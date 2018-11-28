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Зеленая вспышка: Метеор пронесся в небе над Бердском

Жители Бердска и Новосибирска заметили и зафиксировали на видео небесное явление. В планетарии предположили, что это упал метеор или метеорит.

28.11.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Скриншот с видео Евгения Петухова 9 коммент.
 
Зеленая вспышка: Метеор пронесся в небе над Бердском

Зеленая вспышка вспыхнула в небе на пару секунд

Об аномальном небесном явлении в «Курьер. Среда. Бердск» сообщил бердчанин Владимир сегодня, 28 ноября.

-В 9 утра вчера, 27 ноября, над поселком Агролес с неба на землю летело что-то неизвестное, оставляя за собой яркий » хвост». Кто-нибудь ещё это видел? — поинтересовался он.

Из достоверных источников «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что вспышка появилась в небе буквально на несколько секунд. Ее видели автомобилисты на Советском шоссе, с дамбы ГЭС, на участке между Бердском и Академгородком.

-Есть подозрение, что 27 ноября около 9:00 утра над Дзержинским или Калининским районами города Новосибирска был замечен яркий болид (метеор) со вспышкой, — сообщили в группе Большого новосибирского планетария социальной сети «Вконтакте».

Астрономы обратились ко всем свидетелям небесного явления с просьбой присылать видео-фиксацию с видео-регистраторов, где зафиксирована вспышка, желательно с указанием географической точки и направления наблюдения.

Источник и автор видео: Евгений Петухов


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(9) Комментариев

  1. ДМБ

    «Зеленая вспышка: Метеор пронесся в небе над Бердском»

    ―НЛО по определению красное.
    ―Красное — это с Марса. А зеленое — с Венеры.
    ―Нет, красное — это не из нашей галактики.

    ―А я ведь догадывался. Как-то оно не так на посадку заходит. Не по-нашему.

    (ДМБ)

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  2. Гость

    Рекламные щиты — зло. А так красиво *THUMBS UP*

    Thumb up 3 Thumb down 0

  3. ЛоЛи

    В 9 утра вечера? Это ж как это так?! =-O %)

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  4. Аноним

    слишком резкое торможение и сгорание для метеорита! это намного легче. Жду комента от ученых с академа!

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  5. Поросёнок Пётр

    Ну, что тут сказать, нет в этом явлении ничего аномального, на Землю ежедневно много чего из космоса валится, Челябинску конечно больше повезло ;) Судя по зелёному цвету, можно определить химический состав, бор, молибден, медь, короче, небольшой железно-каменный метеорит, правда из видео не понятно, долетел ли он до Земли или полностью сгорел, если долетел, то метеорит, ежили нет, то метеор.

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  6. Анатолий

    Видел подобное в ночь с 16 на 17 ноября по времени где-то в 2-3 ночи только красное свечение длилось какие-то секунды

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