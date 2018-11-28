Медведь растерзал женщину с 10-месячным ребенком в Канаде

Женщина и ее десятимесячная дочь погибли в Канаде в результате нападения медведя гризли, сообщает телеканал CBC.

По данным телеканала, 37-летняя Валери Теорет и ее дочь были одни в домике на территории Юкон у озера Эйнарсон, где на них напал медведь. «Похоже, что они вышли на прогулку, когда произошел инцидент», — приводит телеканал слова судебного следователя.

Муж женщины отсутствовал при нападении, когда он вернулся, то столкнулся с медведем, но ему удалось застрелить животное. Позже он обнаружил тела Теорет и их дочери.

Источник: РИА Новости