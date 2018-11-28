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Глазами слепоглухих предложили чиновникам Бердска посмотреть на Россию

На совещании в мэрии представили книжные новинки, поступившие в ноябре в бердские библиотеки.

28.11.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Один комментарий
 
Глазами слепоглухих предложили чиновникам Бердска посмотреть на Россию

Обзор литературных новинок стал традиционным на совещании чиновников

Более 500 книг приобрела в ноябре централизованная библиотечная система (ЦБС) Бердска. На совещании чиновников 26 ноября директор ЦБС Наталья Рыхторова провела традиционный обзор новинок литературы.

— Приближается декада людей с ограниченными возможностями, и я предлагаю всем ознакомиться книгой Марии Токмашевой «Россия глазами слепоглухих». Часто ли вы задумывались, какого это — жить без зрения. Или без слуха. А что если не работают оба эти органа чувств? Перед вами — книга-путешествие по России, которую написали слепоглухие люди. Вы услышите их ощущения, впечатления и живые эмоции, которые никого не оставят равнодушными, — анонсировала новинку Рыхторова.

Следующая книга — своеобразный сборник Анастасии Зюмской и Анны Куусмаа «Мама на нуле». В книге собрано 15 разных историй, 15 женских голосов, которые рассказывают о своей «точке ноль» и выходе из нее, а также три мужские истории от мужей героинь, которые решились на откровенность. Экспертами в книге выступают известные всем мамам психологи — Людмила Петроновская, Екатерина Бурмистрова, Ирина Модик и другие. Эксперты рассказали в своих главах о разных гранях выгорания и депрессии мам, о переходе из состояния «до детей» в состояние «я же мать». В книге собраны практики самопомощи: как поддержать себя, когда поддержки искать, казалось бы, негде, быстрые техники восстановления, 10 сценариев получасовых побегов, 7 книг для поддержки и вдохновения, а также фильмы о родительстве, которые поднимут настроение, полезные сайты для родителей, 21 рецепт уставшей мамы и 12 записок-мотиваторов.

Несомненно, многим будет интересна и книга Юрия Достовалова «Таежный гамбит».

Главный герой книги — бывший фронтовик, офицер русской армии Александр Мизинов, которого судьба забросила в Сибирь. Волею случая он стал обладателем тайны золотой казны Колчака. Мизинов помогает в организации мятежа во Владивостоке и, наконец, закупив в Японии оружие и снаряжение, он возглавляет поход на Амур за сокровищами. Но судьба, словно в насмешку сделав вираж, направляет Мизинова в руки его бывшего однополчанина и личного врага.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    А они как то по другому смотреть умеют *LOL* По моему у всех чиновников такая болезнь. Как только попадает здоровый сразу подхватывает эту болезнь :-D :-D :-D

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