Дятлова

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Молодец координатор БМО ППП «ЛДПР» — Горобец И.П.
    Действительно нужное дело делает: людей поздравляет.
    «Кто, если не он?»

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