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«Зеленая вспышка: Метеор пронесся в небе над Бердском»
―НЛО по определению красное.
―Красное — это с Марса. А зеленое — с Венеры.
―Нет, красное — это не из нашей галактики.
―А я ведь догадывался. Как-то оно не так на посадку заходит. Не по-нашему.
(ДМБ)
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Рекламные щиты — зло. А так красиво
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В 9 утра вечера? Это ж как это так?!
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Нуу.. Торопятся курьеровцы, потому и видим постоянно ошибки да опечатки…
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да, такое бывает.
но, в данном случае, где ошибка?
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вЕчера? прям вот ТАК и написано или вы так прочитали?
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слишком резкое торможение и сгорание для метеорита! это намного легче. Жду комента от ученых с академа!
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Ну, что тут сказать, нет в этом явлении ничего аномального, на Землю ежедневно много чего из космоса валится, Челябинску конечно больше повезло Судя по зелёному цвету, можно определить химический состав, бор, молибден, медь, короче, небольшой железно-каменный метеорит, правда из видео не понятно, долетел ли он до Земли или полностью сгорел, если долетел, то метеорит, ежили нет, то метеор.
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Видел подобное в ночь с 16 на 17 ноября по времени где-то в 2-3 ночи только красное свечение длилось какие-то секунды
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