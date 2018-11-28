Силуанов: Профицит бюджета помогает бороться с санкциями

Профицит федерального бюджета России создает буфер на пути к различным изменениям внешних условий, в том числе и санкционного давления, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

Министр также сообщил, что курс рубля уже почти не зависит от динамики цен на нефть. «Умеренно жесткая бюджетная и денежно-кредитная политика способствует тому, что у нас создаются предсказуемые условия»,— пояснил он.

Напомним, в 2019 году профицит бюджета России прогнозируется на уровне 1,932 трлн руб., в 2020 году — 1,224 трлн руб., в 2021 году — 952 млрд руб. Проект бюджета на трехлетку был одобрен в окончательном, третьем чтении 21 ноября.

Источник: Ъ