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Силуанов: Профицит бюджета помогает бороться с санкциями

Глава Минфина сообщил, что курс рубля уже почти не зависит от динамики цен на нефть.

28.11.2018 Фото: pixabay Один комментарий
 
Силуанов: Профицит бюджета помогает бороться с санкциями

В2019 году профицит бюджета России прогнозируется на уровне 1,932 трлн руб.

Профицит федерального бюджета России создает буфер на пути к различным изменениям внешних условий, в том числе и санкционного давления, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

Министр также сообщил, что курс рубля уже почти не зависит от динамики цен на нефть. «Умеренно жесткая бюджетная и денежно-кредитная политика способствует тому, что у нас создаются предсказуемые условия»,— пояснил он.

Напомним, в 2019 году профицит бюджета России прогнозируется на уровне 1,932 трлн руб., в 2020 году — 1,224 трлн руб., в 2021 году — 952 млрд руб. Проект бюджета на трехлетку был одобрен в окончательном, третьем чтении 21 ноября.

Источник: Ъ


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    А сегодня? Нефть упала бакс поднялся :-D

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