«Зеленая вспышка: Метеор пронесся в небе над Бердском»

Об аномальном небесном явлении в «Курьер. Среда. Бердск» сообщил бердчанин Владимир сегодня, 28 ноября.

-В 9 утра вчера, 27 ноября, над поселком Агролес с неба на землю летело что-то неизвестное, оставляя за собой яркий » хвост». Кто-нибудь ещё это видел? — поинтересовался он.

Из достоверных источников «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что вспышка появилась в небе буквально на несколько секунд. Ее видели автомобилисты на Советском шоссе, с дамбы ГЭС, на участке между Бердском и Академгородком.

-Есть подозрение, что 27 ноября около 9:00 утра над Дзержинским или Калининским районами города Новосибирска был замечен яркий болид (метеор) со вспышкой, — сообщили в группе Большого новосибирского планетария социальной сети «Вконтакте».

Астрономы обратились ко всем свидетелям небесного явления с просьбой присылать видео-фиксацию с видео-регистраторов, где зафиксирована вспышка, желательно с указанием географической точки и направления наблюдения.

Источник и автор видео: Евгений Петухов