ЛДПР поздравляет Павла Дятлова

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Молодец координатор БМО ППП «ЛДПР» — Горобец И.П.
Действительно нужное дело делает: людей поздравляет.
«Кто, если не он?»
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